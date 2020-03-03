Полдня с эрекцией: чем опасна марихуана

32-летний американец неоднократно страдал от непроходящей эрекции после употребления марихуаны. Последние несколько раз она длилась настолько долго, что ему пришлось обратиться к врачам. Необычный случай они описали в статье в журнале Journal of Cannabis Research.

Приапизм — длительная и болезненная эрекция, не связанная с половым возбуждением.

Приапизм не проходит после эякуляции. Он может приводить к застою крови, воспалительным процессам и даже гангрене.

Реклама

Причины приапизма изучены плохо. Среди них — травмы, онкологические заболевания, осложнения от венерических заболеваний, болезни крови, побочные действия лекарств, а также злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Хотя марихуана имеет репутацию наркотика, приводящего к эректильной дисфункции, для незадачливого пациента эффект оказался обратным.

Мужчина в течение двух недель дважды обращался в медицинский центр Coliseum в штате Джорджия с жалобами на приапизм. Первый раз состояние длилось 12 часов, второй — шесть. Справиться с проблемой удалось с помощью инъекций фенилэфрина, препарата для сужения сосудов.

Выяснив, что мужчина не принимал никакие лекарства и у него нет проблем со здоровьем, врачи пришли к выводу, что все дело в марихуане, которую тот употреблял.

«Пациент признался, что в течение полугода несколько раз в неделю употреблял марихуану, в том числе за два часа перед каждым из приступов приапизма, — пишут врачи. — За это время у него было четыре или более эпизода стойкой эрекции, которая продолжалась почти четыре часа, но проходила сама».

Это был первый случай, когда употребление марихуаны оказалось связано с приапизмом, поэтому врачи хотели узнать о нем больше.

Мужчина рассказал, что употреблял марихуану в 16-17 лет, и тогда это тоже приводило к приапизму, но приступы длились до четырех часов и не требовали помощи врачей. Затем он отказался от наркотика, но недавно стал употреблять его снова, и нежелательные эрекции вернулись.

Авторы работы уверены, что причиной приапиизма была именно марихуана, но почему это происходило, они не знают. Предположительно, в проблеме может быть виноват тетрагидроканнабинол, который взаимодействовал с каннабиоидными рецепторами и как-то мешал пенису вернуться в нормальное состояние.

Или же роль могли сыграть другие каннабиоиды, непосредственно влиявшие на сосудистую систему и усиливавшие кровообращение.

Еще одна версия — продолжительное употребление марихуаны привело к повышенной активации тромбоцитов, что вызвало образование тромбов, которые блокировали отток крови в пенисе.

Для того, чтобы выяснить это, необходимы дополнительные исследования. Но пациент, очевидно, вряд ли уже в этом поможет — после того, как врачи решили его проблему, он отказался поддерживать с ними контакт.

Несколько лет назад пожилой мужчина пострадал от длительного приступа приапизма после операции по удалению прямой кишки. 58-летний пациент лечился от рака, половину толстой кишки пришлось удалить из-за опухоли. Вскоре после операции возникла непроходящая эрекция.

Мужчина терпел почти двое суток, прежде чем сказать о своей проблеме врачу. Операция, в ходе которой шприцом кровоток был восстановлен, дала временное облегчение, однако спустя сутки болезненная эрекция снова началась.

Врачи ввели пациенту вещество фенилэфрин для нормализации кровотока, однако из-за того, что лечение оказалось запоздалым, у мужчины развилась эректильная дисфункция, от которой удалось избавиться лишь спустя полгода приема специальных лекарств. Точная причина возникшей проблемы осталась не ясна, но ученые предполагают, что причиной приапизма стало вещество пропофол, которое вводилось для анестезии во время операции.

А 17-летнему американцу несколько лет назад пришлось из-за приапизма уменьшить пенис.

После нескольких приступов непроходящей эрекции орган увеличился до 25 см в окружности при среднестатистических показателях в 10-14 см. Молодой человек жаловался, что не может заниматься сексом и активными видами спорта.

Подросток провел всего два дня в больнице и был «в восторге» от результатов операции.