Тест: Что вы знаете о жизни древних римлян?

Возникнув как один из италийских городов-государств, постепенно Древний Рим стал мощнейшей мировой империей, слухи о которой доходили даже до Китая, традиционно мало интересовавшегося внешним миром. Могущество Рима было не только в военной силе – римская культура привлекала и привлекает тех, кто никогда не был гражданином этого государства, в том числе жителей XXI века. Но в чем заключалась эта культура? Проверьте, знаете ли вы очевидные для обычных римлян вещи.