Наука

Тест: тираны и маленькие пенисы — что вы знаете о жизни древних греков

Проверьте, смогли бы вы вписаться в древнегреческое общество

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Афинский акрополь, реконструкция Лео фон Кленце 1846 года

Афинский акрополь, реконструкция Лео фон Кленце 1846 года

Wikimedia Commons
Культура Древней Греции легла в основу современного западного мира. Она вдохновила страны на демократические реформы в эпоху Нового Времени, передала эстетические идеалы в эпоху Возрождения, и даже христианские богословы рассуждали о Боге терминами философии Сократа, Платона и Аристотеля. Тем не менее очень многое в жизни греков глубоко чуждо современным людям, и сейчас бывает трудно понять греческий быт и образ мысли. Попробуйте проверить, что вы знаете о той эпохе.

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