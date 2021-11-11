60 лет назад произошла резня на яхте Bluebelle в Атлантике

60 лет назад произошло массовое убийство на борту американской яхты Bluebelle в Атлантическом океане. Шкипер Джулиан Харви ради получения страховки убил свою жену и путешествовавшую вместе с ними семью Дюперро. Удалось спастись лишь 11-летней Терри Джо Дюперро, которая четыре дня провела в открытом океане на спасательном плоту и прославилась затем как «Осиротевшая в океане».

12 ноября 1961 года небольшая парусная яхта-кеч Bluebelle («Голубая красавица») стала местом жестокого преступления. Джулиан Харви, управлявший судном, расправился со своей женой и с семьей Дюперро, нанявшей эту яхту и шкипера для небольшого пробного путешествия перед давно задуманным кругосветным плаванием. Выжившая в этой резне 11-летняя девочка после почти четырехдневного плавания на спасательном плотике чудом была спасена проходившим мимо судном и стала всемирной знаменитостью.

Семья 40-летнего Артура Дюперро проживала в Грин-Бее, в штате Висконсин. Артур работал оптометристом, изготавливал контактные линзы и со временем накопил деньги на свою мечту — плавание в теплом океане. Во время Второй мировой войны он служил на море и решил для начала организовать для своей семьи недельный круиз на острова Флорида-Кис и Багамы. Его семья состояла также из 38-летней супруги Джин и троих детей — 14-летнего Брайана, 11-летней Терри Джо и 7-летней Рене.

Зафрахтовав во Флориде судно, доктор Дюперро сразу же нанял для его управления известного местного яхтсмена, 44-летнего ветерана войны Джулиана Харви. Этот Харви с согласия Дюперро взял с собой в плаванье свою шестую жену, бывшую стюардессу и начинающую писательницу Мэри Дене, исполнявшую на Bluebelle обязанности кока.

Круиз начался 8 ноября и проходил великолепно — Дюперро останавливались на разных островах, покупали сувениры и занимались подводным плаванием.

Поздно вечером 12 ноября яхта отправилась в обратный путь. Около 21:00 Терри Джо ушла спать в нижнюю каюту, все остальные при этом оставались на палубе. Разбудили ее отчаянные крики брата, звавшего на помощь отца. Это было примерно в 23:00. Поднявшись через какое-то время наверх, девочка увидела мертвые тела брата и матери в лужах крови и наткнулась на Харви, который ударил ее и отправил назад в каюту. Вскоре испуганная 11-летняя девочка, находившаяся в состоянии шока, увидела, что пол ее каюты покрывает маслянистая вода из трюма — это Харви открыл кингстоны, чтобы затопить яхту. Он появился на пороге ее каюты с винтовкой, ранее принадлежавшей ее брату, но не стал стрелять.

Вернувшись на палубу, Терри Джо увидела Харви, готовившегося пересесть в шлюпку. Убийца вроде бы даже собирался взять с собой девочку и дал ей подержать веревку от шлюпки, пока он что-то еще упаковывал. Однако веревка выскользнула из пальцев Терри Джо, и Харви был вынужден нырнуть за борт и поплыть к шлюпке, оставив девочку на тонущем судне. Вероятно, он все равно не оставил бы ее в живых, этот эпизод с веревкой лишь отвлек его внимание, и преступник в конце концов решил, что девочка на тонущем судне все равно неизбежно погибнет.

Однако Терри все же удалось вспомнить про небольшой пробковый плотик — фактически просто продолговатый спасательный круг с сеткой в центре, — который они использовали для сбора ракушек во время ныряния. Она успела отвязать его в последний момент, когда палуба уже начала погружаться в океан, сбросила его на воду и отплыла от тонущего судна.

На этом плотике ей пришлось провести три с половиной дня без воды и пищи. Плотик был таким маленьким, что Терри не помещалось на нем полностью, приходилось все время сидеть, свесив ноги; веревки рвались, ночью ее мучил холод, а днем она сгорала на солнце, кожа покрывалась волдырями. Из одежды на ней были только белая блузка и розовые пижамные штаны.

Дрейфуя в открытом океане, Терри уже не надеялась на спасение, понимая, что найти ее будет очень сложно. Один раз мимо пролетел небольшой самолет, летчик не заметил ее плот и не обратил внимание на подаваемые ему сигналы. Позднее, исходя из ее опыта, решили раскрашивать все средства спасения в ярко-красный цвет, а тогда плотик Терри был белым и терялся среди пенных волн. От переутомления и обезвоживания у девочки начались галлюцинации, потом она стала терять сознание.

