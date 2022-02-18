Китайская копия: чем «клон» Starship будет отличаться от оригинала SpaceX

Руководитель главного китайского космического разработчика презентовал проект ракеты, который выглядит как уменьшенная копия системы Starship от SpaceX. «Газета.Ru» разобралась, в чем китайцы повторяют ракету Илона Маска — и в чем заключаются принципиальные отличия.

Китай представил публике проект многоразовой космической транспортной системы, похожей на Starship Илона Маска. Концепция была презентована на Международном симпозиуме по перспективам и сотрудничеству в области пилотируемых космических полетов на околоземную орбиту, прошедшем 17 февраля в Пекине.

Starship – это сверхтяжелая ракета нового поколения компании SpaceX, прототипы которой сейчас проходят испытания в Техасе. Согласно планам, она сможет доставлять на низкую околоземную орбиту около 100 тонн груза. Конструкция этой ракеты предусматривает возможность многократного повторного использования обеих ступеней, что должно привести к серьезному снижению цены запуска. Обе ступени будут садиться на хвост подобно ускорителям Falcon 9, при этом, поскольку верхняя ступень Starship будет спускаться с орбиты, на нее установили плитки теплозащиты и крупные аэродинамические рули.

Китайский проект продемонстрировал Ван Сяоцзюнь, президент Китайской академии космических технологий, основного государственного производителя ракет. Представленная концепция во многом повторяет Starship. Профиль ее верхней ступени практически идентичен ракете Маска: на слайдах презентации видны две пары аэродинамических рулей, внизу большие, сверху – маленькие. Профиль полета также выглядит похожим, спуск будет проходить боком вперед ради торможения о воздух, после чего при приближении к земле ракета развернется двигателями вниз и сядет.

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Нижняя ступень ракеты китайского проекта отличается от Starship гораздо сильнее, и больше похожа на первую ступень New Glenn компании Blue Origin. В отличие от проекта Маска, вместо установленных сверху решетчатых рулей в ней используются традиционные «крылышки», расположенные вверху и внизу. Решетчатые и обычные рули показывают оптимальную производительность при разных режимах полета, но, в целом, выполняют одинаковые задачи.

Однако главное отличие между китайским проектом и американским заключается в масштабах. Ракета, продемонстрированная на симпозиуме, должна будет доставлять на низкую околоземную орбиту лишь 20 тонн.

Это переводит ее в другой класс носителей, но уменьшает массу и сложность системы.

Несмотря на то, что предложенная китайская ракета также использует топливную пару метан-кислород, двигатели двух транспортных систем принципиально отличаются. Американский двигатель Raptor работает по замкнутой схеме с полной газификацией компонентов. Это означает, что его топливные насосы приводятся в действие двумя газогенераторами, в одном из которых сжигается много топлива в малом количестве окислителя, а в другом наоборот. Сначала газ обоих генераторов поступает в две независимые турбины насосов, а из них в главную камеру сгорания, где оба компонента воспламеняются и создают реактивную тягу. Такая схема позволяет добиться высокого рабочего давления и эффективности.

В китайской же ракете используются двигатели с открытым циклом, где газ из генератора просто выбрасывается в атмосферу и используется лишь для питания турбин насосов.

Такая конструкция проста, надежна и применяется со времен пионеров космической отрасли, но малоэффективна. На презентации отметили, что представленная конструкция находится на стадии разработки и может сильно поменяться. Китайцы также не назвали примерные сроки запуска ракеты. В апреле 2021 года Китайская академия космических технологий уже демонстрировала ролик с похожей на Starship ракетой, но в нем было крайне мало деталей, а презентацию не вел глава академии.

Президент Ван заявил, что новая ракета разрабатывается для полетов на низкую околоземную орбиту и для транспортировки грузов между двумя точками на Земле. Это также отличает ее от Starship, основная заявленная задача которой – полет к Марсу и Луне.

В последние годы китайские разработчики активно проявляют интерес к многоразовым космическим системам. Недавно компания Space Transportation презентовала проект гиперзвукового суборбитального лайнера, который бы позволил перелетать между континентами меньше чем за час.