«Говорить о старении считается неприличным»: зачем нужно знать свой биологический возраст

Что такое биологический возраст, зачем его нужно знать и как высчитать, как можно повлиять на старение с помощью лекарств и полезно ли для продления жизни отжиматься голым на морозе, рассказала «Газете.Ru» заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Мачехина.

— Почему врачи разделяют хронологический (паспортный) и биологический возраст? Чем они различаются?



— Хронологический возраст определяется по дате рождения человека. Это просто количество прожитых лет. Биологический возраст — это оценка состояния организма, которая строится на основе анализа некоторых параметров и может не соответствовать хронологическому возрасту.

— Зачем человеку знать свой биологический возраст?



— Для самого человека — это некий «чек-ап», оценка персональных биологических параметров и получение консультации у специалиста по результатам анализа. Врач скажет, какими должны быть показатели в определенном возрасте, и что можно сделать, чтобы повлиять на них. Однако анализ биомаркеров крови, например, не полностью отражает реальную картину, особенно у пожилых людей. Поэтому сейчас мы на базе РНИМУ им. Пирогова занимаемся сбором данных, поиском достоверных и необходимых факторов, на основе которых можно рассчитать биологический возраст максимально точно. Это даст возможность персонифицировать медицину, в том числе в части, касающейся долголетия, а также позволит лучше понять сами механизмы старения.

Универсальной формулы расчета биологического возраста пока что нет, поэтому специалисты пользуются различными калькуляторами.

— Что это за калькуляторы?



— Суть работы заключается в расчете биологического возраста на основе параметров из анализов крови и других показателей. Но однозначный ответ здесь дать сложно, есть разные виды калькуляторов. Самые простые основаны на формулах, в которые подставляются значения биологических параметров. Есть более сложные варианты, которые помимо формулы включают показатели качества жизни, полученные по результатам опросов.

— И насколько точны такие формулы?



— Сейчас нет калькуляторов возраста, которые рассчитывают без погрешностей.

Результат считается хорошим, если погрешность в расчете составляет пять лет. Первые калькуляторы давали погрешность около 20 лет. Сейчас есть биологические калькуляторы, которые дают погрешность в два года.

Точность растет благодаря большому количеству эпидемиологических исследований, — они позволяют отобрать наиболее значимые факторы. В перспективе в формулу будут входить все те параметры, которые у 100% людей влияют на определение биологического возраста.

— И в Российском геронтологическом научно-клиническом центре (РГНКЦ) разрабатывается такой калькулятор?

— Да. Мы проводили проект по расчету жесткости сосудистой стенки — этот показатель тоже связан со старением организма. В России у пациентов 55-60 лет частота встречаемости повышенной жесткости растет, что связано с плохой профилактикой и поздним выявлением сердечно-сосудистых заболеваний. Достаточно большой процент популяции, около половины — это те люди, у которых жесткость сосудов не соответствует их хронологическому возрасту.

Сейчас запущен новый проект — исследование RussAge, в котором будут изучаться биомаркеры, ассоциированные со старением у жителей России от 18 лет и до самой смерти. Полученные данные лягут в основу калькулятора биологического возраста.

— Кому такой калькулятор может пригодиться в первую очередь?

— Например, уязвимым группам — людям с хроническими заболеваниями. Тем, кто хочет сменить образ жизни — заняться профессионально или полупрофессионально спортом. Так они будут понимать, какие у них есть «резервы» и чего они смогут добиться.

Также калькулятор будет полезен для родственников людей, у которых есть какие-то возраст-ассоциированные заболевания. Например, если в семье кто-то болеет сахарным диабетом, есть сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с когнитивной функцией, неврологические заболевания.

Определение биологического возраста позволяет узнать, как скоро возможно наступление возраст-ассоциированных болезней, которые уже проявились у родственников, — с помощью калькулятора можно рассчитать для себя персональные риски.

Его применение очень разнообразно. В превентивной медицине начальным этапом диспансеризации должен быть расчет биологического возраста. Особенно это важно после 40 лет, так как до этого возраста еще есть определенный запас прочности.

У россиян возраст-ассоциированные заболевания проявляются в среднем в 59 лет. Очень низкая цифра, к сожалению. Чем раньше происходит определение биологического возраста, тем лучше и быстрее будет проведена профилактика возраст-ассоциированных заболеваний.

— То есть, понимание биологического возраста поможет управлять старением?



— Да. Мы уже им управляем — люди живут гораздо дольше, чем в средние века. Мы научились контролировать возраст-ассоциированные заболевания, начали понимать, как устроено старение. Но для дальнейших изменений потребуются еще десятки лет исследований.

— В качестве инструмента продления жизни рассматриваются специальные препараты — геропротекторы. Есть ли среди них какие-то, уже показавшие свою эффективность?



— Сейчас активно исследуются кверцетин, уролитин А. Кверцетин — это биофлавоноид, антиоксидант. Уролитин А — вещество, которое вырабатывается кишечной микробиотой. Естественно, все изменения в режиме питания, в составе микробиоты влияют на выработку уролитина. Он рассматривается как геропротектор. Уролитин считается веществом с сеноморфной активностью — то есть не тем, которое уничтожает клетки, которые стареют раньше, чем нужно (сенесцентные), а тем, которое заставляет их по-другому себя вести и не «заражать» старением окружающие клетки.

