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Наука

Оргазм и котики: за что дали Шнобеля в 2021 году

Прошла 31-я церемония вручения Шнобелевской премии

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Оргазм помогает избавиться от заложенности в носу не хуже сосудосуживающих капель, ожирение политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране, а борода защищает мужчин от ударов — но это не точно. Об этих и других открытиях лауреатов Шнобелевской премии 2021 года — в материале «Газеты.Ru».

Шнобелевская премия — пародия на международную награду, Нобелевскую премию. Ее, а также 10 трлн зимбабвийских долларов, вручает юмористический журнал Annals of Improbable Research за «достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Цель премии — привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. В 2021 году премия вручалась уже в 31-й раз, и, как и в 2020 году, церемония прошла онлайн из-за пандемии.

Главной темой 2021 года стала инженерия. Церемония началась с традиционной мини-оперы — по сюжету дети в соответствии с тематикой вечера строили небольшие подвесные мосты между спорящими взрослыми.

Биология

Шнобелевскую премию по биологии получила Сюзанна Шетц из Лундского университета в Швеции за анализ многообразия звуков, с помощью которых кошки общаются с человеком.

Шетц стала автором целой серии работ, в которых рассмотрела разные виды мяуканья, мурлыканья, рычания, шипения и прочих звуков, издаваемых кошками, а также контекст их использования.

Например, звуки, похожие на щебет или чириканье, кошки издают, наблюдая за птицами. Мяуканье с восходящим тоном кошки используют, выпрашивая еду, а с нисходящим — в стрессовой обстановке, например, при походе к ветеринару.

Шетц и ее команда даже получили грант на изучение кошачьих вокализаций. Большинство кошек имеют схожие «интонации» в аналогичных ситуациях, и более точное их понимание будет полезно как хозяевам, так и ветеринарам, чтобы лучше понимать состояние кошки.

Экология

Лауретами Шнобелевской премии по экологии стала группа ученых из Университета Валенсии, «за использование генетического анализа для идентификации различных видов бактерий, обитающих в комках выброшенной жевательной резинки, прилипшей к тротуару в разных странах».

Жвачка на улице — не только мусор, но и ценный материал для исследований, по крайней мере, так посчитали испанские ученые. Помимо ДНК жевавшего, использованная жвачка может содержать бактерии полости рта, а также некоторые условно-патогенные микроорганизмы, такие как Streptococcus spp. и Corynebacterium spp.

Команда изучила, как со временем изменялся бактериальный состав микробиома жвачки, оставленной на тротуаре в разных странах. В течение нескольких недель виды микробов, попавшие на нее изо рта, постепенно замещались обитавшими в окружающей среде.

«Наши результаты позволяют предположить, что бактерии могут играть определенную роль в естественном биоразложении жевательной резинки, — отметили исследователи. — Также их можно рассматривать как источник штаммов со способностью к биоразложению в целом».

Кроме того, хотя выплюнутая жвачка может быть источником патогенных микроорганизмов, относительная долговечность бактерий полости рта может оказаться полезной в юридической и криминалистической сферах.

Химия

Немецкая группа специалистов из Института химии Макса Планка попыталась выяснить, насколько запахи, исходящие от зрителей в кинотеатрах, соотносятся с уровнем насилия и сцен секса или употребления наркотиков в просматриваемых фильмах. Сначала команда определила ключевые соединения, выдыхаемые зрителями при просмотре фильмов. Оказалось, концентрация углекислого газа и других соединений повышалась во время комедийных, напряженных и прочих сцен. В дальнейшем исследователи попытались использовать концентрации этих веществ в качестве инструментов для классификации фильмов по возрасту, но, как оказалось, возрастная категория мало влияла на выдыхаемые соединения.

Единственным достоверным маркером стал изопрен — по его концентрациям оказалось возможно определить несколько категорий детских фильмов.

Несмотря на то, что надежды найти объективный способ выставлять фильмам тот или иной возрастной рейтинг не оправдались, ученые все же получили премию за свои исследования — пусть и Шнобелевскую.

