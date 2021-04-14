Зрение падает: ученые предупредили об опасности марихуаны

Употребление марихуаны влияет на остроту зрения, чувствительность к контрасту, способность фокусироваться и другие зрительные функции, выяснили специалисты Гранадского университета в Испании. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Scientific Reports.

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Во многих странах, в том числе и в Испании потребление марихуаны незаконно, но продолжает расти. На сегодняшний день 37% взрослого населения Испании употребляли марихуану в тот или иной период времени, 10% — в течение последнего года. Эти данные подтолкнули исследователей к более подробному изучению последствий употребления.

Влияние марихуаны на зрение рассматривалось и в других, более ранних исследованиях. Однако внимание уделялось в основном остроте зрения, а многие другие параметры изучались недостаточно.

«Хотя острота зрения — наиболее широко используемый параметр для оценки состояния зрительной функции, существуют и другие метрики, которые, как было показано, более важны для определенных повседневных задач, например, вождение автомобиля или чтения»,

— пишут исследователи.

В исследовании участвовал 31 доброволец 19-43 лет, регулярно употреблявший марихуану. Во время исследования часть из них находилась под ее воздействием. Исследователи проверяли остроту зрения добровольцев, чувствительность к контрасту, стереоскопическое зрение, способность к фокусировке, чувствительность к слепимости. У тех, кто употребил марихуану перед тестированием, результаты были гораздо хуже.

Однако когда исследователи спросили добровольцев, как они сами оценивают свое зрение, 30% сказали, что оно вообще не ухудшилось, а 65% — что ухудшилось лишь немного.

При этом 2/3 участников слышали, что марихуана может негативно влиять на зрение.

Ухудшение зрения может быть вызвано воздействием марихуаны на зрительную кору головного мозга, таламус (зрительные бугры), в частности, латеральное коленчатое тело — часть таламуса, играющая роль первичного центра обработки зрительной информации, получаемой от сетчатки.

Кроме того, марихуана имеет обезболивающий эффект, снижающий чувствительность роговицы. Это снижает частоту моргания, иссушает слезную пленку и нарушает преломление света. Такие изменения тоже сказываются на зрении не лучшим образом.

Более подробно влияние марихуаны на зрение и конкретные механизмы этого воздействия еще предстоит изучить. Также важно установить, насколько этот эффект зависит от дозы. Кроме того, предстоит выяснить, как употребление марихуаны сказывается на зрении в долгосрочной перспективе.

«Данное исследование показывает, что употребление марихуаны оказывает значительное негативное воздействие на определенные зрительные функции, в том числе остроту зрения и чувствительность к контрастам, — заключают исследователи. — Также мы изучили связь между объективными изменениями зрительных параметров после употребления марихуаны и субъективным восприятием участников...

Наши результаты способны помочь лучше понять изменения зрения, связанные с употреблением марихуаны и их влияние на повседневные задачи, повышая осведомленность потребителей о рисках, связанных с употреблением этого наркотика».

Ранее американские врачи обратили внимание на неожиданный эффект от марихуаны — к ним обратился пациент, у которого она вызвала длительную эрекцию. Мужчина столкнулся с такой проблемой дважды за две недели. Первый раз состояние длилось 12 часов, второй — шесть. Справиться с проблемой удалось с помощью инъекций фенилэфрина, препарата для сужения сосудов.

Выяснив, что мужчина не принимал никакие лекарства и у него нет проблем со здоровьем, врачи пришли к выводу, что все дело в марихуане, которую тот употреблял. Предположительно, в проблеме может быть виноват тетрагидроканнабинол, который взаимодействовал с каннабиоидными рецепторами и как-то мешал пенису вернуться в нормальное состояние. Или же роль могли сыграть другие каннабиоиды, непосредственно влиявшие на сосудистую систему и усиливавшие кровообращение.

Еще одна версия — продолжительное употребление марихуаны привело к повышенной активации тромбоцитов, что вызвало образование тромбов, которые блокировали отток крови в пенисе.

Для того, чтобы выяснить это, необходимы дополнительные исследования. Но пациент, очевидно, вряд ли уже в этом поможет — после того, как врачи решили его проблему, он отказался поддерживать с ними контакт.