Китай или Маск: чья ракета упадет на Луну

Астрономы американского проекта Project Pluto наконец пришли к выводу, что падающий на Луну объект не может быть не чем иным, кроме как китайской ракетой. Первоначально ее приняли за разгонный блок ракеты SpaceX. Столкновение ожидается в начале марта, а его последствия, скорее всего, удастся пронаблюдать с орбиты.

Астрономы окончательно выяснили, что на Луну в марте упадет именно фрагмент китайской ракеты. Об этом заявил Билл Грей, менеджер проекта Project Pluto по отслеживанию околоземных объектов.

В конце января 2022 года астрономы сообщили, что на траектории столкновения с Луной находится рукотворный объект, отработавшая ракетная ступень. Тогда, исходя из имеющихся данных, специалисты Project Pluto предположили, что это часть ракеты SpaceX Falcon 9, запущенной в 2015 году со спутником Deep Space Climate Observatory (DSCOVR). Однако позже представители проекта признали ошибку, и заявили, что этим рукотворным объектом является китайский аппарат «Чанъэ-5Т1». Он был запущен в октябре 2014 года на ракете Long March 3C в качестве предварительного теста миссии по возвращению лунных образцов, но представители китайского Министерства иностранных дел опровергли эту информацию.

«Нет никаких причин полагать, что этот объект может быть чем-то иным, нежели ускорителем от «Чанъэ-5Т1», – утверждает Грей. – Любой, кто утверждает обратное, пойдет против огромной массы доказательств».

«С этой историей связана небольшая тайна. Американский 18-й дивизион космического контроля посчитал, что этот китайский ускоритель вошел в атмосферу Земли в октябре 2015 года, спустя год после запуска. Но все данные о траектории, которые они предоставляли, относятся к лишь к краткому периоду после запуска. Если это вся информация, что у них была, то сообщение о входе в атмосферу основано только на предсказаниях, иначе говоря, имеет малую ценность. Это как погоду на год вперед предсказывать. Дополнительную путаницу внес тот факт, что у двух миссий были похожие названия в базе данных», – рассказывает астроном.

Речь идет о «Чанъэ-5Т1», в ходе которой в облет Луны был отправлен прототип лунного аппарата, и «Чанъэ-5» – собственно, миссии 2020 года по возврату образцов с Луны.

Дело в том, что далеко не за всеми объектами проводится непрерывное слежение с помощью наземных средств . Для многих из них лишь определяется первоначальная траектория, а дальнейший полет рассчитывается по формулам небесной механики.

Астроном не считает, что 18-й дивизион долгое время отслеживал этот объект, поскольку в противном случае он бы обновил данные о траектории. Имея лишь первоначальные данные, точно рассчитать подобную нестабильную орбиту и время входа в атмосферу невозможно. Кроме того, во время полета «Чанъэ-5Т1» разгонный блок далеко выходил из зоны действия радара.

«Должен сказать, нам нужно лучше отслеживать подобные объекты, – добавил Грей. – В первую очередь, необходимо обнародовать последние известные скорость и положение для всех объектов, которые отправляются на высокую околоземную, солнечную или лунную орбиты. Это позволило бы избежать путаницы, как сейчас, когда я первоначально решил, что это разгонный блок от аппарата DSCOVR».

В NASA также рассказали о возможности наблюдения за падением, которое произойдет 4 марта. По словам специалистов, искусственный лунный спутник LRO, оборудованный мощной камерой, не сможет увидеть сам момент столкновения, поскольку будет находиться в другой точке. Однако представители агентства надеются, что камеры смогут зафиксировать последствия удара, а именно крупный кратер. Это позволит ученым исследовать характеристики лунного грунта в этой местности.

Стоит отметить, что в падении искусственных тел на Луну нет ничего плохого для астрономии. Напротив, в ходе полетов на Луну по программе Apollo третьи ступени ракет Saturn-V намеренно направлялись на траекторию столкновения. Их удары о поверхность фиксировали установленные астронавтами сейсмические станции, что позволило получить много информации о внутреннем строении естественного спутника Земли.