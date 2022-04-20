Только мешки подставляй: в России наладили производство лактозы

Долгое время в России вся лактоза, необходимая для фармацевтической и пищевой индустрии, была импортной. Это изменилось после открытия на молочном комбинате «Ставропольский» собственной линии по ее производству. «Газета.Ru» выяснила, как устроена эта линия и насколько она автоматизирована.

Лактоза — это ценный продукт переработки молока, молочный сахар. Ее используют в таблетках как основу для действующего вещества, применяют в производстве колбас в качестве стабилизатора, добавляют в хлебобулочные изделия для появления золотистой корочки и задействуют для множества других целей.

С момента распада СССР вся лактоза в России ввозилась из-за рубежа, пока в рамках импортозамещения на комбинате «Ставропольский» не открыли линию по ее производству.

«Лактоза, или молочный сахар — это основной углевод молока, необходимый для снабжения детеныша быстрыми углеводами на ранних этапах жизни. Именно лактоза придает молоку сладковатый вкус, в чистом виде ее сладость примерно втрое меньше, чем у обычного сахара», – рассказал «Газете.Ru» Георгий Анисимов, начальник технологического отдела комбината.

Молоко прибывает на комбинат с местных ферм. Часть его идет на производство сыра и творога, где из жидкости под действием ферментов и закваски выделяются белковые компоненты и жир. Образовавшееся сырное зерно отделяют от сыворотки, которая и становится сырьем для производства лактозы.

Сыворотку пропускают через каскад мембранных фильтров, чтобы очистить от несахаров. При этом отделяются остатки молочного жира и белков, и остаются только вода и растворимые соединения: сахара, минералы и примеси. Затем жидкость поступает в еще одну серию фильтров, более тонких, использующих мембраны с наноскопическими порами, и электродиализ, при котором раствор проходит через мембрану под действием тока.

«После этого раствор сгущают до 60 процентов сухих веществ на вакуумно-выпарной установке, попросту — выпаривают. В результате получается нечто, похожее на сгущенку — сгущенный сироп мы его называем. После окончания процесса он остается горячим, и для производства лактозы его нужно особым образом охлаждать примерно 10-20 часов», — пояснил Анисимов.

В процессе охлаждения при соблюдении определенных параметров образуется пересыщенный раствор лактозы, из которого она постепенно выкристаллизовывается. В толще раствора появляются кристаллы и зависают в нем, поскольку сгущенная масса очень вязкая. При этом, чтобы не допустить осаждения кристаллов на дно, сироп непрерывно перемешивают.

После этого необходимо отделить кристаллы от оставшейся жидкости, молочно-сахарной мелассы. Это делают с помощью центрифуги, где под действием центробежной силы более тяжелые кристаллы собираются вместе. В результате получается масса, похожая на мокрый песок, которая самотеком (или самопадом) переносится от центрифуги в сушилку.

«Дальше, в зависимости от требуемой чистоты, лактозу либо сразу расфасовывают, либо предварительно промывают. Для нужд фармакологической индустрии нужна чистота 99,9 процентов, и в этом случае массу промывают водой», — говорит технолог.

Готовый продукт выглядит как светлый порошок, отдаленно похожий на протеин для спортивного питания. Он слегка сладкий на вкус, очень хорошо хранится и медленно окисляется на воздухе, и потому для перевозки его упаковывают в обычные мешки.

Производство автоматизировано: в трехэтажном цехе работает смена всего из пяти-семи человек, основная их задача — следить за оборудованием. Начиная с заливки сыворотки и до выхода готового продукта в процесс не вмешивается человек, жидкость перемещается по трубам с помощью насосов.

«Один человек на фасовке, мешки подставляет и убирает — могли бы робота поставить, тогда все было бы автоматизировано. Труд остальных людей проходит за экранами и мониторами»,

— говорит Анисимов.

Оборудование на линии установлено как отечественное, так и импортное, из разных европейских стран. Итоговую сборку установок и их наладку проводили совместно со специалистами Северо-Кавказского федерального университета.

Самый крупный и постоянный клиент комбината — ставропольский свиноводческий комплекс, где лактозу добавляют в рацион животных. Помимо этого, существенная доля продаж идет пищевым предприятиям, а также производителям биологически активных добавок. В них она нужна в качестве инертного наполнителя: действующее вещество зачастую измеряется в микрограммах, а таблетка должна быть такой, чтобы можно было взять в руки. За период с конца февраля вырос спрос на лактозу для фармацевтических целей.

За 2021 год ежедневный выход лактозы увеличился до пяти тонн. Идут переговоры об экспорте: одна из турецких компаний планирует приобрести пробную партию в 60 тонн молочного сахара.

Недавно на предприятие добавили оборудование второй очереди. С его помощью планируют довести производство до 10 тонн в сутки, но пока это невозможно из-за логистических проблем. Руководство предприятия ждет увеличения спроса в связи с западными санкциями и потенциальными трудностями с поставкой импортной лактозы.

Артем Белов, генеральный директор некоммерческой организации «Союзмолоко», рассказал «Газете.Ru», почему долгое время в России не было своего производства лактозы.

По его словам, проблема заключалась в отсутствии сырья, а также в отсутствии рынка сбыта побочного продукта производства, концентрата сывороточного белка. Кроме того, оборудование для производства лактозы довольно дорого стоит, и в большинстве своем поставлялось из-за рубежа. Вдобавок, чтобы иметь конкурентную по отношению к импорту цену, необходим довольно большой объем производства.

«Однако в последние годы появляется все больше проектов в этой категории. Внутри страны сложилась ситуация, когда спрос серьезно ограничен покупательской способностью, что заставило производителей обратить внимание на более высокотехнологичные сектора и более глубокую переработку молока», — пояснил Белов.

Кроме «Ставропольского» в России лактозу выпускают «Шехонь-Лактулоза» и Экспериментальный завод Россельхозакадемии (техническая лактоза и альбуминовая паста), однако объемы их производства не являются промышленными.