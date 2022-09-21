Тест: пульсары и галактические нити — что вы знаете о Вселенной?

Масштабы Вселенной поражают. Если представить, что Солнце – это ядро атома, а Земля – ближайший электрон, то Млечный путь будет обладать диаметром 35 сантиметров, а до галактики Андромеды расстояние составит более 17 метров. Во Вселенной физические законы проявляют себя иначе, чем на привычной нам твердой поверхности, а факт существования некоторых объектов противоречит здравому смыслу. Проверьте, что вы знаете о мироздании.