Еще с 2016 года ведется исследование геропротекторных свойств препарата метформина, который используется для контроля уровня сахара. Но из-за недостатка финансирования нет видимых результатов.

Это связано с общественным мнением — до сих пор говорить о старении считается неприличным, некрасивым. Это не очень приятная, табуированная тема. Но в старении нет ничего такого. Старение — это не плохо и не хорошо, это просто факт. И оно должно быть гладким, минимально затратным для человека.



— В исследованиях на плодовых мушках также изучались растительные вещества берберин и фукоксантин. Рассматриваются ли они как вещества, способные повлиять на старение у людей?



— Плодовые мушки очень удобные, потому что они мало живут и у них можно увидеть быстрый результат. Но не все, что работает на них, будет эффективно для человека или хотя бы для мышей. По берберину и фукоксантину пока нет надежных данных об использовании у людей. А кверцетин и уролитин А уже исследовались на людях и, во-первых, оказались достаточно безопасны, а во-вторых — дали положительные результаты.

В пожилом возрасте чаще всего мы оцениваем функциональный статус — способность к независимости, к какой-то физической активности. Проводится ряд специальных тестов — например, какой отрезок пути человек способен пройти за шесть минут. И кверцетин в испытаниях улучшал результаты этого теста.

То же самое с уролитином А, который подавляет активность сенесцентных клеток — его прием улучшал состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Понятно, что хроническое заболевание не исчезнет, но на фоне приема уролитина А ряд показателей улучшился.

— Если брать нефармакологические способы, модельным организмам удавалось продлить жизнь с помощью низких температур. Человеку такой температурный режим тоже будет полезен?



— Польза прохлады — не новость. Дело в том, что при низких температурах запускаются процессы, которые позволяют тканям и клеткам функционировать с минимальным расходом энергии. То есть, мы как бы ставим организм в энергосберегающий режим, как телефон, — и он медленнее «разряжается».

Кроме того, у млекопитающих при умеренном охлаждении усиливается образование бурых жировых клеток, которые считаются «клетками молодости». У маленьких детишек, например, есть целые скопления бурой жировой ткани под лопатками, в области щек. С возрастом этот жир меняется на белый, который ведет себя иначе, вырабатывает другие гормоны. И запуск синтеза бурых адипоцитов рассматривается как способ омолодить жировую ткань и организм в целом.

Но специально переохлаждаться не стоит, это стресс для организма.

В прохладе нужно держать себя умеренно. Например, спать при более низкой температуре, хорошо проветривать перед сном. При более низких температурах в том числе запускается и синтез мелатонина, который очень важен для качественного сна.

— Некоторые тренеры рекомендуют заниматься спортом при минусовой температуре, чтобы увеличить запасы бурого жира...



— Отжиматься голым на тридцатиградусном морозе — это уже крайности, безусловно. Физическая активность сама по себе, естественно, продлевает жизнь: она увеличивает концентрацию инсулиноподобного фактора роста 1, снижает ряд катаболических процессов — то есть тех, которые ведут к разрушению тканей, в том числе мышечной. И пониженная температура сама по себе полезна. Но вовсе не обязательно убиваться и устраивать организму такие испытания. Это не несет какого-то значимого результата, кроме того, повышает риск переохладиться, — на фоне физической нагрузки мы потеем и и быстрее отдаем тепло. И это может ничем хорошим не закончиться.

— А что можно сказать о световом режиме? Те же мушки, например, жили дольше, когда их держали в темноте.



— Тех, у кого хорошо развит орган зрения, в темноте держать нельзя. Она нужна только на период сна. Если мы спим, а нам в окно светит фонарь — это плохо, но депривация света — еще хуже. У человека это может привести к депрессии и другим последствиям для здоровья.

— Что из исследуемых сегодня препаратов и методов, продлевающих жизнь, уже в ближайшем времени можно будет перенести в клиническую практику?



— Какого-то одного препарата или способа нет — речь все равно идет об их сочетании.

И исследования дают все больше подтверждений известным занудным постулатам про здоровый образ жизни, про физическую активность.

Но сейчас эти постулаты конкретизируются. Например, физическую активность все понимают по-разному — кто-то делает однотипные упражнения, кто-то дает неправильную нагрузку. Сегодня уже начали говорить о том, что обязательно должны быть упражнения на мышечное сопротивление, особенно в пожилом возрасте. Больше внимания стало уделяться гигиене сна, социальным факторам. И на грызунах, и на приматах уже доказано: социальная изоляция, потеря контактов, отдаление от общества вредны для организма и усугубляют последствия старения. И это все — факторы, на которые сам человек может легко влиять.

Что касается препаратов — в первую очередь это мелатонин, он уже достаточно активно используется для восстановления режима сна, в том числе и у пожилых людей. Это витамин D. И те вещества, о которых мы говорили ранее, — кверцетин, уролитин А и, возможно, метформин. Но надо понимать, что лекарства — это такой вспомогательный момент. В первую очередь все зависит от образа жизни.