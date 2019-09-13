Кубический кал и детские слюни: кто получил Шнобеля дважды

В Гарвардском университете (США) состоялось ежегодная церемония присуждения Шнобелевских премий, которыми оцениваются научные работы с сомнительной научной ценностью – те, что заставляют сначала улыбнуться, а затем задуматься, как говорят организаторы премии. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию с вручения.

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Премию эту учредил журнал «Анналы невероятных исследований» в 1991 году, как дань традиции, она ежегодно вручается в Гарвардском театре Сандерс.

В этом году премия вручалась в 29 раз.

Шнобель – не просто повод пошутить над незадачливыми учеными и отдать дань традиции. Для тех из них, кто обладает чувством юмора, это шанс показать себя и отнестись к своим исследованиям критически, пусть даже с момента участия в работе прошло много лет. В нынешней церемонии приняли участие Эрик Маскин, нобелевский лауреат по экономике за 2007 год, Ричард Робертс, нобелевский лауреат по физиологии и медицине за 1993 год, и Джером Фридман, обладатель Нобеля по физике за 1990 год.

Темой нынешней церемонии стали человеческие привычки.

«Если вы придете на церемонию, свободно выражайте ваши собственные привычки, обсуждайте их с людьми, которых повстречаете (только не навредите никому!)», — попросили организаторы гостей.

Медицина

Премию по медицине получил Сильвано Галлус за исследование, доказавшее,

что пицца может защищать от болезней и смерти.

Ученые собрали данные о более чем 8000 итальянцев, обращавшихся в итальянские больницы. У 3315 из них были диагностированы опухоли пищеварительного тракта или горла, у остальных — другие болезни, не связанные с онкологией. Обязательным условием для участия в исследовании было потребление минимум одной пиццы в неделю. Как подсчитали авторы работы, потребление пиццы от раза в неделю и более связано со снижением риска развития рака пищевода на 59%, горла — на 34%, толстой кишки — на 26%.

Исследователи объясняют такой результат ингредиентами пиццы.

Биология

Премию в области биологии получила команда ученых, которая выяснила, что свойства намагниченных мертвых тараканов отличается от поведения намагниченных живых тараканов. В своем эксперименте ученые намагничивали тараканов, а потом измеряли их остаточную намагниченность с течением времени. Выяснилось, что намагниченность живых тараканов экспоненциально убывала с характерным временем 50 минут.

В отличие от живых, мертвые тараканы размагничивались гораздо дольше — порядка 48 часов.

Анатомия

Премию в области анатомии разделили два французских исследователя, которые решили изучить ассиметрию распределения температуры в мошонках голых и одетых французских почтальонов.

Ученые хотели проверить гипотезу о том, что температура левого яичка у мужчин в среднем выше, чем правого. Для это была придумана серия из трех экспериментов, которых информация о температуре мошонки собиралась у мужчин при помощи специальных датчиков. В первом случае участвовали восемь мужчин, которые меняли положение тела каждые 15 минут, будучи одеты и раздеты, во втором участвовали 11 французских почтальонов, которые во время работы находились по полтора часа в положении стоя. В третьем-водители автобусов, которые находились по полтора часа в сидячем положении.

Медицинское образование

Исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна ускорили обучение будущих хирургов и улучшили их результаты с помощью дрессировки. Студенты 1-2 курса медвузов, а также аспиранты осваивали новые хирургические навыки — завязывание нескольких видов узлов при наложении швов и сверление отверстий в кости. Исследователи разделили их на две группы по 12 человек. Обе группы обучались, наблюдая за наставником и повторяя его действия, но одна из них при правильном выполнении действий получала положительное подкрепление с помощью кликера — подающего звуковые сигналы устройства, используемого в дрессировке собак.

Группа, работавшая с кликером, добилась намного лучших результатов, чем та, что обучалась классическим методом.

Химия

Премия в области химии присуждена японским ученым, которые попытались оценить объем слюны, выделяемый ежедневно организмом пятилетнего ребенка. Работа была опубликована еще в 1995 году, для нее ученые исследовали 15 мальчиков и 15 девочек. В экспериментах детей заставляли пережевывать обычно принимаемую ими пищу, однако затем не глотать, а выплевывать в специальный контейнер.

Взвешивая выплюнутое, ученые оценивали объем слюны.

Экономика

Премию по экономике присудили команде ученых из Турции, Германии и Голландии за исследование, позволившее узнать, банкноты каких стран мира лучше переносят опасные бактерии. В своем исследовании ученые проверили, насколько живучи на различных банкнотах такие бактерии, как Staphylococcus aureus, Escherichia coli и ванкомицин-резистентные энтерококки.

Выяснилось, что дольше всего бактерии находятся на румынских леях — спустя шесть часов высушивания они все еще присутствовали на бумаге.

Премия мира

Премии мира удостоилась команда ученых, которая сумела количественно оценить удовольствие от чесания человеком самого себя. В эксперименте ученые искусственно вызвали зуд в трех разных частях тела добровольцев – в предплечье, лодыжке и спине. После этого экспериментаторы чесали указанные места добровольцев специальными щетками. А те в свою очередь субъективно оценивали величину зуда и наслаждение от чесания по 30-балльной шкале во всех трех местах.

Психология

Шнобелевская премия в области психологии досталась Фрицу Стрэку, который доказал, что шариковая ручка, вставленная человеку в рот, делает его счастливее. В своем исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology, автор попытался проверить давнюю гипотезу о том, что выражение лица напрямую влияет на эмоциональные переживания.

В экспериментах испытуемых просили держать ручку или выпяченными губами, что мешает человеку улыбаться, или зубами, что улыбаться не мешает. В обоих случаях участникам надо было ранжировать показанные им картинки по степени их забавности.

Оказалось, что ручка, удерживаемая зубами, делает человека веселее.

Физика

Премию по физике получила группа ученых, которым удалось выяснить,

как и почему экскременты вомбатов приобретают кубическую форму.

Выяснилось, что свою форму каловые массы приобретают в последних восьми процентах длины кишечника, где они превращаются из жидкости в твердые кубики размером 2 сантиметра. Такая форма приобретается благодаря эластичным свойствам стенок кишечника. На вручение авторы фундаментального открытия приехали в полном составе.

Кстати, сенсацией этой церемонии стало то, что двое лауреатов премии по физике получают Шнобеля уже второй раз. В 2015 году они были удостоены признания за статью, в которой объяснили, почему большие мохнатые млекопитающие опорожняют свой мочевой пузырь в среднем за 21 секунду.

Ведущий нынешней церемонии оценил по достоинству приверженность этих ученых науке и теме отправления животными естественных потребностей.