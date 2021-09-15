Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Москве начали применять новую терапию для лечения коронавируса 08:54
Пеле покинул отделение интенсивной терапии после операции по удалению опухоли 08:52
В США почти каждый 500-й житель умер от коронавируса 08:47
После нападения на отел полиции в Воронежской области ранен один человек 08:45
В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России 08:34
Политологи считают, что Байден пытается уйти с Ближнего Востока 08:29
Главный тренер «Легии» ответил владельцу «Спартака» Федуну пословицей... 08:29
Неизвестный устроил взрыв в отделе полиции в Воронежской области 08:18
Литва обвинила Россию в самоуправстве в Балтийском море 08:07
В Совфеде назвали категорию россиян с правом на надбавку к пенсии... 08:04
Наука

С МиГ-29 на Falcon: кто полетел на ракете Маска

SpaceX отправила в космос первый экипаж астронавтов-непрофессионалов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Крис Семброски, Сиан Проктор, Джаред Исаакман и Хейли Арсено

Крис Семброски, Сиан Проктор, Джаред Исаакман и Хейли Арсено

John Kraus/Inspiration4/Reuters
16 сентября ранним утром по московскому времени в космос отправился первый в истории экипаж из одних лишь частных лиц, никогда не имевших отношения к NASA, Роскосмосу или другим государственным агентствам. «Газета.Ru» изучила биографии этих четырех совершенно разных людей, ставших первой в истории любительской «космической командой», и их миссию.

Inspiration 4 стала первой в истории миссией, в ходе которой в космос полетел экипаж без профессиональных космонавтов в составе. Четыре человека, из которых ни один не проходил подготовку в NASA, отправились в трехдневный полет в корабле Crew Dragon на ракете Falcon 9 от SpaceX.

В ходе полета люди проведут несколько научных экспериментов, но организаторы миссии не скрывают, что Inspiration 4 – в первую очередь символическое послание человечеству. Это проявляется даже в мелочах: так, наблюдатели заметили, что фоновый узор предполетной фотосессии складывается в девиз «Ad astra» (к звездам), написанный азбукой Морзе. Netflix выпустит документальный сериал, посвященный полету, и освещает его в прямом эфире, а организаторы миссии собирают пожертвования для детского онкологического центра. Но главный символизм заложен в выборе членов экипажа, и в названиях кресел каждого из них.

«Лидерство»

Джаред Исаакман – командир корабля, организатор и спонсор миссии. Он миллиардер, заработавший состояние как основатель и генеральный директор платежного провайдера Shift4 Payments, но сфера его интересов шире, чем финансы. Прежде чем купить для себя и своих товарищей по экипажу 4 билета в космос у SpaceX, он совершил скоростной кругосветный перелет, участвовал в нескольких авиашоу и стал владельцем компании по обучению пилотов реактивных самолетов Draken International. При этом он и сам опытный пилот с налетом 6000 часов. Для сравнения, средний летчик-истребитель ВВС США летает в год примерно по 200 часов.

Помимо прочего, ему принадлежит самолет МиГ-29, на котором члены экипажа Inspiration 4 совершили несколько тренировочных полетов. Ранее истребитель принадлежал ВВС Украины и был выкуплен соучредителем Microsoft Полом Алленом, но после его смерти перешел к нынешнему владельцу. В первую очередь, полеты на этом самолете нужны были для получения опыта сильных перегрузок.

Джаред сказал в интервью Space.com перед полетом, что он и другие члены экипажа даже не могут задуматься и осмыслить, что эта миссия для них значит, поскольку все время поглощают тренировки. Командир не сомневается в успехе:

«Нашей уверенности нет предела: в нашей подготовке, в нашем оборудовании, в программном обеспечении и в изумительной команде SpaceX, которая помогает нам в нашем начинании».

Использовать миссию для благотворительности – тоже его идея. Он организовал кампанию по сбору средств для Детской исследовательской больницы Сент-Джуд, специализирующейся на лечении, рака, и сам пожертвовал ей $100 млн долларов.

«Надежда»

В этом кресле сидит Хейли Арсено, 29-ти летняя ассистент врача в больнице Сент-Джуд. Госпиталь избрал ее своим амбассадором в этом полете, где она также будет выполнять обязанности бортового медика.

Ее участие в этой миссии началось с неожиданного письма по электронной почте. «Коллеги написали мне об этой миссии, о том, как она послужит благу нашей больницы, но я была потрясена до глубины души, когда они предложили мне самой принять в ней участие. Сначала я ответила просто «да», а чуть позже добавила «дайте с семьей хоть переговорю», – рассказывает Хейли Арсено. Ее брат и сестра мужа – космические инженеры по профессии, так что после небольшого инструктажа по технике безопасности от родственников Хейли почувствовала, что и впрямь готова.

Хейли Арсено не только работает в онкологической клинике, но и сама выжила после рака. В детстве ее бедренную кость удалили из-за опухоли и установили протез, который увеличивался по мере взросления.

С такой историей болезни девушку ни за что бы не взяли в астронавты NASA, и потому Хейли особенно благодарна судьбе за предоставленную возможность.

«Щедрость»

В этом кресле летит 41-летний Крис Семброски. Вообще, это место предназначалось для того, кто лучше всех проведет сбор средств для Сент-Джуд. Конкурс выиграл друг Криса, но передал свой билет ему. Крис Семброски – дата-инженер по профессии, но с самого детства интересовался космосом. Ночное созерцание звезд с крыши школы и запуск моделей ракет в колледже закрепили эту страсть. Будучи студентом, Крис был волонтером в ProSpace, лоббистской организации, которая продвигала законы о более легком доступе в космос, что в конечном итоге сделало возможным существование SpaceX. Затем он служил в ВВС США, инженером по эксплуатации межконтинентальных баллистические ракеты Minuteman III, покинул службу в 2007 году и получил степень бакалавра аэронавтики в Авиационном университете Эмбри-Риддла.

