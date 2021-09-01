Прорыв в лечении: как затормозить хорею Гентингтона

Хорея Гентингтона — наследственная болезнь нервной системы, причиной которой становится мутация гена HTT. Ген кодирует белок гентингтин, точные функции которого не ясны до конца. Хорея возникает из-за увеличения числа тринуклеотидных повторов (цитозин, аденин, гуанин — ЦАГ), которые отвечают за входящий в состав гентингтина глутамин. Цепочка аминокислот удлиняется, нарушая структуру гентингтина. Он слипается с другими белками, что приводит к гибели нейронов и нарушению работы центральной нервной системы.
В норме количество тринуклеотидных повторов ЦАГ доходит до 36. При хорее оно увеличивается и может превышать 100. Чем их больше, тем раньше проявляются симтпомы болезни.
Механизм, из-за которого накапливаются тринуклеотидные повторы, в норме способствует репарации ДНК. Здесь важную роль играет белок FAN1, фермент, который который помогает восстанавливать разрывы в ДНК. Более ранние исследования предполагали, что он может влиять на развитие болезни Гентингтона, но конкретные механизмы не были ясны. Разобраться в вопросе решила международная группа исследователей во главе со специалистами из Университетского колледжа Лондона. Выводами исследования, которое сами ученые называют прорывным, они поделились в статье в журнале Cell Reports.
Экспериментируя с культурами клеток, авторы работы выяснили, что сдержать накопление тринуклеотидных повторов может дефицит группы белков, связанных с репликацией ДНК, либо повышение выработки белка FAN1, «вырезающего» лишние фрагменты ДНК, которые образуются в процессе репарации. Это ограничивает вред, наносимый нервным клеткам, и, соответственно, останавливает и развитие симптомов.
«Доказательства того, что гены репарации ДНК влияют на течение болезни Гентингтона, накапливались в течение многих лет, — отмечают авторы работы. — Мы показали, что многие механизмы, по-видимому, еще ждут своего открытия, и это хорошая новость для пациентов».
Препараты, способные имитировать или усиливать действие FAN1, могли бы изменить течение болезни, уверены исследователи. В настоящее время они уже заняты поиском таких средств.
«Наш следующий шаг — определить, насколько важно это взаимодействие на более приближенных к реальным условиям моделях, и выяснить, поддается ли оно терапевтическому воздействию, — поясняет ведущий автор работы профессор Сара Табризи. — В настоящее время мы работаем с ключевыми партнерами в области фармацевтики, чтобы попытаться создать терапевтическую методику, направленную на этот механизм. Мы надеемся, что в один прекрасный день она станет частью клинической практики».
«В настоящее время существует более пятидесяти неизлечимых заболеваний, связанных с увеличением числа тринуклеотидных повторов, — добавляет соавтор работы доктор Габриэль Балмус. — Если нам удастся добиться успеха в работе с хореей Гентингтона, то полученные методы лечения можно будет применить не только к ней, но и ко всем другим расстройствам с похожим механизмом».
Хорея Гентингтона встречается в 3-7 случаях на 100 тыс. населения среди людей с европейскими корнями и в одном случае на миллион среди остальных рас.
Симптомы хореи Гентингтона могут появиться в любом возрасте, но чаще всего это происходит в 35-45 лет. По мере прогрессирования болезнь вызывает атрофию полосатого тела — области мозга, которая регулирует мышечный тонус. Это приводит к гипертонусу скелетных мышц, неспособности к сложным движениям, нарушению формирования условных рефлексов.
Основной признак хореи — внезапные непроизвольные движения.
Также больные непроизвольно гримасничают и усилено жестикулируют, они не могут длительно поддерживать определенную позу, пошатываются при ходьбе. Ухудшаются когнитивные функции, страдает психика.
Симптомы со временем прогрессируют и в итоге приводят к инвалидности. Продолжительность жизни после появления первых симптомов — около 15—20 лет.
Смерть обычно происходит не из-за хореи Гентингтона, а из-за сопутствующих осложнений, включая пневмонию, заболевания сердца и травмы. Частой причиной смерти является суицид.
Широкой публике о болезни стало известно после выхода сериала «Доктор Хаус», где актриса Оливия Уайлд сыграла интерна Реми Хэдли, чья мать умерла от хореи Гентингтона. Сама героиня тоже оказалась носительницей мутантных генов.