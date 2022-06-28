Тест: разоблачи теорию «лунного заговора»

В период с 1969 по 1972 год в ходе программы NASA «Аполлон» американцы совершили шесть пилотируемых посадок на Луну. Этот факт был признан международным сообществом, в том числе СССР, а в Музее Космонавтики на ВДНХ лежит подаренный образец лунного грунта, собранного в ходе экспедиции «Аполлон-11». Тем не менее некоторые люди как в самих США, так и в других странах считают, что этих полетов не было, а американское правительство провело изощренную спецоперацию по фальсификации. Мы собрали некоторые (но далеко не все) аргументы сторонников теории «лунного заговора» — попробуйте разоблачить их.