Пыльца и атопический дерматит. Как спастись?

Что такое атопический дерматит и чем он отличается от экземы? В каком возрасте человек впервые сталкивается с его симптомами и как он связан с аллергией? Существуют ли эффективные средства, которые помогают забыть об атопическом дерматите? Как уберечься от него в период цветения деревьев в интервью «Газете.Ru» рассказала аллерголог, профессор, заведующий отделением аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Елена Феденко.

— Что такое атопический дерматит?

— Это генетически обусловленное заболевание, которое относят к аллергическим болезням кожи. Оно характеризуется хроническим рецидивирующим течением и высыпаниями, зачастую носит тяжелый характер за счет распространения поражения на всю поверхность кожного покрова, мокнутия, присоединения инфекции; больные испытывают очень сильный зуд, у них нарушен сон, часто утрачена трудоспособность, заболевание существенно ухудшает качество жизни.

В каждом возрасте имеется свои особенности локализации. Если это малыши, то поражены складки, разгибательные поверхности, лицо, у детей постарше – сгибательные поверхности, так же складки, лицо. Часто мы видим в детском возрасте острый процесс, который протекает с явлениями мокнутия.

У взрослых же атопический дерматит приобретает хроническое течение, которое уже протекает немножко по-другому. У них кожа существенно изменена, она имеет грубый вид с усиленным кожным рисунком. Все это, и у детей, и у взрослых, сопровождается очень выраженной сухостью, шелушением и сильнейшим зудом. Шелушение бывает настолько сильным, что иногда после консультации можно собирать совками слущенный эпидермис.

— Атопический дерматит связан с аллергией?

— Да, у 80% больных. Часто он сочетается с аллергическим ринитом, бронхиальной астмой. А у детишек он очень часто сопровождается пищевой аллергией. Сейчас все больше говорят об сочетании с эозинофильном эзофагитом. Это воспаление пищевода, желудочно-кишечного тракта. Состояние проявляется в виде инфильтрации эпителия именно эозинофилами.

close 100% Елена Феденко Фото из личного архива

— Эозинофилы — это же лейкоциты?

— Да, это разновидность лейкоцитов. И у наших больных, особенно при тяжелом течении атопического дерматита, содержание эозинофилов в крови бывает очень высокими. В процентном содержании они могут достигать 30% при норме до 5%-6%. Это показатель активности процесса.

— Чем вызван атопический дерматит?

— Это генетически предопределенное заболевание. Оно встречается в семьях, где мать или отец имеют или ринит, или астму, или атопический дерматит. Вероятность развития аллергического заболевания у ребенка, родившегося в такой семье, в том числе атопического дерматита, составляет примерно 75%. Если только мать — 60% вероятности. Если только отец — примерно 15%.

Также у больных атопическим дерматитом прослеживается генетически обусловленное нарушение функции эпидермального барьера за счет мутаций определенных структурных белков, например, филаггрина. Такие дети рождаются уже с сухой кожей, которая подвержена нежелательным воздействиям окружающей среды, в том числе, аллергенов.

— А сколько процентов людей имеют эту мутацию?

— Считается, что примерно 30%. Она выявляется у больных с тяжелым течением атопического дерматита. Но уже показано, что помимо атопического дерматита такие мутации имеют и больные с бронхиальной астмой.

— Значит у атопического дерматита две причины?

— Это не причины, а предпосылки, плюс к ним — влияние эпигенетических факторов, — то есть факторов окружающей среды. Это различные климатические условия, аллергены, повышенная влажность или наоборот сухость атмосферного воздуха, географическое положение, пищевые привычки.

Например, атопический дерматит у негроидной или монголоидной рас отличается от европеоидной расы. Там есть определенные различия в иммунном ответе и в ведущих иммунных клетках — иммуноцитах, которые принимают участие в развитии заболевания.

Кстати, среди негроидной расы достаточно часто встречается тяжелая форма атопического дерматита. И у них в большей степени выявляются мутации структурных белков.

— Решает ли переезд в другой климат проблему атопического дерматита?

— Нет, к сожалению. Но дерматит может приобрести другое течение, более легкое. Может возникнуть ремиссия, и она может быть достаточно стойкой. Но внезапно болезнь может опять вернуться, и когда это произойдет никто не знает.

А еще существует такой феномен, — называется «качели». Это когда кожные проявления, предположим, улучшаются или вообще уходят, но ухудшается состояние со стороны аллергических болезней дыхательных путей. Таких как ринит и астма. И таких больных предостаточно. То есть переключается орган — мишень аллергического воспаления.

— Каков механизм этого заболевания? Что лежит в основе атопического дерматита?

— Это, так называемое, Т2-зависимое заболевание, в основе которого лежит Т2 — иммунный ответ. К Т2 зависимым заболеваниям также относятся и другие аллергические заболевания — астма, ринит, пищевая аллергия, эозинофильный эзофагит, полипозный риноинусит и др.

Сейчас все больше свидетельств о системности атопического дерматита, — то есть, это не просто заболевание кожи. У большинства больных атопическим дерматитом имеется аллергическая коморбидность, то есть одновременно у таких больных могут присутствовать ринит, астма, пищевая аллергия, эозинофильный эзофагит, что характеризует полиорганность аллергического воспаления.

Доказано, что для больных атопическим дерматитом также характерно развитие сопутствующих заболеваний со стороны других органов. Например, у них повышен риск развития сердечно-сосудистой патологии, вплоть до инсультов и инфарктов. У них есть повышенная вероятность развития атеросклероза.

