«Нужно, чтобы люди нормально жили». Путин рассказал ученым о скачке, 90-х и иностранных приборах

Владимир Путин встретился в образовательном центре «Сириус» под Сочи с молодыми российскими учеными и победителями конкурса «Лидеры России». Президент рассказал об интеграции присоединенных к РФ территорий, судьбе студентов Херсона и необходимости людям оттуда «врасти в российскую действительность». Кроме того, Путин указал, что десяткам миллионов россиян нужна помощь психолога. «Газета.Ru» собрала главные высказывания президента.

Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусств «Сириус». В беседе с главой государства приняли участие «молодые исследователи, слушатели программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, победители конкурса «Лидеры России», сообщила пресс-служба Кремля.

Об интеграции

Президент РФ на встрече заявил, что интеграция новых территорий, вошедших в состав государства 30 сентября, зависит от «темпов движения». Тогда были присоединены ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области Украины.

«Что касается периода завершения — он, конечно, будет зависеть от темпов, которыми мы будем двигаться. Чем быстрее, тем лучше», — сообщил Владимир Путин.

По словам президента, документы об образовании и ученых званиях, выданные в Донбассе, должны признаваться в России.

«Я сейчас вам не буду говорить окончательное решение, но я согласен с тем, что в отношении граждан России, которые проживают на этих территориях, конечно, нужно такое решение принять», — отметил он.

Путин подчеркнул, что «нужно, чтобы люди нормально жили, чтобы у них не возникало проблем в связи с тем, что они пришли и проголосовали за то, чтобы войти в состав РФ».

О поддержке

Жители новых российских регионов — «наши люди», продолжил президент РФ. Поэтому нужно сделать все для их поддержки.

«Чем Федорова, проживающая в Луганской Республике, отличается от таких же Федоровых где-нибудь в Новосибирске, Петербурге или Москве? Ничем! Это наши люди, конечно, мы должны сделать все для того, чтобы их поддержать», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что будет принято решение о поддержке науки с помощью грантов. Кроме того, глава государства заявил, что на новых территориях предстоит провести большую работу — внедрить все инструменты поддержки образования и науки в РФ.

Зарплаты профессоров и преподавателей вузов новых территорий уравняют с 200% среднего дохода по региону. «Все необходимые решения будут приняты», — добавил Путин.

Студенты из вузов Херсона, оставленного ранее российскими войсками, должны получить все возможности для продолжения учебы, заявил президент.

«Есть еще один аспект, связанный с Херсоном. Там, по-моему, четыре вуза было. Они переехали с правого берега на левый, <...> и мы обязательно должны сделать все для того, чтобы люди, студенты продолжали образование», — сказал он.

Путин считает, что жителям новых территорий нужно «врасти в российскую действительность».

«Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно прежде всего там закрепиться основательно. Это закрепление означает не только решение вопросов военного или военно-политического характера. Это означает работу на этих территориях с людьми так, чтобы люди почувствовали преимущества от вхождения в Россию»,

— сказал он (цитата по ТАСС).

Об инфраструктуре

На новых территориях РФ научно-образовательная инфраструктура находится «в сложном состоянии», отметил Владимир Путин.

«Это состояние зданий, сооружений, той же самой приборной базы и так далее. По предварительным подсчетам, на это потребуется несколько десятков миллиардов рублей — где-то 37 млрд», — обрисовал президент объемы потенциальных вливаний в регионы.

Он также призвал обеспечить интеграцию студентов и преподавателей из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей во все научно-образовательное пространство РФ.

О психологических проблемах

Путин сообщил, что 15% россиян (порядка 21 млн человек — «Газета.Ru») нуждаются в помощи психологов.

«Еще в прошлом году, по-моему, ВЦИОМ проводил социологическое исследование и вот пришел к какому выводу — 15% жителей страны нуждаются в психологической помощи, а среди молодых людей — 35%», — сказал он.

Президент признал, что службы психологической помощи в России пока «соответствующим образом не развиваются» из-за отсутствия господдержки. «Государство на всех уровнях <…> должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно», — сказал он.

Путин добавил, что поручит своей администрации рассмотреть вопрос о том, чтобы объявить 22 ноября Днем психолога. «Здесь ничего обещать не буду, но обязательно поручу администрации это проработать», — сказал политик.

Покупай российское

В ходе II Конгресса молодых ученых Путин также поддержал отечественного производителя.

«Я всегда об этом говорю, повторю еще раз: покупайте российские товары», — заявил он.

Путин пообещал изучить предложение одной из участниц встречи — распространить действие инвестиционного налогового вычета на российских производителей научных приборов и расходных материалов. «Можно поговорить. Я думаю, что Минфин с ума не сойдет, не такие уж большие деньги. <...> С правительством обязательно поговорим, идея ваша абсолютно правильная», — отметил он.

Путин добавил, что используемые российскими учеными приборы и устройства на 90% имеют зарубежное происхождение.

«К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая, по некоторым данным — до 90%, и в сегодняшних условиях это особенно остро ощущается», — сказал он.

«Ясно, что без приборной базы работать невозможно. Но ясно также и то, что нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу. А так как за нефте-газо-доллары можно закупать все что угодно — от гвоздей до бриллиантов, только своего никогда не будешь производить, поэтому сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научно-приборной базы», — подчеркнул российский президент.

О скачке для перехода

Путин выразил уверенность, что «в нашей стране здесь и сейчас возможен скачок, переход к новому технологическому укладу».

«Фундаментальные, базовые основы образования, науки в России являются очень мощными», — рассказал президент молодым ученым.

Он напомнил, что в 1990-е годы российская наука была в трагичном состоянии, но смогла сохранить основы. Сейчас же перед учеными стоит «едва ли не самая главная задача – перейти к новому уровню технологического развития».

close 100% Президент России Владимир Путин и советник президента РФ Сергей Глазьев, 1 октября 2019 года Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Партнеры найдутся

Россия всегда найдет технологических партнеров, заверил Владимир Путин.

«Партнеры всегда найдутся, здесь у меня нет никаких сомнений. Если будем делать на хорошем уровне, партнеры технологические всегда будут», — сказал президент.

По его словам, «искусственно в современном мире ничего не завернуть и ничего не закрутить, как какую-то пробку, и не закрыть навечно».