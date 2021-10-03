20 лет назад у Крыма потерпел крушение российский самолет Ту-154

4 октября 2001 года над Черным морем был сбит Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший по маршруту Тель-Авив — Новосибирск. Погибли все находившиеся на борту 78 человек. В самолет попала украинская зенитная ракета из комплекса С-200В, выпущенная в ходе проводившихся в Крыму российско-украинских учений.

Самолет Ту-154М авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс SBI-1812 по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, потерпел авиакатастрофу над Черным морем в 12:44 по киевскому времени, менее чем в 200 км от Сочи. Впоследствии в море были найдены фрагменты багажа, детали внутренней отделки самолета, тела погибших и масляные пятна. Погибли все 12 членов экипажа и 66 пассажиров — 15 россиян и 51 гражданин Израиля.

Катастрофа произошла в момент проведения боевых пусков ракет во время совместных российско-украинских учений с ПВО в Крыму. Одну запущенную ракету тогда потеряли, подобное совпадение сразу казалось подозрительным, однако в нелепую случайность трудно было поверить.

В день катастрофы президент России Владимир Путин заявлял, что «оружие, которое использовалось в это время, по тактико-техническим данным не могло достать воздушных коридоров, в которых находилось наше воздушное судно».

Секретарь Совета безопасности России Владимир Рушайло, назначенный руководителем комиссии, расследующей катастрофу Ту-154, также отмечал, что считает «маловероятной украинскую версию катастрофы». В качестве основной рассматривалась версия теракта. Самолет в момент исчезновения с радаров находился на высоте 11 км. Пилот самолета Ан-24 Армянских авиалиний, оказавшегося примерно в том же районе, видел какую-то вспышку.

Расследование обстоятельств катастрофы Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) заставило пересмотреть основную версию. В месте падения глубина Черного моря составляла свыше 2000 м, дно тралили, обследовали эхолотом, были подняты фрагменты напольного покрытия, в котором отыскались сотни пробоин от шрапнели. Рушайло заявил, что на месте аварии также найдены предметы, не связанные с конструкцией самолета, и «произошло разрушение самолета в результате поражения взрывного характера». Ни одного бортового самописца при этом обнаружено не было. После обнародования этих данных российские официальные лица и пресса перестали называть учения совместными и называли их исключительно украинскими.

Менее чем через месяц, еще до официального завершения расследования, было объявлено, что причиной катастрофы стало непреднамеренное попадание украинской зенитной ракеты в корпус самолета. Президент Украины Леонид Кучма признавал эти выводы и распорядился перечислить родственникам погибших денежные компенсации. Однако в конце октября он резко выразился об этом: «Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе. Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба».

В отставку отправился министр обороны Украины Александр Кузьмук и еще несколько высокопоставленных военных, принесших при этом извинения родственникам погибших, однако под суд при этом никто не попал.

«Мы делаем предварительное заключение, что причиной катастрофы указанного самолета могло послужить непреднамеренное поражение его ракетой С-200 во время учений войск ПВО Украины. Эта трагическая случайность могла возникнуть в ходе сбоя систем зенитно-ракетного комплекса. Мне, как гражданину Украины, больно это говорить. Но информации для такой версии много», — заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Евгений Марчук.

В качестве основной версии стали рассматриваться пуски на мысе Опук вблизи Керчи на 31-м испытательном полигоне, управляемом российским Министерством обороны. Ty-154 мог оказаться в центре предполагаемого сектора обстрела учебной цели — в качестве таких целей использовались беспилотные самолеты-мишени Ту-143 «Рейс». Ту-154 имел подходящую радиальную скорость и находился в «подходящем» месте, в результате чего был взят оператором системы С-200В в качестве основной цели — в условиях недостатка времени и повышенной нервозности, вызванной присутствием высшего командования и иностранных гостей (за учениями наблюдали делегации семи государств). Комплекс С-200 так же, как и «Бук», использует систему наведения с «подсветкой цели» от мощного наземного радара — ракета при этом идет на отраженный от цели сигнал. Таким образом, катастрофа могла стать даже не следствием промаха мимо учебной цели, находящейся в 30-60 км, а изначально ошибочного наведения ракеты оператором, «подсветившего» пассажирский Ту-154 на расстоянии 250-300 км. Серьезные проблемы возникали с определением того, чей именно радиолокатор — российский или украинский — мог навести ракету на несоответствующую цель.

При рассмотрении иска компании «Сибирь» в 2010 году судебные эксперты указывали также в качестве возможной причины катастрофы поражение самолета российской системой ПВО. В ходе работы комиссии по расследованию катастрофы в Сочи российские военные не опровергали информацию о том, что система ПВО России на побережье Черного моря могла отработать по Ту-154М как по нарушителю государственной границы России из-за неисправности ответчика государственной принадлежности. Во всяком случае, не наблюдалось дополнительной отметки, подтверждающей ответ самолета на запросы РЛС. В рамках этой версии Кучма мог даже на какое-то время намеренно взять вину за сбитый самолет на себя по просьбе российской стороны.

В результате всех этих судебных коллизий Украина юридически так и не была признана виновной в катастрофе и к ней не выдвигались претензии на межгосударственном уровне, а украинский суд позже пришел к выводу, что украинская ракета вообще не могла попасть в российский самолет, несмотря на выводы МАК. Один из доводов состоял в том, что так и не было приведено достоверных данных радиолокаторов с отметками ракеты вблизи самолета.

В 2012 году Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу российской стороны на решение суда первой инстанции, а Высший хозяйственный суд Украины оставил это решение в силе. Представители авиакомпании «Сибирь» (теперь это S7 Airlines) заявляли о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека, однако так и не воспользовалась этой возможностью.

В соответствии с договором, подписанным Россией и Украиной еще 26 декабря 2003 года, украинское правительство перечислило $7,8 млн для выплаты родственникам погибших российских пассажиров без признания своей юридической ответственности, «из гуманитарных соображений». Родственникам израильских пассажиров было также выплачено $7,5 млн.