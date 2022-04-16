Одиночество и принуждение: что толкает женщин на случайный секс

Секс на одну ночь чаще вызывает у женщин негативные переживания, потому что мотивацией к нему нередко становится чувство одиночества, несчастья или давление со стороны, выяснили австралийские психологи. При этом факторов, способных повысить удовлетворение в подобных связях, исследователи не обнаружили.

Для женщин случайный секс чаще, чем для мужчин, связан с тревогой, сожалением, подавленностью и другими переживаниями. Причины этого, однако, не ясны до конца — роль могут играть и большие риски (например, возможная беременность), и стигматизация со стороны общества, которое осуждает женщин за связи на одну ночь, и иные факторы — например, сама мотивация вступления в подобные контакты.

Исследователи из Университета Монаша в Австралии решили подробнее разобраться, что именно побуждает людей заниматься случайным сексом и к каким эмоциям это приводит. Свои выводы они изложили в статье в журнале Sexuality & Culture.

Распространенность случайных половых контактов трудно измерить, поскольку приходится полагаться на самоотчеты добровольцев, отмечают ученые.

Однако исследования показывают, что случайный секс становится все более социально приемлемым в западных обществах — доступность противозачаточных средств привела к сексуальной революции, понятие нормы в сексе расширилось, и секс ради удовольствия стал менее порицаемым.

«Похоже, растущая популярность онлайн-знакомств делает краткосрочные отношения более доступными как для мужчин, так и для женщин, — говорит психолог Райан Андерсон, один из авторов работы. — Кроме того, сейчас мы находимся в середине эпохи, когда нормативные гендерные роли, безусловно, меняются и, возможно, отличаются от того, какими они были 20 с лишним лет назад. Хотя эта тема уже неоднократно изучалась ранее, очень интересно и познавательно вновь рассмотреть феномен участия в случайных половых связях в свете этих обстоятельств».

Исследователи опросили 701 мужчину и женщину в возрасте 18–82 лет об их последнем опыте случайного сексуального взаимодействия. К сексуальному взаимодействию относились как непосредственно половой акт, так и поцелуи и прочая сексуальная активность с людьми, с которыми опрашиваемые не состояли в отношениях. В качестве возможной мотивации к случайному сексу исследователи предлагали такие варианты, как «Физическое влечение к другому человеку», «Вступление в связь, чтобы начать отношения», «Вступление в связь, чтобы прекратить текущие отношения», «Неудовлетворенность нынешним партнером» и другие. Также оценивалось влияние социальных факторов — например, воздействие алкоголя или принуждение. Среди внутренних факторов мотивации фигурировали неуверенность в себе, чувство одиночества, поиск привязанности, поиск физического удовольствия и сексуального удовлетворения.

Затем участники исследования описывали, как чувствовали себя после случайного секса — были ли они довольны, улучшилось ли их настроение или наоборот, или же, возможно, для них вообще ничего не изменилось.

Мужчины и женщины с одинаковой вероятностью сообщали, что на секс со случайным знакомым их толкало физическое влечение или поиск удовольствия — как отмечают авторы работы, это показывает, что «социальная стигма, связанная с сексуальной активностью женщин, ослабевает».

«Хотя эта тема тщательно исследовалась в прошлом, мы, вероятно, находимся сейчас в эпохе, когда гендерные нормы и выражение сексуальной ориентации отличаются от любого другого времени в истории», — считает Андерсон.

При этом женщины чаще, чем мужчины, сообщали, что они вступали в связь, потому что чувствовали себя несчастными, одинокими, испытывали давление со стороны другого человека.

Также женщины чаще мужчин сообщали о негативных эмоциональных последствиях — ощущении одиночества, сожалении, расстройстве, отторжении, чувстве осуждения со стороны других. И наоборот, мужчины чаще, чем женщины, сообщали о позитивных переживаниях — сексуальном удовлетворении, счастье, росте уверенности в себе, удовлетворенности и улучшении настроения.

Определенные мотивы, побуждающие вступать в сексуальные отношения, оказались связаны с негативными последствиями. Так, случайный секс, призванный побороть чувство одиночества, расстройство и раздражительность, чаще приводил к отрицательным эмоциям. При этом исследователи не нашли мотивации, которая была бы связана с положительными эмоциональными последствиями.

«Очень трудно предсказать, когда именно мы получаем положительные эмоции от участия в случайных половых связях, — отмечает Андерсон. — Мы определенно нашли мотивы, способные указать на высокую вероятность негативного исхода, и было довольно ясно видно, что здесь существуют выраженные гендерные различия. В соответствии с предыдущими исследованиями, мы обнаружили, что случайный секс в целом приводит к более положительным результатам для мужчин, чем для женщин, и ничто из того, что мы рассмотрели, не предсказывало положительных результатов для женщин.

Из полученных данных можно сделать вывод, что, если вы занимаетесь случайным сексом с целью облегчения эмоциональных трудностей или стресса, то это вряд ли приведет к положительному результату».

Большинство опрошенных (75,8%) сообщили, что они гетеросексуальны, 15% — бисексуальны, 8,4% — гомосексуальны. Более ранние наблюдения показали, что геи чаще вступают в случайные половые связи, чем гетеросексуалы независимо от пола. В целом же влияние сексуальной ориентации на склонность к случайному сексу, мотивацию к нему и результаты таких событий еще предстоит изучить, подчеркивают авторы работы.