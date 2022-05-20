«Кретинов у нас как бы больше и нет»: как россияне выживают без йода

Передозировка йода из-за употребления йодированной соли и аллергия на него — это миф, что подтверждают многие медицинские аргументы, — рассказала в интервью «Газете.Ru» директор Института клинической эндокринологии, заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина. Также она назвала причины, по которым до сих пор буксует законопроект по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода, назвала наиболее йододефицитные регионы России и рассказала, почему переименовали «кретинизм».

— С начала двухтысячных годов в России рассматривается законопроект об использовании йодированной соли для массовой йодной профилактики. Действительно ли россияне в подавляющем большинстве имеют йододефицит?

— Заболевания щитовидной железы, по данным Всемирной организации здравоохранения, занимают среди всех эндокринных нарушений второе место после сахарного диабета. В Российской Федерации у 20-40% населения имеются заболевания щитовидной железы, при этом 80% из них вызваны хроническим дефицитом йода в питании. Природный дефицит йода, который существует на всей территории Российской Федерации, доказанный результатами многолетних эпидемиологических исследований, ведет и к патологии щитовидной железы и к прочим состояниям — это умственная и физическая отсталость, кретинизм, опухолевые заболевания, бесплодие. Более того, в условиях йодного дефицита в сотни раз возрастает риск радиационно-индуцированного рака щитовидной железы у детей в случае ядерных катастроф. Все йододефицитные заболевания могут быть предотвращены, тогда как изменения, вызванные нехваткой йода, например, на этапе внутриутробного развития, в раннем детском возрасте являются необратимыми и практически не поддаются лечению и реабилитации.

close 100% Екатерина Трошина Из личного архива

— Сколько в среднем россиянин потребляет йода в день?

— Среднее потребление йода жителем России составляет всего порядка 80 микрограммов в день — это в три раза меньше суточной потребности. Необходимый «минимум» суточной потребности для взрослого человека 150 — 250 микрограммов йода в сутки. Например, японцы, которые живут на планете дольше всех, употребляют около 800 микрограммов йода в сутки.

— Если россиянин будет употреблять йодированную соль, то норма будет достигнута?

— Если человек потребляет йодированную соль регулярно, то он обеспечивает себе нижнюю границу физиологической потребности в йоде. Министерство здравоохранения разработало законопроект о профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода, и этот законопроект находится на этапах согласования с федеральными органами исполнительной власти, корректируется, дорабатывается, но пока, к сожалению, не стал законом. К сожалению, в отсутствие системной йодной профилактики в нашей стране отмечается рост заболеваний щитовидной железы с увеличением вдвое за последние 10 лет, о чем убедительно свидетельствуют и данные официальной статистики Росстата и результаты исследований, проводимых НМИЦ эндокринологии в регионах России.

— Чем вы объясняете этот рост?

- Отсутствием государственной программы массовой профилактики йододефицитных патологий. На земном шаре около 130 стран мира имеют природный хронический йодный дефицит. Из них осталось всего 11 стран, где эта проблема законодательно не решена, причем из всех стран бывшего Советского Союза только Россия и Украина до сих пор не ввели законодательного регулирования профилактики йодированной солью.

— Законопроект обсуждают с 2002 года. Предлагаются разные варианты?

— За это время было представлено несколько законопроектов, которые предполагали разные по интенсивности меры профилактики. Сначала было предложено, чтобы в розничной торговле и в пищевой промышленности использовалась только йодированная соль. Этот законопроект наиболее логичен, по этому пути пошли многие страны мирового сообщества. Но у нас он встретил негативизм от производителей пищевой продукции, потому что принятие такого законопроекта повлекло бы изменение рецептур, регламентов, документации по приготовлению многих продуктов питания.

— Пищевики тогда говорили, что йод при приготовлении будет просто выпариваться, и нет смысла йодировать всю соль. Это верное утверждение?

— Эти разговоры действительно были, но они являются спекулятивными, потому что для получения йодированной соли в нее добавляют йодат калия. Йод, связанный в йодате калия, является термостабильным, он никуда не улетит и ни в чем не растворится. Все страны, которые ввели всеобщее йодирование соли, не столкнулись с этой проблемой в пищевой промышленности, в консервах, в хлебопечении и так далее.

— А какой срок хранения у йодированной соли?

— 12 месяцев. Но по истечении этого времени ее можно использовать как не йодированную.

— Так сколько вариантов законопроекта было представлено до настоящего времени?

— Еще два. Кроме первого, где предполагалось йодировать всю соль, был и промежуточный компромиссный вариант. Предлагалось йодировать только соль мелкого помола, а крупный помол оставить как есть. Но и этот законопроект, который был гораздо более мягким, тоже не нашел поддержки. Оппоненты при этом активно лоббировали использование пищевых или биологически-активных добавок с йодом.