Для этих больных характерны системные заболевания соединительной ткани, такие как ревматоидный артрит, системная красная волчанка. Часты проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта — неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, которые чаще чем у здоровой популяции встречается у больных атопическим дерматитом. Для этих больных также характерно развитие витилиго и алопеции и других заболеваний, что подтверждают последние исследования.

— Экзема и атопический дерматит – это синонимы?

— Это абсолютно разные заболевания, экземой занимаются исключительно дерматологи. И ничего общего с атопическим дерматитом и с аллергией экзема не имеет.

— Есть еще так называемые «почесухи». С ними тоже путают атопический дерматит…

— Это совсем другое. Пруригинозную (узловатую) форму атопического дерматита иногда можно спутать с узловатой почесухой, но специалист ее отличит.

— Не существует ли анализа на этот Т2 иммунный ответ, чтобы уж совсем точно установить диагноз «атопический дерматит»?

— Универсального анализа не существует. А что можно сделать, так это провести аллергологическое обследование. Цель — выявить причинно-значимые аллергены. Проводится это обследование двумя путями: либо на самом больном, с помощью постановки кожных тестов, либо с помощью лабораторной диагностики, которая направлена на определение аллерген специфических иммуноглобулинов класса Е к различным аллергенам.

Это могут быть ингаляционные аллергены (аэроаллергены), например, клещи домашней пыли, пыльца разных растений, различные грибы - микроорганизмы. Это могут быть пищевые аллергены.

Но анализ должен проводить именно аллерголог. Так как к нам часто приходят больные с пачками анализов, которые не имеют отношения к делу. И говорят: будьте так любезны, расшифруйте. И расшифровывать там нечего, потому что анализы неадекватные, они вообще зачастую бывают не нужны.

— Что вы имеете в виду под «неадекватными анализами»?

— Например, в течение долгого времени у нас почему-то определяют IgG антитела к пищевым продуктам. А IgG антитела (иммуноглобулины G) не имеют отношения к делу никакого, потому что это антитела памяти. А больные приносят пачки дорогущих анализов и говорят: «Доктор, я вообще ничего не переношу». Я объясняю: «IgG — это антитела памяти. И этот анализ показывает только лишь то, что вы с этим продуктом в течение вашей жизни сталкивались. И в ответ на втсречу с этим продуктом образовались IgG антитела».

— Есть такие случаи, когда человек сдает анализ на некий спектр аллергенов и получает ответ: аллергии нет. Завтра он приходит, сдает на этот же спектр в другой лаборатории, и у него на все аллергия. Отчего такое может быть?

— Результаты анализа сильно зависят от точности и специфичности тест-систем, с помощью которых производится диагностика. Есть тест-системы, которые настолько неспецифичны и малочувствительны, что остается только выбросить такие анализы в помойку.

К сожалению, в связи с геополитическими событиями основные компании, производящие тест-системы, ушли из России (хотя некоторые пока остались). Тем не менее, мы находим пути, которые позволяют не в России, но в других дружественных странах, делать такие анализы. Просто по времени это получается дольше и немного дороже. Сейчас в России уже есть и разрабатываются наши диагностические тест системы, очень надеемся, что они окажутся чувствительными и высокоспецифичными.

— Основным методом лечения аллергических заболеваний так и остается аллерген-специфическая иммунотерапия?

— Да. Она была открыта в 1911 году английскими учеными Леонардом Нуном и Джоном Фриманом, и с тех пор повсеместно во всем мире применяется. Подходы не изменились, а вот препараты для лечения усовершенствовались.

Сейчас используется не только подкожная аллерген-специфическая иммунотерапия, но и сублингвальные препараты (капли под язык). Лечение должно продолжаться три года, иногда 5 лет.

— Можно ли окончательно вылечить атопический дерматит?

— Нет. Можно лишь достигнуть длительной ремиссии.

Впрочем, с 2019-го года аллергологи имеют в арсенале генно-инженерный биологический препарат дупилумаб, с помощью которого можно достичь просто революционных результатов. Он сделал жизнь наших некоторых больных на 70, 80 и даже на 90% лучше.

Это революционный препарат, который, что называется, делит жизнь больного на «до» и «после». Те больные, которые его получают, счастливы и живут нормальной жизнью.

— Он дорогой?

— Это моноклональное антитело, к сожалению, такие препараты дорогие. В месяц нужно сделать 2 инъекции, — это примерно 85 тыс. рублей.

Мы – аллергологи – бьемся за то, чтобы Министерство здравоохранения внесло атопический дерматит в список системных заболеваний. Так как препарат нужно получать пожизненно, это очень большие деньги. Если его внесут в этот список, то больные смогут получить лекарство бесплатно. Наши больные не могут ни работать, ни учиться, — многие дети на домашнем обучении. Это на самом деле тяжелые больные.

— Пришла весна, люди, больные поллинозом, начинают задыхаться от пыльцы. У них наступает обострение атопического дерматита. Что посоветуете им?

— Что касается атопического дерматита, то в первую очередь надо улучшать функцию эпидермального барьера. Нужны специальные эмоленты — увлажняющие средства. Если правильно и заблаговременно использовать эти препараты, то этот период времени можно перенести существенно легче.

Дальше рекомендации индивидуальные. Так как лечение атопического дерматита сейчас персонифицировано. Нужно идти к врачу.

— Если людей в мире с аллергией с каждым годом становится все больше и больше, то и атопический дерматит будет прирастать?

— Да, будет. Сейчас мы даже говорим про пандемию аллергии. Потому что больше 30% населения планеты болеют тем или иным аллергическим заболеванием. Поэтому и атопического дерматита, к сожалению, будет больше.