Транспорт

Премию в области транспорта получили ветеринары из Корнеллского университета в США «за определение экспериментальным путем, безопаснее ли перевозить носорога по воздуху вверх ногами».

Популяции диких черных носорогов в Африке страдают из-за браконьерства и расширения сельскохозяйственных территорий. Чтобы избежать близкородственного скрещивания, носорогов приходится перевозить из одного района в другой. Из-за плохо налаженных транспортных сетей это приходится делать с помощью вертолета — носорога накачивают опиоидами и подвешивают к вертолету за ноги. Однако последствия таких перевозок для носорогов никто не изучал.

Экспериментальным путем исследователи установили, что подвешенное положение усыпленного носорога не приводит к заметным ухудшениям функций легких и сердца по сравнению с положением на боку. Однако оба этих положения вызывали недостаток в крови кислорода и избыток углекислого газа. Поэтому, возможно, стоит найти другой способ разнообразить популяции.

Медицина

Приз по медицине получили отоларингологи из Гейдельбергского университета — они выяснили, что оргазм не менее эффективен при заложенности носа, чем сосудосуживающие капли.

Прежние наблюдения показали, что с заложенностью позволяют справиться физические упражнения. Так как секс — это тоже своего рода физическая нагрузка, ученые предположили, что и он может оказаться полезен в борьбе с заложенностью.

Оказалось, после оргазма заложенность действительно проходит — правда, всего на час, а затем в течение трех часов возвращается к исходному уровню.

Тем не менее об этом эффекте стоит знать людям, которые страдают от побочных эффектов капель.

Исследователи надеются, что в дальнейшем кто-нибудь проверит, насколько от заложенности помогает мастурбация.

Премия мира

«Газета.Ru» уже рассказывала об исследовании биологов из Университета Юты, выяснивших, что борода у мужчин могла эволюционно появиться как элемент защиты от ударов по лицу. Эксперименты показали, что густая растительность действительно способна смягчить удар в челюсть и защитить от перелома.

На настоящих мужчинах, правда, исследователи ставить опыты не стали. Вместо этого они создали упрощенные модели из композитного материала, имитирующего кость, и кожи с шерстью от овец, полученной со скотобойни. Всего ученые сделали три вида моделей разной степени «оволоселости». Удары тоже наносились не вручную, а с помощью специального металлического стержня. Сила удара измерялась датчиками.

Самые «пушистые» модели поглощали на 37% больше энергии, чем просто ощипанная овечья кожа.

Более ранние работы, впрочем, показали, что в реальном бою особых преимуществ борода не дает — но, возможно, может служить для запугивания противника.

И другие

Премия по экономике досталась исследователям, обнаружившим устойчивую корреляцию между ожирением политиков и уровнем коррупции в стране.

«Результаты не обязательно означают, что отдельные политики с ожирением более коррумпированы, чем политики без ожирения», — подчеркнули ученые.

Физики попытались выяснить, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом. Проанализировав более 100 тыс. траекторий пешеходов, они разработали модель бинарного избегания столкновения, которую можно будет использовать для работы и с более сложными перемещениями в густой толпе.

За похожее исследование была присуждена премия в области кинетики — японские ученые, наоборот, решили узнать, почему иногда пешеходы все-таки сталкиваются. Они пришли к выводу, что, прогнозируя свое перемещение в толпе, человек ориентируется не на то, где находятся другие участники движения, а на то, где они будут находиться в следующие секунды. Отвлекающие факторы и пешеходы, не учитывающие чужие перемещения (например, уткнувшиеся в телефон) нарушали работу модели, что и приводило к столкновениям.

Энтомологи заслужили премию за новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках, где нельзя использовать привычные инсектициды. Они разработали аэрозоль, который уничтожал 97-100% тараканов, при этом от его паров можно было избавиться с помощью стандартной системы вентиляции в течение 1-4 часов. На яйца тараканов, однако, он влияния не оказал, поэтому исследователи рекомендуют проводить обработку несколько раз с перерывом в две недели.

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