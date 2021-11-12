Академик РАН и экс-министр здравоохранения СССР Чазов умер на 93-м году жизни

Академик РАН, кардиолог Евгений Чазов скончался на 93-м году жизни в Москве, сообщили в Минздраве. Он был главой советского министерства здравоохранения в конце 1980-х, а также возглавлял «кремлевскую больницу» и лечил многих выдающихся людей. Чазов известен как создатель тромболитической терапии, при этом эксперимент по применению одного из препаратов он провел на себе.

Почетный директор НМИЦ кардиологии, академик РАН и экс-министр здравоохранения СССР Евгений Чазов умер в 92 года. Об этом сообщает пресс-служба российского Минздрава.

«Выдающийся кардиолог и ученый… о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней», — отмечается в сообщении. Глава ведомства Михаил Мурашко выразил соболезнования семье и коллегам Чазова.

В Минздраве рассказали, что ученый спас тысячи человек с помощью своих разработок в сфере лечения тромбов. Он провел эксперимент на себе, использовав препарат для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда – фибролизин.

Свои соболезнования выразила и член Совфеда Галина Карелина. «Умер Евгений Иванович Чазов. Эта горькая новость отдается болью в сердце у каждого, кто представляет себе, какой огромный вклад внес великий кардиолог в изучение, лечение и спасение человеческих сердец.

Ему мы обязаны созданием системы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, системы помощи кардиологическим больным, появлением базы для борьбы с детской смертностью, организацией лабораторий по диагностике СПИДа, возникновением хосписов», — добавила сенатор.

С 1968 по 1986 годы, он был замминистра, а также возглавлял «Кремлевскую больницу» — 4-е управление Минздрава. На этом посту он был лечащим врачом многих видных государственных деятелей — генсеков Леонида Брежнева и Юрия Андропова, маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, композитора Дмитрия Шостаковича, писателя Константина Симонова.

Именно Чазов приказал в 1989 году по всей стране создать центры по борьбе со СПИДом. Кроме того, Чазов как главврач «Кремлевской больницы», первым сообщал новости о смерти советских лидеров — сначала о кончине Брежнева тогдашнему главе КГБ Андропову, а после — о смерти генсека Константина Черненко последнему главе СССР Михаилу Горбачеву.

В 1985 году основанное Чазовым советско-американское движение «Врачи за предотвращение ядерной войны» получило Нобелевскую премию мира.

В 1987-1990 годах Чазов был министром здравоохранения СССР. Пост министра Чазов покинул по собственному желанию, поскольку советское руководство не желало увеличить финансирование отрасли. В 1996 году Чазов принимал участие в операции на сердце президента РФ Бориса Ельцина.

Евгений Чазов — лауреат множества премий и государственных наград. Среди них — звезда Героя Соцтруда, четыре ордена «За заслуги перед Отечеством», четыре ордена Ленина и медаль П.А. Столыпина.

Академика также награждали Большой золотой медалью им. Ломоносова и золотой медалью им. Павлова, французским Орденом Академических пальм и киргизской медалью «Данк». Чазов является лауреатом многочисленных премий — среди них госпремии СССР и РФ.

Чазов был почетным гражданином Нижнего Новгорода, почетным доктором Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге и нескольких европейских вузов — среди них Краковский и Карлов университеты.

Евгений Чазов был трижды женат, у него остались две дочери.