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Наука

«Надумают докупить еще — пусть обращаются»

В «Роскосмосе» прокомментировали прекращение закупок РД-180 американцами

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Ракета Atlas V, в первой ступени которой используется двигатель РД-180

Ракета Atlas V, в первой ступени которой используется двигатель РД-180

United Launch Alliance
В апреле Россия поставила последние шесть двигателей РД-180 для американских ракет-носителей. В августе в США заявили, что у них достаточно двигателей для оставшихся пусков старых ракет «Атлас-5», поэтому закупки они прекращают. Дмитрий Рогозин согласился, что американцам хватит имеющихся РД-180 для запланированных пусков, но сказал, что «Роскосмос» будет рад и дальнейшему сотрудничеству.

У американской United Launch Alliance (ULA) — совместного предприятия авиакосмических гигантов Boeing и Lockheed Martin — достаточно российских двигателей РД-180, чтобы продолжить запуски. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя отказ США от приобретения двигателей для ракет.

«У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить еще, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству», — написал Рогозин в Facebook.

Глава госкорпорации отметил, что партнерство российской космической отрасли с американцами по другому отечественному двигателю РД-181 продолжатся.

26 августа гендиректор ULA Тони Бруно сообщил изданию The Verge, что компания прекращает продавать свои ракеты «Атлас 5», которые оснащались российскими двигателями.

По словам Бруно, все произведенные предприятием «Атласы» были проданы. До середины 2020-х, когда эти ракеты-носители будут выведены из эксплуатации, ULA предстоит еще 29 пусков, заказчиками которых выступают Минобороны США, NASA, компания Amazon и другие коммерческие фирмы. На трех или четырех «Атласах», полеты которых предстоят в ближайшее время, уже установлены российские двигатели, остальные находятся на складах.

«Мы заблаговременно закупили достаточно РД-180, поэтому уже сейчас можем, как и просил нас Конгресс, положить конец отношениям с Россией и не зависеть от нее», — заявил Бруно. Издание пишет, что в общей сложности США приобрели у России 122 двигателя этого типа для своих ракет. Последние шесть экземпляров «Роскосмос» поставил в апреле этого года.

После отказа от «Атласа-5» через несколько лет ULA перейдет на новые ракеты-носители Vulcan, которые оснащаются уже американскими двигателями BE-4 — их производит компания Blue Origin миллиардера и богатейшего человека на планете Джеффа Безоса. Эти ракеты и двигатели предполагалось ввести в эксплуатацию раньше, однако технические проблемы заставили отложить их дебют на конец 2021 или начало 2022 года. По словам Бруно, сейчас все выявленные недостатки устранены. Однако Минобороны США не исключает, что старт ракет с BE-4 все равно может задержаться, поэтому разрабатывает резервный вариант — перенос части миссий по доставке грузов на орбиту на компанию SpaceX Илона Маска.

РД-180 был разработан в середине 1990-х годов и производится на НПО «Энергомаш», входящего в структуру «Роскосмоса». Двигатель создавали специально для американских ракет «Атлас-3» и «Атлас-5», его эксплуатация началась в 2000 году, к апрелю 2021 года было совершено 92 пуска, все они были успешны. Из-за антироссийских санкций в 2014 году ULA прекратила закупать РД-180, однако в том же году запрет был снят. Американские СМИ сообщали, что из-за отсутствия собственных двигателей для космических ракет легкого класса Пентагон и NASA не смогут отказаться от российских установок минимум до 2025 года.

В 2020 году замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что отказ американцев от РД-180 не приведет к «катастрофическим» для России последствиям. Их замену собственными разработками сенатор назвал нормальным и неизбежным явлением. В то же время первый замгендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников говорил, что прекращение поставок РД-180 и РД-181 приведет к потерям «Энергомаша» в сумме 10-13 млрд руб. в год — это около трети прибыли предприятия. Овчинников заявил, что это будет «знаковой потерей», но компания прорабатывает варианты сотрудничества с другими заинтересованными в двигателях заказчиках.

Двигатель РД-181 (является экспортной модификацией РД-193) используется на ракетах-носителях «Антарес» американской компании Orbital Sciences Corporation, работающей на NASA. Первый запуск «Антареса» с российским двигателем состоялся в 2016 году.

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