Редкое, гибридное. Откуда можно увидеть солнечное затмение 20 апреля

20 апреля произойдет редчайшее явление, которое в прошлый раз можно было наблюдать в 2005 году, а следующее подобное приходится на 2041 год. Это гибридное солнечное затмение, которое смогут засвидетельствовать жители южного полушария. О его особенностях «Газете.Ru» рассказал российский астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ им. Ломоносова Владимир Сурдин.

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20 апреля с поверхности Земли можно будет наблюдать гибридное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно из южного полушария, в юго-восточной части Индийского океана, Австралии, Индонезии и западной части Тихого океана. Момент наибольшего затмения начнется в 7 часов 17 минут по Москве. Специалисты относят это явление к редчайшим.

«Гибридное затмение можно сравнить с автомобилем, который едет то на бензине, то на электричестве», — объясняет российский астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ им.Ломоносова Владимир Сурдин. «Так и это затмение имеет переменное качество. Оно начинается как полное, но потом становится кольцеобразным».

Почему так происходит? Затмения бывают полными, когда Луна подходит так близко к Земле, что она выглядит большой и полностью перекрывает солнечный диск. И тогда наблюдатель видит красивую солнечную корону на фоне темного неба. А бывают кольцеобразными, — когда Луна проходит далеко от Земли. В этом случае спутник не может полностью перекрыть Солнце, яркий солнечный диск выступает из-за Луны и никакой короны увидеть невозможно.

«В данном случае переход затмения из полного в кольцеобразное происходит из-за того, что Луна проходит на среднем расстоянии от Земли. Так как экватор Земли ближе к Луне, а полюса дальше (на радиус Земли), то, когда лунная тень бежит по земной поверхности в районе экватора, мы видим полное затмение, а когда она подъезжает к полюсу — кольцеобразное,» — рассказал Владимир Сурдин.

Получается, что те люди, которые смогут увидеть затмение в самом его начале, будут наблюдать полное затмение, а те, кто подключится к этому процессу потом – кольцеобразное.

Солнечное затмение 20 апреля относится к 129-му Саросу. Это такой интервал времени, по прошествии которого затмения Луны и Солнца приблизительно повторяются. Длится этот период примерно 18 лет. Так происходит, потому что в конце каждого сароса взаимное расположение и скорости в системе Земля-Луна-Солнце повторяются с высокой точностью.

Затмение, подобное этому, можно было наблюдать в 2005-ом, а следующее подобное приходится на 2041 год.

close 100% Майкл Зейлер и Фред Эспенак создали серию анимаций затмений - по одной для каждого солнечного затмения в 21 веке. Источник: EclipseWise.com

Однако, по словам астронома Сурдина, полностью эти обстоятельства не повторяются никогда.

Коридор затмений

Согласно астрологической терминологии, с солнечного затмения начинается так называемый коридор затмений. Он закончится 5 мая, — в день лунного эклипса. Это время считается астрологами настоящим периодом испытаний. Поэтому они рекомендуют быть особенно осторожными в любых действиях, от переговоров до поездок.

Тем не менее, согласно научным данным, это время ничем особенным не выделяется, отметил Владимир Сурдин, с удивлением узнав, что словосочетание «коридор затмений» считается довольно расхожим.

«Никакого отношения к науке понятие «коридор затмений» не имеет», — отметил Сурдин.

Впрочем, вера в волшебство свойственна многим людям, ведь она позволяет надеяться, что сложно разрешимые проблемы могут развеяться без приложения усилий. Этим надеждам помогают и астрологи. Согласно их рекомендациям, во времена затмений человеку необходимо избавиться от ненужного. Стоит только написать список «ненужного» на листке и совершить некий обряд в «правильное» время.