Свою карьеру Крис посвятил поиску революционных методов мониторинга и обслуживания механического оборудования во всех отраслях, от центров обработки данных до больниц. «Надеюсь, наш полет вдохновит детей мечтать о невозможном, откроет новую эру в освоении космоса, который станет доступным каждому», – говорит инженер.

«Процветание»

Четвертый член экипажа – Сиан Проктор, 51-летняя профессор геонауки Общественного колледжа Саут-Маунтин. С детства она мечтала быть пилотом F-16, и потому она была особенно рада тренировочным полетам на МиГ-29, похожем самолете. «Мне понравилось, – рассказывает она, – я управляла им, сделала несколько поворотов и виражей. Ранее я пилотировала Cessna 172, легкий поршневой самолет, и пересесть с него на реактивный истребитель – настоящий прыжок вперед. Лететь на Falcon 9 после МиГа, однако, это еще один такой же прыжок».

Проктор говорит, что за время полугодичной подготовки команда стала настоящей семьей, а также о своей любви к акварельной живописи и о том, как ее опыт ученого, художника и специалиста по научным коммуникациями сыграет роль в предстоящей миссии.

Билет в кресло «Процветание» женщина получила, выиграв конкурс на открытие интернет-магазина на базе платформы Shift4 Shop, принадлежащей Джареду Исаакману. Магазин предлагает купить ее авторские постеры и открытки, в которых отражено ее видение исследования космоса и роли женщин в нем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Неизвестный устроил взрыв в отделе полиции в Воронежской области
«Сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие»
Путин позвал россиян на выборы
Пытки Русских в Абхазии стали уголовным делом
Абхазская прокуратура возбудила дело о пытках россиянина, ему об этом не сообщали
В США назвали Россию главной военной угрозой в ближайшие 10 лет
Литва обвинила Россию в самоуправстве в Балтийском море
Водителей предупредили о новых штрафах за шторки и каркасные сетки
СМИ: хакеры атакуют российские компании через Microsoft Office
Новости и материалы
В Москве начали применять новую терапию для лечения коронавируса
Пеле покинул отделение интенсивной терапии после операции по удалению опухоли
В США почти каждый 500-й житель умер от коронавируса
После нападения на отел полиции в Воронежской области ранен один человек
В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
Политологи считают, что Байден пытается уйти с Ближнего Востока
Главный тренер «Легии» ответил владельцу «Спартака» Федуну пословицей о цыганах
В Совфеде назвали категорию россиян с правом на надбавку к пенсии с 2022 года
Ребенок антипрививочников заразился смертельной болезнью
В Москве в четверг ожидается до +12°С
Почетный президент РФС: впечатление, что «Спартак» на поле первый раз увидел мяч
Семьи погибших в авиакатастрофе под Иркутском получили помощь в размере 4 млн рублей
Корабль «Шэньчжоу-12» начал возвращение на Землю
Швейцарец пролез без страховки отвесную стену массива Пти Дрю за полтора часа
Эксперт рассказал, почему не стоит спать рядом со смартфоном
Представитель РФС: не заметил, чтобы Черчесов расстроился из-за поражения «Спартака»
Экс-игрок «Спартака» — о поражении красно-белых: это российский футбол, жалко болельщиков
Приморец получил пять лет колонии за кражу денег и попугаев
Все новости
«Привычка клянчить»: как Украина справляется с долгами
У кого Украина берет кредиты и как их возвращает
«Легия» забила дурацкий мяч»: в «Спартаке» объяснили провал в Лиге Европы
Витория заявил, что «Легия» создала лишь два момента и не заслужила победы над «Спартаком»
«Надо возвращать смертную казнь»: пропавшая под Орлом девочка найдена мертвой
Тело пропавшей под Орлом школьницы нашли в подвале, в убийстве подозревают соседа
«Звездные войны» для взрослых: что нужно знать о вселенной «Дюны» перед премьерой
Путеводитель по миру «Дюны» Фрэнка Герберта
Арест дезинсектора и новые фигуранты. Все подробности дела об отравлении арбузом
В деле о смертельном отравлении арбузом из «Магнита» ждут новых фигурантов
«Не было раскаяния»: суд отказался смягчить приговор Ефремову
Пашаев и Добровинский объяснили причины провала защиты Ефремова в суде
Ученик Скорсезе, биограф Путина, буддист: 75 лет Оливеру Стоуну
Бузова-географ, Галустян-акушер: на кого учились российские звезды
Врачи, инженеры, математик и другие профессии знаменитостей
В России стали проверять безработных с многомиллионным имуществом
Саратовский опыт борьбы с теневыми доходами могут распространить на всю страну
Пособия, пенсии и страховки: что волнует неформально занятых
Резкий рост числа самозанятых вынуждает искать новые способы их соцобеспечения
«Нельзя экономить»: эксперты оценили заявление о бесполезности ревакцинации
В центре им. Гамалеи сообщили, что авторы статьи в Lancet преследуют политическую цель
Могут ли учащихся вакцинировать в рамках школьного медосмотра
На каждую прививку для ребенка требуется отдельное согласие, рассказали юристы
«Это вопрос месяцев»: у Ирана скоро появится ядерная бомба
NYT: у Ирана достаточно материала для изготовления первого ядерного заряда
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях