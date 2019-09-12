Идиотские открытия: кто получит Шнобеля. LIVE

Премию эту действительно ждут – как ждут каждый год в первых числах октября объявления нобелевских лауреатов. Шнобель – не просто повод пошутить над незадачливыми учеными и отдать дань традиции. Для тех из них, кто обладает чувством юмора, это шанс показать себя и отнестись к своим исследованиям критически, пусть даже с участия в работе прошло много лет.