Врачи рассказали об опасном синдроме, вызванном употреблением марихуаны

Подростки в штатах США, где легализована марихуана, обращаются в больницы с неконтролируемой рвотой и мучительными болями в животе, причиной которых становится частое употребление каннабиса. Единственный способ избавиться от симптомов — отказаться от употребления, сообщают врачи. Такое состояние пациентов может быть смертельно опасным — интенсивная рвота приводит к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса и отказу органов.

В США возросло число обращений в больницы с жалобами на неконтролируемую повторяющуюся рвоту, сообщают врачи Детской больницы в Колорадо. Пациенты — потребители марихуаны, в основном молодые. Больше всего обращений приходится на штаты, в которых марихуана легализована.

«Они корчатся, держатся за живот, жалуются на очень сильные боли в животе и тошноту, — рассказывает доктор Сэм Ванг, педиатр и токсиколог. — Их безостановочно рвет всем, что у них в желудке, и это может продолжаться часами.

Они часто говорят, что перед тем, как обратиться в скорую, приняли обжигающе горячий душ, но это не помогло. Именно тогда мы понимаем, что, возможно, имеем дело с синдромом каннабиноидной гиперемезии».

О синдроме стало известно в 2004 году. Его открыла группа австралийских исследователей, обратив внимание на 19 пациентов с похожими симптомами — рвотой и болью в животе, которые исчезали, когда пациенты прекращали употреблять марихуану, но возвращались, когда начинали снова. Более половины пациентов в попытках облегчить состояние принимали горячий душ и им, по их словам, становилось лучше, но на следующий день симптомы возвращались.

Тетрагидроканнабинол, основное психоактивное соединение в марихуане, воздействует на болевые рецепторы организма. По одной из теорий, отвлекающее ощущение сильного жара прерывает цикл боли, тем самым облегчая симптомы.

Странность ситуации в том, ТГК и другие каннабиноиды рассматриваются как средство для облегчения боли и избавления от тошноты и рвоты у онкобольных на химиотерапии. Возможно, дело в дозировке — по словам Ванга, 30 лет назад в каннабисе содержалось 4-5% ТГК, сегодня же его уровень может доходить до 20%.

Также было неясно, кто предрасположен к синдрому — связан ли он с частотой употребления, с конкретными продуктами, дозировками. Чтобы лучше понять особенности нового расстройства, команда Ванга проанализировала более 800 тыс. случаев интенсивной рвоты в Колорадо в 2013-2018 годах. Марихуана здесь легализована с 2014 года. Свои выводы врачи изложили в статье в журнале JAMA Network Open.

Оказалось, что после легализации количество обращений выросло на 29%. Более трети случаев приходилось на людей в возрасте до 25 лет.

«Это не редкая проблема, — говорит Ванг. — Когда подросток приходит с повторяющимися болями в животе и рвотой, мои коллеги знают, что нужно спросить об употреблении марихуаны. Это встречается достаточно часто, чтобы обратить внимание».

При неотложной помощи используются препараты против тошноты, внутривенно вводятся жидкости для борьбы с обезвоживанием, вызванным рвотой. Пациенты также проходят целый ряд тестов, чтобы исключить другие заболевания: анализы крови и мочи, компьютерную томографию, эндоскопию верхних отделов ЖКТ.

Но для некоторых эти манипуляции не становятся преградой для дальнейшего употребления марихуаны — отдельные подростки умудрялись попадать в больницу до пяти раз за два месяца. Ванг предупреждает, что синдром может быть опасен для жизни.

«Независимо от того, дело в синдроме каннабиноидной гиперемезии или других факторах, продолжительная рвота может приводить к нарушению электролитного баланса и отказу органов», — поясняет он.

Проблема возникла еще до легализации, отмечают авторы работы. В 2005-2014 годах, когда в некоторых штатах было разрешено использование марихуаны лишь в медицинских целях, каждый пятый пациент с повторяющейся рвотой сообщил об употреблении каннабиса.

Ванг надеется, что политики, врачи и население в целом обратят внимание на опасности, которые несет употребление марихуаны.

«Регулярное употребление марихуаны подростками и молодежью вызывают наибольшее беспокойство по поводу влияния марихуаны на физическое и психическое здоровье», — добавляет он.

С синдромом каннабиноидной гиперемезии связаны как минимум две смерти. Помимо рвоты и болей пациенты сталкиваются с ожогами из-за слишком горячего душа. Механизм возникновения синдрома до сих пор не ясен. Единственный надежный способ избежать рецидивов — полностью отказаться от употребления каннабиса.