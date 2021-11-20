105 лет назад на немецкой мине подорвался «Британник», близнец «Титаника»

«Британник», построенный по тому же проекту, что и «Титаник», инженеры постарались сделать еще более непотопляемым, но он затонул всего за 55 минут. Тем не менее это не привело к катастрофе — почти всех пассажиров и членов экипажа удалось спасти, и эвакуация с «Британника» стала одной из самых удачных в мировой истории.

21 ноября 1916 года затонул пароход «Британник» — корабль-близнец «Титаника».

Всего было построено три корабля этого класса: «Олимпик», «Титаник» и «Британник», которые на момент ввода в эксплуатацию были самыми большими судами в мире. «Олимпик» прожил самую долгую жизнь, «Титаник» затонул в первом же рейсе, а «Британник» подорвался на немецкой мине в ходе Первой мировой войны.

Первоначально «Британник», как и два остальных корабля, должен был стать роскошным суперлайнером для перевозки пассажиров через Атлантику. Корабль компании White Star Line спустили на воду в феврале 1914 года, но из-за финансовых проблем работы шли медленно, пока наконец в августе не началась война, и приоритетом стало строительство судов для военных нужд. Достройку приостановили, а в ноябре 1915 года «Британник» был реквизирован британским Адмиралтейством как госпитальное судно для помощи в Дарданелльской операции — высадке британских и французских войск на Галлипольский полуостров под Стамбулом с целью вывести Османскую империю из войны.

На него установили дополнительные шлюпки, столовую первого класса превратили в операционную, а палубу B отвели для проживания медицинского персонала. Судно покрасили в белый цвет, нанесли горизонтальную зеленую полосу и три красных креста на каждый борт. В конце 1915 года переоборудованный корабль отправили из Ливерпуля в Эгейское море. В январе 1916 года армии Антанты эвакуировались с турецкого берега, и «Британник» не успел поучаствовать в регулярной транспортировке войск в ходе знаменитой битвы, но все равно совершил несколько рейсов, перевозя из Средиземного моря в Англию раненых, а обратно — новых солдат.

В ходе очередного рейса, когда корабль находился в 40 милях от Афин (без груза раненых), в 8:12 утра 21 ноября команда услышала громкий взрыв. Что-то ударило «Британник» в правый борт около носа, между вторым и третьим грузовым отсеком. Повреждение переборки означало, что будут затоплены как минимум пять передних отсеков, но это было не единственной неудачей.

Взрыв раздался в самый неподходящий момент, во время пересменки в котельных, когда водонепроницаемые двери между ними были открыты.

Все три корабля класса «Олимпик» были довольно надежными, но инженеров потрясла гибель «Титаника», и потому «Британник», который строили последним, стал еще более непотопляемым. Водонепроницаемые переборки в нем поднимались гораздо выше и проходили через пассажирские помещения, появилась дополнительная переборка в машинном отсеке, доведя число водонепроницаемых отсеков до 17. В районе котельных борт сделали двойным, а колодец на корме между надстройкой и ютом перекрыли.

Капитан корабля Чарльз Бартлетт (по прозвищу Айсберг Чарли) приказал подать сигнал бедствия и закрыть герметичные двери. Двери между пятой и шестой котельными остались открытыми, но даже с шестью затопленными отсеками корабль можно было спасти. Ситуацию усугубили открытые иллюминаторы: медсестры на палубах E и F не стали их закрывать вопреки существовавшим распоряжениям. Корабль все больше и больше кренился на правый борт, спустя четверть часа вода плескалась на уровне палуб E и F и стала затекать через иллюминаторы.

Весь экипаж ждал немедленной эвакуации корабля, но поскольку судно находилось неподалеку от острова Кея, капитан приказал идти к нему в надежде высадить людей на берег. Но не все члены экипажа были в курсе этого — многие заняли места в лодках и приспустили их до уровня моря.

Видя, что винты еще работают и плавание на шлюпке грозит гибелью, спуск остановили, но две лодки все-таки оказались в воде. Корабль медленно проходил мимо них, пока люди в лодках не увидели, что из-за крена на нос гребные винты выступают из воды. Они затянули обе шлюпки и перемололи их.

Понимая, что «Британник» обречен и не успеет дойти до Кея, а также во избежание дальнейших смертей от винтов, капитан приказал остановить двигатели. Этим он спас людей в третьей шлюпке, которая как раз подплывала к винтам и готова была разделить участь первых двух.

Через 33 минуты после взрыва Бартлетт отдал приказ покинуть корабль. В течение следующего получаса более 600 членов экипажа и около 400 медработников погрузились на шлюпки или спаслись вплавь от тонущего корабля. Среди оказавшихся в воде был и сам капитан — его подобрала одна из шлюпок. Корабль потонул всего за 55 минут, быстрее, чем «Титаник».

Вайолет Джессоп, медсестра, бывшая на одной из уничтоженных шлюпок, описывала последние минуты «Британника» так: «Он склонял голову — постепенно все ниже и ниже. Все оборудование с палуб попадало вниз, будто детские игрушки. Затем корабль совершил жуткий рывок, его корма поднялась на сотни футов в воздух, пока, наконец, издав прощальный рев, корабль не исчез под водой, откуда еще долго доносились преисполненные злобы звуки». Примечательно, что это было не первое крушение для мисс Джессоп — четырьмя годами ранее она была на борту «Титаника» в его первом и последнем рейсе.

Другой выживший в обоих крушениях, кочегар Джон Прист, описывал гибель «Британника» так: «Большинство из нас спрыгнуло в воду, но это было плохой идеей, поскольку нас затягивали винты. Я закрыл глаза и мысленно попрощался с жизнью, и в этот момент меня ударил большой обломок. Все вокруг почернело, пока кто-то сверху не оттолкнул обломок и я не пришел в себя. Я успел вовремя, потому что один тонущий бедолага вцепился в меня, и мне пришлось изворачиваться, чтобы его сбросить, от чего он пошел ко дну».

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Долгое время эвакуация с «Британника» считалось одной из самых успешных, почти все из 30 погибших находились в уничтоженных лодках.

Одним из авторов этого успеха называли майора Гарольда Пристли, начальника санитарной службы, который командовал частью операции и не пускал на палубу со шлюпками более 50 человек одновременно.

Первым на место происшествия прибыло местное рыболовное судно, но вскоре появились и более крупные корабли, в том числе HMS Heroic и HMS Scourge. Эти два боевых корабля вместе с двумя французскими буксирами прибыли в 10 часов утра и подняли на борт около 800 человек. Они направились в греческий город Пирей, битком набитые выжившими.

Долгие годы точная причина взрыва была неизвестна, некоторые говорили, что видели след торпеды по правому борту. Лишь в 2003 году водолазы обнаружили засыпанные песком остатки якоря мины, поставленной, по видимому, немецкой лодкой U-73.

И хоть «Британник» и стал самым большим кораблем, затонувшим в ходе Первой мировой войны, его крушение не вызвало больших жертв. По этой причине гибель этого корабля не привлекла так много внимания, как катастрофа «Луизитании» или «Титаника».