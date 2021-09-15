SpaceX отправила в космос первый экипаж астронавтов-непрофессионалов

16 сентября ранним утром по московскому времени в космос отправился первый в истории экипаж из одних лишь частных лиц, никогда не имевших отношения к NASA, Роскосмосу или другим государственным агентствам. «Газета.Ru» изучила биографии этих четырех совершенно разных людей, ставших первой в истории любительской «космической командой», и их миссию.

Inspiration 4 стала первой в истории миссией, в ходе которой в космос полетел экипаж без профессиональных космонавтов в составе. Четыре человека, из которых ни один не проходил подготовку в NASA, отправились в трехдневный полет в корабле Crew Dragon на ракете Falcon 9 от SpaceX.

В ходе полета люди проведут несколько научных экспериментов, но организаторы миссии не скрывают, что Inspiration 4 – в первую очередь символическое послание человечеству. Это проявляется даже в мелочах: так, наблюдатели заметили, что фоновый узор предполетной фотосессии складывается в девиз «Ad astra» (к звездам), написанный азбукой Морзе. Netflix выпустит документальный сериал, посвященный полету, и освещает его в прямом эфире, а организаторы миссии собирают пожертвования для детского онкологического центра. Но главный символизм заложен в выборе членов экипажа, и в названиях кресел каждого из них.

«Лидерство»

Джаред Исаакман – командир корабля, организатор и спонсор миссии. Он миллиардер, заработавший состояние как основатель и генеральный директор платежного провайдера Shift4 Payments, но сфера его интересов шире, чем финансы. Прежде чем купить для себя и своих товарищей по экипажу 4 билета в космос у SpaceX, он совершил скоростной кругосветный перелет, участвовал в нескольких авиашоу и стал владельцем компании по обучению пилотов реактивных самолетов Draken International. При этом он и сам опытный пилот с налетом 6000 часов. Для сравнения, средний летчик-истребитель ВВС США летает в год примерно по 200 часов.

Помимо прочего, ему принадлежит самолет МиГ-29, на котором члены экипажа Inspiration 4 совершили несколько тренировочных полетов. Ранее истребитель принадлежал ВВС Украины и был выкуплен соучредителем Microsoft Полом Алленом, но после его смерти перешел к нынешнему владельцу. В первую очередь, полеты на этом самолете нужны были для получения опыта сильных перегрузок.

Джаред сказал в интервью Space.com перед полетом, что он и другие члены экипажа даже не могут задуматься и осмыслить, что эта миссия для них значит, поскольку все время поглощают тренировки. Командир не сомневается в успехе:

«Нашей уверенности нет предела: в нашей подготовке, в нашем оборудовании, в программном обеспечении и в изумительной команде SpaceX, которая помогает нам в нашем начинании».

Использовать миссию для благотворительности – тоже его идея. Он организовал кампанию по сбору средств для Детской исследовательской больницы Сент-Джуд, специализирующейся на лечении, рака, и сам пожертвовал ей $100 млн долларов.

«Надежда»

В этом кресле сидит Хейли Арсено, 29-ти летняя ассистент врача в больнице Сент-Джуд. Госпиталь избрал ее своим амбассадором в этом полете, где она также будет выполнять обязанности бортового медика.

Ее участие в этой миссии началось с неожиданного письма по электронной почте. «Коллеги написали мне об этой миссии, о том, как она послужит благу нашей больницы, но я была потрясена до глубины души, когда они предложили мне самой принять в ней участие. Сначала я ответила просто «да», а чуть позже добавила «дайте с семьей хоть переговорю», – рассказывает Хейли Арсено. Ее брат и сестра мужа – космические инженеры по профессии, так что после небольшого инструктажа по технике безопасности от родственников Хейли почувствовала, что и впрямь готова.

Хейли Арсено не только работает в онкологической клинике, но и сама выжила после рака. В детстве ее бедренную кость удалили из-за опухоли и установили протез, который увеличивался по мере взросления.

С такой историей болезни девушку ни за что бы не взяли в астронавты NASA, и потому Хейли особенно благодарна судьбе за предоставленную возможность.

«Щедрость»

В этом кресле летит 41-летний Крис Семброски. Вообще, это место предназначалось для того, кто лучше всех проведет сбор средств для Сент-Джуд. Конкурс выиграл друг Криса, но передал свой билет ему. Крис Семброски – дата-инженер по профессии, но с самого детства интересовался космосом. Ночное созерцание звезд с крыши школы и запуск моделей ракет в колледже закрепили эту страсть. Будучи студентом, Крис был волонтером в ProSpace, лоббистской организации, которая продвигала законы о более легком доступе в космос, что в конечном итоге сделало возможным существование SpaceX. Затем он служил в ВВС США, инженером по эксплуатации межконтинентальных баллистические ракеты Minuteman III, покинул службу в 2007 году и получил степень бакалавра аэронавтики в Авиационном университете Эмбри-Риддла.

Свою карьеру Крис посвятил поиску революционных методов мониторинга и обслуживания механического оборудования во всех отраслях, от центров обработки данных до больниц. «Надеюсь, наш полет вдохновит детей мечтать о невозможном, откроет новую эру в освоении космоса, который станет доступным каждому», – говорит инженер.

«Процветание»

Четвертый член экипажа – Сиан Проктор, 51-летняя профессор геонауки Общественного колледжа Саут-Маунтин. С детства она мечтала быть пилотом F-16, и потому она была особенно рада тренировочным полетам на МиГ-29, похожем самолете. «Мне понравилось, – рассказывает она, – я управляла им, сделала несколько поворотов и виражей. Ранее я пилотировала Cessna 172, легкий поршневой самолет, и пересесть с него на реактивный истребитель – настоящий прыжок вперед. Лететь на Falcon 9 после МиГа, однако, это еще один такой же прыжок».

Проктор говорит, что за время полугодичной подготовки команда стала настоящей семьей, а также о своей любви к акварельной живописи и о том, как ее опыт ученого, художника и специалиста по научным коммуникациями сыграет роль в предстоящей миссии.

Билет в кресло «Процветание» женщина получила, выиграв конкурс на открытие интернет-магазина на базе платформы Shift4 Shop, принадлежащей Джареду Исаакману. Магазин предлагает купить ее авторские постеры и открытки, в которых отражено ее видение исследования космоса и роли женщин в нем.