Солнечное затмение 25 октября. Во сколько и откуда смотреть

Чем особенно солнечное затмение 25 октября, чем такие явления интересны астрономам, действительно ли Луна вращается скорее вокруг Солнца, а не вокруг Земли, почему правильно смотреть на затмение через старую дискету или обертку от цветочного букета, — в материале «Газеты.Ru».

Где и как наблюдать

Солнечные и лунные затмения во все времена привлекали внимание людей. Правда, раньше они считали, что помрачение светила возникает в те времена, когда накопилось много грехов, которые и вызывают это явление. Теперь же земляне знают, что затмения бывают разные, повторяются редко, и поэтому надо успеть увидеть их во всех подробностях — и изучить с научной точки зрения.

Частное (или как говорят обыватели — частичное) солнечное затмение 25 октября можно будет наблюдать на европейской части России, вплоть до Красноярска, далее Солнце будет уже заходить за горизонт до начала затмения.

В Екатеринбурге его будет видно в 15.59 (по местному времени), в Казани — в 13.51, в Москве — в 13.39, в Санкт-Петербурге — в 13.27.

Самое серьезное затемнение можно увидеть чуть севернее Нижневартовска в 14.00. А полностью завершится оно в 16.02 по московскому времени.

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Для того чтобы точно рассчитать лучшее для вашего населенного пункта время наблюдения, можно воспользоваться калькулятором затмений на сайте EclipseWise.com, который был создан американским астрофизиком Фредом Эспенаком. Он считается наиболее известным исследователем затмений и лучшим их предсказателем.

Как рассказал «Газете.Ru» российский астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин, если Эспенак сказал что-то касательно затмений, значит так оно и есть.

По словам Сурдина, правильнее всего смотреть на затмение с помощью старой дискеты и оберточной бумаги от цветов.

«Никогда нельзя смотреть на затмение просто в солнцезащитных очках, — нужен гораздо более плотный светофильтр.

Если у кого сохранились старые трехдюймовые дискеты, надо взять такую, отодвинуть заслонку и смотреть прямо через мягкий магнитный диск. Если же такой дискеты не сохранилось, можно воспользоваться зеркальной оберточной бумагой от цветов.

Если сложить ее вдвое, то получится неплохой фильтр для наблюдения», — отметил Владимир Сурдин в разговоре с «Газетой.Ru».

Также известен способ наблюдения затмений через сварочные маски и рентгеновские фотоснимки.

Чем особенно затмение

Солнечное затмение 25 октября относится к группе (серии) Сароса 124 и называется частным. Это значит, что полного затмения (при котором Луна совсем закроет собой Солнце, небо потемнеет и на нем появятся несколько ярких звезд и планет) мы увидеть не сможем.

Если полное солнечное затмение мы можем наблюдать в тех районах Земли, куда падает лунная тень, то частное солнечное затмение обязано своей видимостью лунной полутени. Это конус, который лишь касается Земли.

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Нынешнее затмение по своим характеристикам является повторением эклипса 14 октября 2004 года. И примерно такое же затмение мы увидим 4 ноября 2040-го.

Сарос, или драконический период, — это интервал времени, по прошествии которого затмения Луны и Солнца приблизительно повторяются. Длится этот период примерно 18 лет. Это обусловлено тем, что в конце каждого сароса взаимное расположение и скорости в системе Земля-Луна-Солнце повторяются с высокой точностью.

Поняв это, астрономы научились предсказывать затмения. Сейчас эти предсказания также каждый раз проверяются.

«Для астрономов затмения – это предмет изучения до сих пор. Каждый раз мы проверяем свои расчеты, наблюдая за ними. Если время наступления затмения неправильное — значит, что-то надо подправить в теории движения Луны.

Затмения – это лакмусовая бумажка для проверки. В том числе общую теорию относительности Эйнштейна проверяют по движению Луны. Сейчас астрономы могут отследить ее движение до двух миллиметров», — объясняет Владимир Сурдин.

Спутник Земли двигается по довольно сложной траектории, которая представляет собою вытянутый эллипс — на расстоянии от 363 тыс. км до 406 тыс. км. до планеты. Траектория напоминает некие волны с заметным наклоном от 18 до 28 градусов к земному экватору. По словам Владимира Сурдина, это связано с тем, что Луна движется не вокруг Земли, а вокруг Солнца.

«Солнце сильнее притягивает Луну, чем Земля, — это факт. Поэтому обе они вращаются вокруг Солнца, но Земля «придерживает» Луну около себя», — отметил Сурдин.

В частности, из-за этого «сложного движения» каждое затмение – событие особенное, практически неповторимое.