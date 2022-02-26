«С этими запусками и так было все грустно». Почему Россия уходит с Куру

«Роскосмос» приостановил сотрудничество с европейцами в программе совместных запусков ракет с космодрома Куру. Это стало ответом на принятие Евросоюзом санкций против российских космических предприятий. В ответ на санкции США Россия отказывается от совместного полета к Венере, под вопросом может оказаться российско-европейская миссия на Марс. Как операция на Украине затронула российский космос, разбиралась «Газета.Ru».

«Роскосмос» остановил участие в организации совместных стартов ракет с космодрома во Французской Гвиане. Об этом в Twitter заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий «Роскосмос» приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы», — заявил он.

Накануне Евросоюз ввел финансовые и технологические ограничения в отношении российских компаний военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов России.

«Ввиду серьезности ситуации 25 февраля 2022 года Совет принял решение, вводящее новые санкции в отношении различных секторов экономики России, в особенности оборонного, энергетического, авиационного и финансового», — заявили в Совете ЕС.

«С этими запусками и так было все грустно, так как по Куру изначально был договор на определенное количество ракет, потом его продлили, но в этом году их все должны были отстрелять. Конечно, это решение не обосновано никакой экономикой, чисто политическое решение, несмотря на то, что это был пример взаимовыгодного экономического сотрудничества», — заявил «Газете.Ru» популяризатор космонавтики, создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров.

«Роскосмос» осуществляет совместные с европейцами запуски ракет «Союз-СТ» с космического центра в Гвиане уже более десяти лет. Оператором пусков выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace. С российской стороны головным контрактным интегратором в проекте выступает АО «Главкосмос». Комплекс запуска «Союз» является собственностью Европейского космического агентства, запуск осуществляется под ответственностью французских государственных органов.

Начиная с 2011 года ежегодно с космодрома Куру осуществляется до четырех пусков российских ракет.

Следующий запуск ракеты «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и двумя космическими аппаратами Galileo FOC M10 был намечен на 6 апреля 2022 года.

На стартовом комплексе постоянно находятся восемь-десять человек, которые составляют группу мониторинга. В основном это сотрудники ЦЭНКИ и Ракетно-космического центра «Прогресс», которые работают там вахтовым методом, оценивают состояние стартового комплекса и находящихся на хранении ракет. Технологическое обслуживание проводится в соответствии с графиком, согласованным с Arianespace. Топливо, ракеты и разгонные блоки доставляются морским транспортом в специальных контейнерах.

В период пусковой кампании на космодроме во Французской Гвиане находятся около 300–330 российских специалистов.

Совместные запуски в Куру – не единственный пример сотрудничества России и Евросоюза в космосе. Несколько лет «Роскосмос» и ЕКА осуществляет двухэтапную совместную марсианскую миссию «ЭкзоМарс». В ее рамках в 2016 на орбиту Марса был запущен европейский аппарат TGO с российскими научными приборами.

Осенью 2022 года запланирован второй этап – запуск посадочной миссии на поверхность Марса с российской спускаемой платформой и европейским марсоходом.

Марс под угрозой?

«Теперь можно опасаться за будущее программы «ЭкзоМарс», которая очень важна для российского вклада в исследование Марса. До сегодняшнего дня мы не устраивали санкций Европейскому космическому агентству, теперь устроили, посмотрим, как они среагируют», — заявил Егоров.

Введенные ранее секторальные меры ЕС касаются РЖД, компаний «Сухой», «Туполев», «Камаз», «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Севкомфлот» и «Севмаш». Им будет запрещен доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг на территории ЕС. Кроме того, под запрет попадет торговля с ними продукцией военного или двойного назначения.

Из космических предприятий под санкции попали ракетно-космического центра «Прогресс», ЦНИИмаш. Кроме того, в списке оказалось предприятие «Роатома» — Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова, участвующее в разработке приборов АДРОН для предстоящей марсианской миссии.

«Вряд ли санкции коснутся прогрессовских «Союзов», вроде бы там вся электроника уже импортозамещенная. Может пострадать производство новых ракет, могут замедлиться какие-то другие проекты», — отметил эксперт.

Кроме того, как заявил Рогозин, Россия отказывается от сотрудничества с США в проекте «Венера-Д». «В условиях введения новых и сохранения ранее введенных санкций продолжение участия США в российском проекте разработки и создания межпланетной станции «Венера-Д» считаю неуместным», — сказал Рогозин.

Накануне глава госкорпорации допустил, что введенные санкции США повлияют на создание космических аппаратов. «Возможно, что-то придется как-то переставить, какие-то космические аппараты, видимо, будут сделаны чуть позже, но приоритет аппаратам в интересах Минобороны, естественно, «Роскосмос» может подождать со своими аппаратами, но все равно все эти программы будут реализованы», — заявил Рогозин в эфире телеканала НТВ.

Ранее Рогозин заявил, что Международная космическая станция может упасть на Соединенные Штаты из-за санкций против «Роскосмоса».