Последняя версия стала совсем щадящей, в ней уже предлагается использовать йодированную соль в питании организованных коллективов — школ, детских садов, больниц, санаториев, казенных учреждений. Но, как это ни удивительно, и в этом случае появились противники.

— Кто именно воспротивился?

— Главное возражение, которое красной нитью проходит и транслируется экономическим блоком наших министерств, состоит в том, что принятие такого законопроекта будет представлять определенную угрозу бизнесу или ущемлять право выбора для потребителя. Кроме того, было мнение, что в тюрьмах, например, использование йодированной соли будет приводить к удорожанию общего рациона заключенных. Такие аргументы, при том, что добавочная стоимость килограмма йодированной соли составляет всего два рубля, ложатся определенными кирпичиками против принятия закона.

— Неужели это такое большое удорожание?

— Конечно нет, да и дело не в этом, а еще в том, что биологически активные добавки с йодом будут практически не нужны, если мы введем популяционную профилактику йодированной солью. А рынок БАДов и пищевых добавок — это очень большой сегмент бизнеса. И в последние годы мы видим, что как только в нашей стране появляется и начинает обсуждаться новый законопроект о профилактике йододефицитных заболеваний, который предусматривает использование йодированной соли, тут же начинается активное продвижение пищевых и биологически активных добавок, причем даже на федеральном уровне.

Нельзя не сказать о важности принимаемых мер, направленных на профилактику йододефицитных заболеваний со стороны Роспотребнадзора. Так изменения, внесенные в СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», позволили обеспечить обязательное использование йодированной соли в организованном питании детей, это очень важный шаг. Но сегодня мы наблюдаем и появление проекта, разработанного этим ведомством, об эксперименте в отдельных регионах Российской Федерации по расширению использования в питании населения продуктов, обогащенных различными добавками с йодом и созданию условий наибольшего благоприятствования для их производителей. К такой инициативе следует отнестись очень серьезно, в первую очередь по причине отсутствия доказательств безопасности такого рода профилактики.

— Еще одним аргументом против введения закона о йодировании соли является то, что можно получить передозировку йода. Это так?

Вопросы про передозировку йода в основном задают люди, которые далеки от медицины. Вот, например, когда мы приходим на компьютерную томографию, нам внутривенно вводят контраст, в ряде случаев — на основе йода, и человек получает достаточно весомую его дозу, — не микрограммы, а миллиграммы. Но щитовидная железа имеет механизмы, препятствующие развитию патологии при однократном введении больших доз йода. Это эффект Вольфа — Чайкова. Под ним понимают временную приостановку выработки гормонов щитовидной железы при введении больших доз йода. Потом все восстанавливается.

— Но ведь можно пересолить блюдо. Или нет?

— С йодированной солью избыток йода получить невозможно, при бесконтрольном же потреблении различных продуктов, обогащенных различными соединениями йода — не исключено, такая вероятность есть. Важно, что медицинских противопоказаний к употреблению йодированной соли не существует. На йод не бывает аллергии, так как он присутствует в организме каждого человека по умолчанию. Это подтверждается следующими фактами. Люди в современных условиях много путешествуют, в том числе в страны, где используют исключительно йодированную соль. И нигде мы не видели подозрительных реакций на питание. Никто не умирал от аллергических реакций в салоне самолета Lufthansa, — а там только йодированная соль в составе бортового питания.

— Может быть, йодирование соли влияет на вкус продуктов, содержащих ее?

— Это не так. Йодирование соли не влияет на вкус или запах продуктов, содержащих йодированную соль, и, следовательно, позволяет сохранить потребительские свойства блюд, соответствуя высоким требованиям потребителей. Использование соли (где применяется йодат калия) даже способствует улучшению качества хлеба и выпечки, предупреждению развития картофельной болезни и плесневения, повышению санитарно-микробиологической безопасности хлебобулочных изделий. Нет подтверждений и того, что йодирование соли негативно влияет на вкус других продуктов. Более того, всеобщее йодирование соли действует в странах, славящихся своей кухней, таких, например, как Австрия, Индия, Литва, Китай, Словения, Таиланд, Турция или Чехия и др.

— Получается, что противопоказаний к применению такой соли нет, но из-за длительной волокиты с принятием этого закона в нашей стране растет число кретинов?

— А вот эту проблему «решили» по-другому. То, что мы раньше называли словом «кретинизм» (эндокринное заболевание, вызываемое недостатком гормонов щитовидной железы вследствие тяжелого дефицита йода), — сейчас мы называем «синдромом врожденной йодной недостаточности». Этот синдром до сих пор регистрируется на территории нашей страны. Он напрямую связан с некомпенсированным дефицитом йода, особенно в тех регионах, где тяжесть йодного дефицита существенная. А кретинов у нас как бы и нет больше.

