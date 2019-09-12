Идиотские открытия: кто получит Шнобеля. LIVE

Премию эту учредил журнал «Анналы невероятных исследований» в 1991 году, как дань традиции, она ежегодно вручается в Гарвардском театре Сандерс. Соответственно, в этом году — в 29 раз.
Премию эту действительно ждут – как ждут каждый год в первых числах октября объявления нобелевских лауреатов. Шнобель – не просто повод пошутить над незадачливыми учеными и отдать дань традиции. Для тех из них, кто обладает чувством юмора, это шанс показать себя и отнестись к своим исследованиям критически, пусть даже с участия в работе прошло много лет.
Эта премия, которая давно стала привычным, ожидаемым ежегодным событием научного мира, вручается за сомнительные исследования, которые заставляют сначала рассмеяться, а затем задуматься. А иногда и просто рассмеяться, если исследование однозначно идиотское.
Здравствуте, дорогие читатели «Газеты.Ru», этой ночью мы предлагаем вам вместе последить за традиционной церемонией присуждения Шнобелевской премии, которая проходит в сентябре в Гарвардском университете в США.