Дешевле ракет, быстрее самолетов: в Китае задумались о суборбитальном лайнере

Китайская компания планирует создать космический самолет, который отправится в пилотируемый полет к 2025 году. Разработчики утверждают, что уже провели несколько испытаний, и что с ними сотрудничает крупный университет. «Газета.Ru» рассказывает, что именно планируют китайцы, и какие аналогичные системы сейчас разрабатываются в мире.

Китайская компания Space Transportation разрабатывает космоплан для космического туризма и быстрой перевозки пассажиров. Недавно представители компании рассказали об этих разработках изданию Yicheng Times.

«Мы разрабатываем ракету с крыльями в качестве скоростного транспорта между двумя точками на Земле. Она будет стоить дешевле, чем большинство ракет для выведения спутников и быстрее, чем самолеты», – заявили представители компании.

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Предполагается, что космоплан будет перевозить людей по суборбитальной траектории, причем систему смогут полностью использовать повторно. На сайте компании, чье полное название звучит как Beijing Lingkong Tianxing Technology, опубликована видеопрезентация системы.

На кадрах можно увидеть, как пассажиры садятся в космоплан, присоединенный к первой ступени, как в обычный самолет. После этого стартовая установка приводит систему в вертикальное положение, и она стартует по-ракетному. На определенной высоте космоплан отделяется от крылатой первой ступени и продолжает полет, а ступень возвращается на Землю и садится с помощью специальных посадочных двигателей. Пассажирская же ступень долетает до точки назначения, выпускает опоры и садится «на хвост». В презентации самолет направляется с восточного побережья Китая в Дубай, подобный перелет по суборбитальной траектории должен занять меньше часа.

Компания утверждает, что наземные испытания прототипа планируются на 2023 год, первый полет – на 2024 год, а пилотируемый полет – на 2025-й.

После этого Space Transportation надеется осуществить первую перевозку пассажиров к 2030 году, при том что сама компания была основана в 2018 году.

Заявленный темп разработки можно назвать слишком быстрым для молодой небогатой компании. Даже обладающие значительными финансовыми ресурсами и американским инженерным заделом SpaceX и Blue Origin не разрабатывают ракеты за пару-тройку лет.

Однако Space Transportation объявила, что в августе 2021 года сумела собрать на разработку гиперзвукового аппарата $46 млн, а также что недавно провела серию испытаний аппаратов Tianxing 1 и Tianxing 2.

23 января был совершен десятый тестовый полет, а самое последнее испытание провели с участием Университета Цинхуа. В открытом доступе детальной информации об этих испытаниях нет, возможно потому, что гиперзвуковые летательные аппараты считаются новаторской технологией, а китайская космическая и военная программы традиционно гораздо более закрытые, чем американские.

Это не первая новость о разработке космического самолета из Китая. В 2020 и 2021 годах Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация, главный китайский космический подрядчик, провела секретные испытательные суборбитальные и орбитальные запуски прототипов космопланов.

Аналогичные системы разрабатываются и в других странах мира. Отдаленно космоплан Space Transportation напоминает VSS Unity компании Virgin Galactic, принадлежащей Ричарду Брэнсону. Существенное отличие заключается в том, что первая ступень, разгоняющая Unity, это самолет, а не ракета, и потому космоплан не может улететь слишком далеко. Однако космический самолет Virgin Galactic уже испытывался много раз, и в одном из полетов принял участие сам Ричард Брэнсон.

Ракету Starship компании SpaceX сложно назвать космопланом, хотя на ней установлены аэродинамические рули для управляемого спуска. Основное назначение Starship – выводить в космос астронавтов и массивные грузы до 100 тонн, но Илон Маск неоднократно заявлял, что его система будет пригодна для межконтинентальной транспортировки пассажиров. Starship находится на ранних стадиях испытаний и ожидает первого суборбитального полета, но летом 2021 года ВВС США продемонстрировали заинтересованность в некой военно-транспортной ракете, под описание которой подходит лишь Starship.

Наконец, облик пары ракетных ступеней из видео Space Transportation в целом повторяет отвергнутые варианты Space Shuttle. Шаттлы можно назвать полутораступенчатой ракетной системой с отделяемыми ракетными ускорителями и топливным баком, но в 1970-х годах рассматривались и другие варианты. В частности, согласно одному из проектов, челнок должен был стартовать на ракетном самолете побольше, который бы затем выпускал шасси и садился на полосу.

О полной истории разработке Space Shuttle и о его далеких предках можно прочитать в материале «Газеты.Ru».