— Какие йододефицитные заболевания фиксируются на территории нашей страны?

— Это диффузный нетоксический зоб, это узловой и многоузловой нетоксический зоб, это многоузловой зоб с развитием функциональной автономии щитовидной железы (с развитием тиреотоксикоза), когда функции щитовидной железы меняются, и гипотиреоз, связанный с тяжелым йодным дефицитом. Плюс весь остальной спектр патологий, вплоть до поражения центральной нервной системы, головного мозга. Все это происходит из-за нехватки гормонов вследствие дефицита йода. Кроме того, возникают репродуктивные проблемы: проблема ненаступления беременности, проблема невынашивания.

— Действительно ли дефицит йода влияет на интеллект?

- Да. Он может снизить IQ популяции на 13-15 пунктов. Поражения мозга, связанные с дефицитом йода, произошедшие в эмбриональном периоде развития человека, являются пожизненными и непреодолимыми. Но важно, что все йододефицитные заболевания полностью предотвратимы при устойчивом устранении дефицита йода в питании.

— А если беременная женщина не получает йод?

— Это серьезно. Центральная нервная система ребенка, его головной мозг формируются в первом триместре беременности. Щитовидная железа у малыша начнет работать только с 17-18 недели и вырабатывать собственные гормоны, до этого времени плод всецело зависит от гормонов матери. Поэтому в первый триместр, когда закладывается головной мозг, будущая мама обязательно должна получать адекватную йодную профилактику для того, чтобы ее ребенок реализовал весь потенциал, который ему дарован генетически, а не потерял его только из-за того, что она не получала нужное количество йода. Более поздние сроки беременности и весь период грудного вскармливания — тоже критически важные периоды, когда профилактика очень важна.

— В каких регионах России особенно сильно ощущается дефицит йода?

— За последние двадцать лет сотрудниками НМИЦ эндокринологии обследовано более 100 тыс. человек в различных регионах России, подтвержден факт йодного дефицита на всей территории страны. Выделены группы высокого риска развития йододефицитных заболеваний — беременные, кормящие женщины и дети. Доказано, что модель «добровольного» использования йодирования соли не дала ожидаемых результатов в плане удовлетворения оптимальной потребности населения в йоде и снижения заболеваемости, в т.ч. в группах риска. Аналитические результаты исследований регулярно публикуются.

Особенно тяжелый дефицит наблюдается в республике Тыва, Якутии, Алтайском крае. В Кавказских республиках мы традиционно видим йодный дефицит средней тяжести, но людей с зобами оттуда принимаем все чаще. В Республике Тыва мы побывали в 2020 году с экспедицией, посвященной определению нынешней ситуации. И увидели, что регион сделал принципиально качественный рывок в плане профилактики. Десять лет назад 70% живущих в Тыве имели зоб. Экскреция йода с мочой, по которой мы определяем обеспеченность популяции этим микроэлементом, была крайне низкой. Эти тревожные моменты заставили власти Республики Тыва в 2010 году принять соответствующую программу йодной профилактики. Эта программа ориентирована на всеобщее использование йодированной соли. Мы приехали через 10 лет в Тыву и увидели просто потрясающие результаты. По данным нашего исследования, распространенность зоба за 10 лет сократилась с 70% до 8%.

— Обалдеть…

- У нас была реакция такая же. Абсолютно адекватная экскреция йода с мочой, которая соответствует всем нормативам ВОЗ — больше 100 микрограммов в литре, а 10 лет назад было порядка 14-15. Мы реально увидели, как работает йодированная соль на популяционном уровне. Это блестящий пример эффективной, доступной и безопасной йодной профилактики.

К сожалению, в Российской Федерации йодированную соль в питании употребляет менее 30% населения.

Параллельно с этим мы побывали в Крыму и Брянской области, которая пострадала от Чернобыльской аварии в 1986 году. К сожалению, и Крым, и Брянская область никакого прогресса за последние годы не показали, природный йодный дефицит в этих регионах легкой степени тяжести, он был бы легко преодолим при использовании йодированной соли, но пока этого не произошло.

Обидно, что за годы промедления с нужным законом о йодированной соли вырастают поколения детей, которые лишены адекватной йодной профилактики, продолжают заболевать люди. Оценивая масштаб угрозы некомпенсированного дефицита йода для здоровья и интеллекта нынешних и будущих поколений, становится очевидно, что закон о популяционной йодной профилактике в России необходим, его давно пора принять.