16 ноября ей все же улыбнулась удача. Плотик Терри заметили с греческого сухогруза Captain Theo и приступили к спасению. Кто-то из моряков сделал снимок, который затем обошел все газеты. Светловолосая девочка была еще в сознании и слабо махала рукой. Когда матросы увидели кружащих вокруг ее плотика акул, то закричали, чтобы она не прыгала в воду. Девочку наконец подняли на борт, но она едва могла говорить, а ее плот уже разваливался на части. Ее сразу же отправили в больницу, где она приходила в себя несколько дней.

Между тем Джулиан Харви, плывший на шлюпке с привязанным к ней спасательным плотом с трупом семилетней сестры Терри, был подобран еще 13 ноября танкером Gulf Lion. Согласно его версии, на яхту Bluebelle ночью обрушился внезапный шквал, повредивший грот-мачту, которая, рухнув, вызвала дальнейшие разрушения и пожар, вспыхнувший из-за разрыва газопровода в машинном отделении. Никого больше спасти ему не удалась, поскольку судно быстро перевернулось. Джулиан якобы смог подобрать лишь труп девочки, которую ему так и не удалось откачать. Эту семилетнюю девочку, Рене, он почему-то называл Терри Джо. Экспертиза установила, что девочка действительно утонула, однако рассказ Харви и его малоэмоциональность зародили у следователей береговой охраны серьезные подозрения, его день за днем вызывали на новые допросы.

На очередном таком допросе в комнату ворвался капитан береговой охраны, сообщивший, что удалось найти еще одного выжившего в той же катастрофе: «В море нашли девочку с Bluebelle. Живую!». «О, мой Бог!» — только и смог сказать Харви, когда узнал о спасении Терри Джо. Потом он пришел в себя, назвал эту новость замечательной, а затем внезапно вышел из комнаты, оставив следователей в замешательстве, они даже не попытались его остановить. На следующий день менеджер мотеля, в котором остановился Харви, позвонил в полицию: оказалось, что этот постоялец покончил с собой. Он оставил записку своему другу Джеймсу Бузеру:

«Я потерпел крушение. Я не могу продолжать. Я ухожу. Мне осточертела моя жизнь, и я не знаю, что с ней делать». В сообщении также содержалась просьба об усыновлении сына Харви и пожелание, чтобы его тело было похоронено в море (так потом и случилось).

Когда Терри Джо смогла давать показания, она сообщила, что мачта Bluebelle не была повреждена, на борту судна не было пожара, а море было спокойным. Позже, под «сывороткой правды», она вспомнила еще кое-какие выпавшие из памяти детали, вроде окровавленного ножа в руках Харви.

Открылись красноречивые подробности о прежней жизни преступника. До Мэри Дене у него было пять жен, все браки оказались скоротечны, а один уже закончился смертью супруги и ее матери. 21 апреля 1949 года Харви возвращался с ними с вечернего киносеанса на машине, врезался в перила моста, упал в воду, но в последний момент успел выскочить. Водолаз, обследовавший автомобиль под водой, обратил внимание, что двери машины закрыты, оставалось открытым лишь окошко в двери водителя. Тем не менее Харви в буквальном смысле вышел сухим из воды и получил страховку по случаю смерти супруги. Еще дважды он получал страховку за потерпевшие крушения суда и собирался получить $20 тыс. за смерть своей последней жены. Вероятно, перед смертью она сопротивлялась, привлекла внимание кого-то из Дюперро, и Харви пришлось избавляться от всех нежелательных свидетелей.

После того, как Терри Джо выписалась из больницы, она вернулась в Грин-Бей и стала жить вместе с семьей своей тети. Ей старались никогда не напоминать о событиях той ужасной ночи. Она изменила написание своего имени и стала Тере. «Окружающие молчали об этом, — вспоминала она много лет спустя, — и я не могла говорить о случившемся. Со мной пытался работать психиатр, но он не разобрался в сути проблемы».

Затем Тере сменила нескольких мужей, родила трех детей и, как ни странно, полюбила океан, стала работать в отделе регулирования и зонирования водных ресурсов. В соавторстве с психологом Ричардом Логаном она написала книгу «Alone: Orphaned on the Ocean» («Осиротевшая в океане»), в которой изложила подробности убийства семьи и своего спасения, написав в заключение: «Если хотя бы один человек излечится от жизненной трагедии, узнав о моей истории, значит, случившееся со мной имело какой-то высший смысл и не было напрасным».

Позже она участвовала в различных шоу, где обсуждали все эти события. В 1989 году на экраны вышел австралийский фильм «Мертвый штиль», прославивший Николь Кидман. Он был снят по одноименному роману Чарльза Уильямса, который вдохновился историей Терри Джо, однако сюжет фильма и книги довольно далеко отошел от реальных событий.