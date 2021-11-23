50 лет нераскрытому преступлению Дэна Купера, угнавшего самолет

50 лет назад произошел единственный нераскрытый до сих пор угон самолета в истории коммерческой авиации. Преступник, известный лишь под псевдонимом Дэн Купер, захватил Boeing 727, следовавший из Портленда в Сиэтл, объявил, что у него в портфеле бомба, потребовал выкуп $200 тыс., а после посадки и дозаправки выпрыгнул с парашютом в грозу над территорией национальных парков. «Газета.Ru» вспоминает подробности дела Купера, имевшиеся в этом деле улики и то, к чему в конце концов пришло следствие.

24 ноября 1971 года в США был осуществлен угон самолета, который и по сей день остается единственным нераскрытым преступлением такого рода во всей истории коммерческой авиации. За последующие 50 лет интерес к этому событию ничуть не угас, чему в немалой степени способствовала как непроницаемая завеса тайны, так и «безукоризненный» стиль совершения самого преступления. Даже ошибки, возможно, все же совершаемые преступником, при ближайшем рассмотрении могут быть интерпретированы как особо изощренный способ навести полицию на ложный след. В конце концов эта история обросла огромным количеством независимых расследований и с тех пор цитируется и обыгрывается во многих кинофильмах, сериалах и книгах. В частности, в недавнем сериале «Локи» подобная авантюра была приписана самому богу обмана.

Начиналась эта история также вполне «литературно». От угонщика расследователям остался лишь псевдоним, под которым он зарегистрировался во время покупки билета на самолет Boeing 727-51, следовавший из Портленда в Сиэтл. Настоящее его имя выяснить так и не удалось. Дэн Купер — именно так звали героя одноименной серии бельгийских комиксов за авторством Альбера Вейнбера и Жана-Мишеля Шарли про героического канадского аса, неизменно выпутывавшего из всех передряг. В комиксах нашлись некоторые сюжетные линии, совпавшие с тем, что проделывал «Курпер» в реальной жизни, — выпрыгивал из самолета с парашютом и получил выкуп, доставленный ему в рюкзаке. Комиксы про Дэна Купера не переводились на английский язык и в США не продавались, из чего обычно делают вывод, что угонщик прибыл из какой-то франкоговорящей страны, например из Канады, так как по-английски он говорил все же без акцента. Дополнительный довод в пользу того, что преступником был иностранец, состоит в том, что требуемые доллары он в какой-то момент обозначил как «свободно обращающуюся американскую валюту».

День 24 ноября 1971 года пришелся на среду перед Днем благодарения. Перед таким праздником все службы чувствуют себя немного расслабленно, они с запозданием реагируют на всякие происшествия и тратят больше времени на принятие решений. Рейс самолета Дэн Купер подбирал также с особым замыслом: он должен быть совсем коротким: между Портлендом и Сиэтлом 250 км и всего полчаса лета. Времени на принятие решений у руководства было крайне мало, данных не хватало. Документы у пассажиров в те времена не спрашивали, багаж не проверялся. Позднее именно громкое дело Купера во много и поспособствовало тому, что авиакомпаниям разрешили обыскивать пассажиров.

Дэн Купер — мужчина средних лет, ничем не примечательной наружности, ростом чуть меньше 1 м 80 см, с черным кейсом в руках, — занял место в задней части салона и почти сразу же закурил и заказал бурбон с содовой — и то, и другое в те времена не возбранялось. Позже стюардессы отметили, что кожа этого пассажира имела чуть смугловатый оттенок, а сам он вел себя как джентльмен, сыпал шутками, не грубил, не истерил, как другие угонщики, и неизменно оплачивал все свои заказы, оставляя щедрые чаевые. Самолет был заполнен примерно на треть — кроме Купера и членов экипажа на нем летели еще 36 пассажиров. Через 8 минут после взлета, примерно в 15 часов, Купер передал записку стюардессе Флоренс Шаффнер — она сидела к нему ближе всех, на откидном кресле у двери в хвостовой части самолета. Флоренс была чрезвычайно миловидной девушкой, и сначала она решила, что Купер решил с ней просто познакомиться и передает свой номер телефона. Она решила просто положить записку в карман, однако Купер наклонился поближе и тихо произнес: «Мисс, вам лучше взглянуть на записку. У меня бомба». После того, как стюардесса все же прочла текст, написанный фломастером аккуратными печатными буквами, Купер забрал бумажку. Содержание записки было примерно следующим: «У меня в портфеле бомба. Я использую ее, если посчитаю необходимым. Я хочу, чтобы вы сели рядом со мной».

После прочтения записки Флоренс села рядом с Купером и предложила показать ей бомбу. В портфеле оказалось какое-то непонятное устройство, состоящее из восьми красных цилиндров, проводов в изоляции и большой цилиндрической батареи. Далее угонщик велел передать пилотам следующие требования: собрать ему $200 тыс. в мелких непомеченных купюрах, привезти четыре парашюта и дозаправить самолет в Сиэтле. Когда Шаффнер все это пересказала пилотам и вернулась к Куперу, он оказался уже сидящим в темных очках, которые в дальнейшем никогда не снимал. Пилоты передали требования Купера властям и во избежание паники скрыли происходящее на борту от пассажиров. Было объявлено о «незначительных технических проблемах», и самолет в течение двух часов кружил в небе, пока полиция Сиэтла и ФБР собрали для Купера выкуп и парашюты, а также готовили группу захвата.

Деньги для выкупа, собранные в нескольких банках Сиэтла, состояли из 10 тысяч 20-долларовых купюр, серийные номера которых начинались в основном на L и были все тщательно переписаны. Парашюты пришлось добывать в местной школе парашютного спорта, поскольку Купер потребовал именно гражданские, а не военные модели. Расследователи указывают, что сумма, затребованная Купером, была рассчитана психологически очень точно — если бы он запросил больше, то это потребовало бы долгих согласований. Количество же затребованных парашютов определялось, видимо, тем, что Купер хотел избежать риска получить испорченный парашют. При нескольких парашютах полиция должна была считаться с вероятностью того, что Купер выпрыгнет вместе с заложниками, поэтому необходимо было предоставить исправные устройства. Только один запасной парашют по недосмотру все же оказался неработающим, фактически муляжом, предназначенным лишь для обучения — он был при этом соответствующим образом промаркирован, а Купер это проигнорировал.

Получив выкуп и отпустив всех пассажиров и двух из трех стюардесс, Купер сделал еще один психологически точный ход: он заявил о намерении лететь в сторону Мексики. Это требовало дозаправки на одном из промежуточных аэродромов, поэтому власти решили отложить штурм и подготовиться к нему основательнее в конечной точке маршрута. В то, что преступник решится прыгать с парашютом, мало кто верил — это был бы слишком рискованный ход. Однако Купер все же прыгнул, причем рассчитал все так, что самолет в это время погрузился в грозовое облако, и его прыжок никто не отследил.

По требованию угонщика пилоты вели самолет на высоте 3 км и на минимально возможной скорости — примерно 200 км/ч. Шасси при этом — по его же требованию — оставались выпущенными, закрылки крыла опущены на 15°, а кабина оставалась негерметичной.

Во время взлета Купер велел оставшейся с ним стюардессе пройти в кабину пилотов и там запереться. Сам же он через какое-то время открыл кормовую дверь самолета и выпрыгнул — пилоты отметили этот толчок, им пришлось выравнивать самолет. По прибытию в аэропорт Рино хвостовой трап оставался развернутым, а самого Купера на борту уже не было.

«Судя по действиям Купера, он максимально повысил свои шансы на выживание, — отмечал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий в интервью на Радио «Комсомольской правды». — Во-первых, об этом говорит сам выбор самолета. У Boeing 727-51 есть сзади встроенный трап, как на наших Як-40 и Як-42. С этой рампы как раз и удобно прыгать. Любой другой тип самолета резко снижает шансы парашютиста — там приходится «выходить» через боковой люк, а это чревато ударом о крыло или стабилизатор».

Прыжок во время входа в грозовое облако позволил Куперу уйти незамеченным. А ведь Boeing во время его полета сопровождали сразу несколько самолетов — в воздух были подняты два истребителя F-106, которые старались держаться позади угнанного авиалайнера, так, чтобы Купер не видел бы их через иллюминаторы. Какое-то время в хвосте также следовал тренировочный Lockheed T-33, но ему пришлось прекратить преследование из-за нехватки горючего.

После посадки в Рино был произведен обыск салона самолета, в ходе которого обнаружен черный галстук Купера и перламутровый зажим для этого галстука, а также зафиксированы 66 отпечатков пальцев. Непонятно, почему угонщик оставил свой галстук, способный вывести на какой-то важный след. Не исключено, впрочем, что это была какая-то изощренная попытка запутать следствие, если галстук все же не принадлежал самому Куперу. Современная экспертиза выявила содержащиеся в нем частицы редких соединений, применяемых в авиации. Помимо алюминия, висмута и титана, были также обнаружены сульфид церия и стронций, которые могли применяться при разработке сверхзвукового гражданского Boeing 2707 — разработку свернули как раз в 1971 году. Таким образом, Куперу стали приписывать множество выдающихся навыков — он мог оказаться и бывалым парашютистом, и бывшим военным, и представителем спецслужб, наконец, авиационным инженером, хорошо знакомым с устройством Boeing 727-51. Стюардессы отмечали также его способность ориентироваться в окружающем ландшафте: при подлете к Сиэтлу он распознал с высоты город Такому и указал, что рядом с Сиэтлом находится военная база.

Однако для своего прыжка в качестве запасного парашюта Купер почему-то выбрал муляж. И в ноябре 1978 года в районе предполагаемой высадки Купера был обнаружен плакат с инструкцией по спуску кормовой лестницы у Boeing 727: насколько она была бы необходима специалисту, если бы таким специалистом был Купер? Наконец, 10 февраля 1980 года восьмилетний мальчик, отдыхавший с семьей на пляже Тина-Бар на реке Колумбия, нашел еще одну ключевую улику — три пакета с деньгами из того самого выкупа, что собирали для Купера. Купюры сильно пострадали от влаги и водорослей, края их были изодраны, однако сохранились скрепляющие резинки и порядок купюр не был нарушен.

И еще начиная с декабря 1971 года в редакции газет стали приходить письма с признаниями от якобы самого выжившего Купера, содержащие какие-то «коды», которые с увлечением до сих пор разгадывают многочисленные энтузиасты, однако подлинность всех этих писем вызывает серьезные сомнения. Следствие шло, в разные годы на роль Купера выдвигалось немало кандидатур, некоторых «Куперов» при этом сдавали их родственники, однако никому так и не было предъявлено обвинений, и в конце концов дело официально приостановили в 2016 году. Ни одна из переписанных купюр за все годы так и не всплыла в игорных домах, банках и прочих заведениях с крупным денежным оборотом.

Тщательное прочесывание местности, позволившее найти даже скелет пропавшей некоторое время назад девочки, не предоставило новых улик, однако точный район места приземления Купера определить невозможно, поскольку на его полет могло повлиять слишком много случайных факторов.

Несмотря на то, что первоначально ФБР рассматривало версию, согласно которой Купер считался выдающимся профессионалом, к 2016 году полиция и ФБР склонились к тому, что ноябрьский прыжок в грозу с неисправным запасным парашютом, да еще и в холод –10°C, был чистым самоубийством. Купер спрыгнул над территорией национальных парков, одетый лишь в деловой костюм и мокасины. Даже если он пережил сам прыжок, то выжить в горах в это время года не так-то просто. Таким образом, ФБР склонилось к мысли, что Купер все же погиб во время этой авантюры, и многочисленные безрезультатные поиски, прочесывание местности и, в конце концов, находка части денег, казалось, подтверждали это мнение, которое, разумеется, продолжают отвергать любители загадок и поклонники личности «вежливого преступника».

«Купер прыгнул в неизвестность без плана, подходящего оснащения и в плохих погодных условиях. Скорее всего, его парашют даже не раскрылся», — заявил Ларри Карр, агент ФБР, расследовавший дело Купера уже в нынешнем веке.

Альтернативой может быть предположение о том, что Купер позже сам подбросил купюры, когда окончательно понял, что не сможет их реализовать.

Последствием дела Купера стали усиленные меры безопасности на авиатранспорте, позволившие резко сократить инциденты с угоном самолетов, и так называемая лопатка Купера — незамысловатое устройство, предотвращающее опускание в полете задней лестницы Boeing 727 и подобных ему моделей самолетов. Лопатка Купера состоит из подпружиненной лопасти, удерживаемой перпендикулярно фюзеляжу на земле, и поворачиваемой под действием аэродинамического потока в полете. Тем самым лопатка блокирует лестницу и предотвращает покидание салона самолета самодеятельными парашютистами.