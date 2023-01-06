Старый новый Бодун. Как пережить посленовогоднее похмелье

Откуда взялось выражение «с бодуна», почему одни с утра не могут смотреть на водку, а другие о ней мечтают, существует ли понятие «запой» в иностранной литературе и поможет ли от похмелья «рассол» из-под маринованных огурцов, «Газете.Ru» объяснили эксперты.

С Бодуна?

К новогодним праздникам выражение «с бодуна» никакого отношения иметь не может, так как

Бодун – это поминальный день, который отмечают на нижней Вятке.

Он хорошо известен в Яранском и Пижанском районах Кировской области. Об этом пишет член-корреспондент РАН, этноисторик Владимир Напольских. В этот день большие семьи садятся около могил своих близких, прямо на них раскладывают скатерти, едят и пьют.

Потом, как это бывает, по средней дорожке кладбища начинает ходить гармонист, к нему потихоньку пристраиваются горюющие родственники и заводят песни. Все это сопровождается тем, что женщины на могилах рыдают в голос, головою «бодая» землю. Отсюда и «бодун».

Однако, видимо, так далеко распространились рассказы об этом поминальном дне, что на Руси стали называть «болеющих головою» после большой пьянки людьми «с бодуна».

Это значит, что голова болит сильно – практически раскалывается, во рту сушит, и остается только опохмелиться.

Правда, вот в этом месте специалисты разделяют плохо чувствующих себя «после бодуна» людей на две группы.

У одних — типичное отравление, поэтому они не могут больше смотреть на водку, которой вчера выпили слишком много. Другие же – мечтают о водке, так как их спасет только она.

Алкогольное отравление

Итак, те люди, которые не могут с утра видеть водку — или тот напиток, которым вчера отравились, — испытывают на самом деле не похмелье, а алкогольное отравление или постинтоксикацию.

«Это состояние можно назвать «похмельем здорового человека», когда умеренно пьющий человек перебрал, в предыдущий день выпил слишком много, поэтому ему плохо, — объясняет исследователь «алкогольных генов», доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Светлана Боринская. – В этом случае неприятные ощущения вызваны высоким содержанием продуктов окисления алкоголя в крови. С медицинской точки зрения это не похмельный синдром, а отравление».

Симптомы алкогольного отравления полностью похожи на отравление любым другим продуктом. Но, по счастью, оно быстро проходят.

Именно таких людей иногда спасает огуречный рассол. Только пить нужно рассол именно от соленых огурцов, а не от маринованных, говорит заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Наталья Посокина.

«Рассол от маринованных огурцов никогда от похмелья не использовался.

Если мы говорим о рассоле, это либо сок квашеной капусты, либо рассол от соленых огурцов,

— объясняет она. – Лучше всего сок капусты, на мой взгляд. Кроме молочнокислых бактерий, там присутствуют пробиотики, которые помогают пищеварительному тракту справиться с похмельем, там есть витамин С, который максимально сохраняется, является мощным антиоксидантом. В капусте и огурцах при молочнокислом брожении накапливается не только молочная кислота. Да, она превалирует, но попутно там образуются уксусная и янтарная кислоты. Янтарной там очень мало, но она очень хорошее средство для восстановления организма».

По словам Посокиной, попытка выпить рассол от маринованных огурцов приведет скорее к развитию язвы желудка, так как он представляет собой лишь уксусный раствор.

Настоящее похмелье

Настоящее похмелье возникает у человека пьющего, со сформированной зависимостью от алкоголя. На утро после выпивки ему очень плохо, и тут уже причина в отсутствии ставшего привычным алкоголя в крови — иными словами, это абстинентный синдром при отмене наркотика, ломка. Спастись здесь можно лишь приемом дозы алкоголя – опохмелом.

Похмельный синдром указывает, что алкогольная болезнь сформировалась, человек пьет регулярно и зависит от потребления алкоголя.

Это прямой путь к запою, который делает переход от Нового года к Старому практически незаметным.

По словам Боринской, понятия «запой» в англоязычной научной литературе нет.

«В англоязычной литературе есть понятие алкогольного эксцесса, — приема разовой большой дозы. А вот что такое запой (zapoї), приходится объяснять. Я объясняю так: запой — это состояние, при котором человек потребляет алкоголь ежедневно на протяжении трех и более дней, отказываясь от привычных видов социальной активности», — говорит Светлана Боринская.

Чтобы описать биохимическую картину, которая происходит в организме алкоголика, испытывающего настоящее похмелье, Светлана Боринская приводит слова психиатра Павла Бесчастнова.

«pH крови смещается в сторону закисления (за счет образования уксуса из спирта). Кровь теряет ионы и микроэлементы, в первую очередь калий, натрий, кальций и магний. Осмотическое давление крови падает, то есть вода уходит из кровотока в ткани. От этого: а) кровь загустевает, б) ткани отекают. Поэтому слизистые сохнут («сушняк во рту»), ткани же, наоборот, отечные (лицо опухшее). От затекания тканей также бледность и гипергидроз (потливость, при развернутом абстинентном синдроме с человека льет ручьем, при том что язык – как наждачная терка сухой). Вследствие загустевания крови происходит резкое повышение нагрузки на сердце, которому и так нелегко, потому что калия нет и от этого страдает проводящая система сердца – и, как следствие, – нарушения ритма. Сердце бьется неровно и с натугой. Давление скачет, отчего головные боли. Из-за прямого токсического поражения происходит массовая гибель и распад клеток печени (гепатоцитов) и поджелудочной, содержимое их вываливается опять же в кровь. То есть ко всему добавляется и токсический гепатит&панкреатит. Разумеется, ни о какой нормальной работе пищеварительной системы в таких обстоятельствах речи быть не может, поэтому ни пить, ни есть человек не в состоянии, его сразу выворачивает. Ну и, плюс к тому, происходит поражение периферической нервной системы, поэтому трясет всего и ноги немеют и отнимаются» — пишет Бесчастнов.

Не хочет, а пьет

При развившейся зависимости человек практически не способен удержаться от выпивки, принять сознательное решение и реализовать его. Зависимые много раз «бросают» пить, но затем срываются.

«Как сказал один из пациентов наркологической больницы, в которой мы проводили исследование: «Обычный человек хочет – пьет, не хочет – не пьет. Алкоголик хочет – пьет, не хочет – все равно пьет», — отметила Боринская.

Мало кто может прекратить этот процесс сам, большинству нужна помощь наркологов и психологов, посещение терапевтических групп. При этом опросы показывают, что очень распространен взгляд, что прекратить пить можно усилием воли.

«Именно волевая регуляция нарушена на биохимическом уровне у зависимых, — говорит Боринская.

– Поэтому опираться на «выбитое звено» довольно бессмысленно. А вот обратиться за помощью и сами зависимые, и их близкие зачастую считают не нужным, не осознают, что зависимость уже сформировалась. Или стараются отбросить мысль, что близкий человек попал в зависимость от бутылки, считая, что если не валяется под забором, то еще не алкоголик».

Поэтому в новогодние праздники правильнее всего будет «примерить на себя» описанные специалистами симптомы постинтоксикации и настоящего похмелья. И тогда уже и лечить правильно: или рассолом, или по-настоящему.