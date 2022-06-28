Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
The National Interest: Турция стала неожиданным партнером России в Черном море 15:08
Исследование: 23% россиян имеют генетическую мутацию, вызывающую страсть к сладкому 15:08
Регина Тодоренко вышла на связь с подписчиками после новостей о рождении... 15:08
Страны G7 заявили, что будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» 15:07
Макрон отказался поддерживать призыв Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма» 15:06
Полковник Ходаренок рассказал о судьбе ЗРК NASAMS на Украине 15:05
Стало известно, кому достанется наследство скончавшейся звезды «Черной пантеры» Чедвика... 15:05
Экс-игрок Булыкин о Федуне: любому функционеру хотелось бы больше трофеев и уважения... 15:02
В Казани ребенок сделал глоток чистящего средства и попал в больницу 15:00
Путин исключил Дворковича из президентского совета по науке 15:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Наука

Тест: разоблачи теорию «лунного заговора»

Попробуйте поспорить с теми, кто считает, что американцев на Луне не было

close
100%
Global Look Press
В период с 1969 по 1972 год в ходе программы NASA «Аполлон» американцы совершили шесть пилотируемых посадок на Луну. Этот факт был признан международным сообществом, в том числе СССР, а в Музее Космонавтики на ВДНХ лежит подаренный образец лунного грунта, собранного в ходе экспедиции «Аполлон-11». Тем не менее некоторые люди как в самих США, так и в других странах считают, что этих полетов не было, а американское правительство провело изощренную спецоперацию по фальсификации. Мы собрали некоторые (но далеко не все) аргументы сторонников теории «лунного заговора» — попробуйте разоблачить их.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть