Российские ученые создали эффективную вакцину от сибирской язвы

Эффективную вакцину от сибирской язвы создали в МГУ им.Ломоносова, об этом «Газете Ru» сообщила завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Ольга Карпова. Ученые преодолели проблему, стоявшую перед создателями вакцин во всем мире, сделав ее эффективной даже в применении параллельно с антибиотиками, как это делают при ликвидации очагов. На данный момент вакцина МГУ успешно испытана на животных. Все вакцинированные, а потом зараженные сибирской язвой морские свинки выжили. Однако независимые эксперты сомневаются, что вакцина, разработка которой ведется открыто, поможет в случае использования бактерии как биооружия.

Лабораторный образец

На прошлой неделе официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «в ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США». Позже начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы, бруцеллеза и сибирской язвы.

Представитель американского Госдепартамента Нед Прайс в свою очередь заявил, что США не владеют ни химическими, ни биологическими лабораториями на Украине.

«США не владеют и не управляют никакими химическими или биологическими лабораториями на Украине, они полностью выполняют свои обязательства по Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии, а также не разрабатывают и не обладают таким оружием где-либо», — говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении Прайса.

Сибирская язва ― острое инфекционное заболевание, которым могут заразиться люди и животные. Вакцину для защиты от него недавно создали в МГУ им. Ломоносова, на данный момент она показала очень хорошую эффективность в опытах на животных.

«В мире сейчас существуют только аттенуированные вакцины от сибирской язвы, которые содержат ослабленный патоген, — сообщила «Газете.Ru» завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Ольга Карпова. – По протоколу лечения параллельно с введением вакцины должна применяться терапия антибиотиками. Но антибиотики практически нивелируют действие вакцины, что является большой проблемой. Мы создали кандидатную вакцину, которая может работать параллельно с антибиотиками, оставаясь эффективной».

По особой схеме

Этого удалось добиться путем применения сочетания двух подходов для стабилизации белка РА. Применение этого белка принципиально, так как он один может вызвать устойчивый и сильный иммунитет.

Однако белок РА очень нестабилен, а как только он разрушается, эффективность вакцины падает на порядки.

«Мы предложили совмещение двух подходов для стабилизации белка РА, – рассказывает Ольга Карпова. – Сначала мы методом направленного мутагенеза изменили некоторые нуклеотидные последовательности в гене этого белка. Потом мы стабилизировали этот белок при помощи сферических частиц вируса табачной мозаики (палочковидный РНК-содержащий вирус растений. - «Газета.Ru»). На основе этих же частиц мы делаем и вакцину от COVID-19. Эти два подхода прекрасно стабилизируют белок РА, что позволяет нам предложить эффективную кандидатную вакцину от сибирской язвы».

Дальше ученые проверили, как долго может храниться созданная конструкция при разных температурах. Выяснилось, что при 37°C субстанция хранится до 25 дней, а при 4°C до 160 дней.

После экспериментов, связанных с возможностью сохранения качеств созданного вещества на протяжении длительного промежутка времени, были проведены опыты на морских свинках. Одну группу вакцинировали препаратом МГУ, — другая была «привита» физраствором. Дальше животные были заражены сибирской язвой. Опыты проводились в коллаборации с ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора.

Оказалось, что выжили 100% свинок, которые были вакцинированы.

«У нас получилась дешевая, эффективная кандидатная вакцина от сибирской язвы, — говорит Ольга Карпова. — Такого варианта еще нет в мире».

Данная разработка велась на деньги гранта Российского научного фонда. Сейчас сотрудники МГУ находятся в стадии поиска финансирования для проведения доклинических испытаний.

Неприродный очаг

«Если рассматривать сибирскую язву, как природно-очаговую инфекцию, вспышки которой до сих пор возникают в разных регионах мира, то с ней справляются антибиотиками, — объясняет руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. – Если же иметь в виду биооружие, — то

понятно, что в подобных военных лабораториях работают над тем, чтобы Bacillus anthracis была резистентной (устойчивой) к любым лекарствам. Поэтому имеет смысл разработать эффективный антибиотик, но потом засекретить его,

— иначе вы даете военным биотехнологам в руки инструкцию, как «обойти» вашу защиту».

Если же речь идет именно о вакцинах, то, по словам Павла Волчкова, они несомненно могут быть созданы. Однако эти препараты рассчитаны на профилактическое действие, что сложно себе представить в условиях немногочисленных вспышек и быстрого течения заболевания, — считает эксперт.

Напомним, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) классифицируют сибирскую язву как агент категории А в своем списке агентов биотерроризма (наивысший приоритет).