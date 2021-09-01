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Наука

Прорыв в лечении: как затормозить хорею Гентингтона

Найден способ остановить неизлечимую болезнь Гентингтона

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Хорея Гентингтона

Хорея Гентингтона

Wikimedia Commons
Способ остановить развитие хореи Гентингтона нашли британские специалисты. Причина симптомов при ней — накопление тринуклеотидных блоков в гене HTT, но белок FAN1, как выяснилось, способен затормозить этот процесс, если простимулировать его работу. На сегодняшний день болезнь Гентингтона неизлечима, но создание препаратов, усиливающих функцию FAN1, может стать спасением для тысяч людей.

Хорея Гентингтона — наследственная болезнь нервной системы, причиной которой становится мутация гена HTT. Ген кодирует белок гентингтин, точные функции которого не ясны до конца. Хорея возникает из-за увеличения числа тринуклеотидных повторов (цитозин, аденин, гуанин — ЦАГ), которые отвечают за входящий в состав гентингтина глутамин. Цепочка аминокислот удлиняется, нарушая структуру гентингтина. Он слипается с другими белками, что приводит к гибели нейронов и нарушению работы центральной нервной системы.

В норме количество тринуклеотидных повторов ЦАГ доходит до 36. При хорее оно увеличивается и может превышать 100. Чем их больше, тем раньше проявляются симтпомы болезни.

Механизм, из-за которого накапливаются тринуклеотидные повторы, в норме способствует репарации ДНК. Здесь важную роль играет белок FAN1, фермент, который который помогает восстанавливать разрывы в ДНК. Более ранние исследования предполагали, что он может влиять на развитие болезни Гентингтона, но конкретные механизмы не были ясны. Разобраться в вопросе решила международная группа исследователей во главе со специалистами из Университетского колледжа Лондона. Выводами исследования, которое сами ученые называют прорывным, они поделились в статье в журнале Cell Reports.

Экспериментируя с культурами клеток, авторы работы выяснили, что сдержать накопление тринуклеотидных повторов может дефицит группы белков, связанных с репликацией ДНК, либо повышение выработки белка FAN1, «вырезающего» лишние фрагменты ДНК, которые образуются в процессе репарации. Это ограничивает вред, наносимый нервным клеткам, и, соответственно, останавливает и развитие симптомов.

«Доказательства того, что гены репарации ДНК влияют на течение болезни Гентингтона, накапливались в течение многих лет, — отмечают авторы работы. — Мы показали, что многие механизмы, по-видимому, еще ждут своего открытия, и это хорошая новость для пациентов».

Препараты, способные имитировать или усиливать действие FAN1, могли бы изменить течение болезни, уверены исследователи. В настоящее время они уже заняты поиском таких средств.

«Наш следующий шаг — определить, насколько важно это взаимодействие на более приближенных к реальным условиям моделях, и выяснить, поддается ли оно терапевтическому воздействию, — поясняет ведущий автор работы профессор Сара Табризи. — В настоящее время мы работаем с ключевыми партнерами в области фармацевтики, чтобы попытаться создать терапевтическую методику, направленную на этот механизм. Мы надеемся, что в один прекрасный день она станет частью клинической практики».

«В настоящее время существует более пятидесяти неизлечимых заболеваний, связанных с увеличением числа тринуклеотидных повторов, — добавляет соавтор работы доктор Габриэль Балмус. — Если нам удастся добиться успеха в работе с хореей Гентингтона, то полученные методы лечения можно будет применить не только к ней, но и ко всем другим расстройствам с похожим механизмом».

Хорея Гентингтона встречается в 3-7 случаях на 100 тыс. населения среди людей с европейскими корнями и в одном случае на миллион среди остальных рас.

Симптомы хореи Гентингтона могут появиться в любом возрасте, но чаще всего это происходит в 35-45 лет. По мере прогрессирования болезнь вызывает атрофию полосатого тела — области мозга, которая регулирует мышечный тонус. Это приводит к гипертонусу скелетных мышц, неспособности к сложным движениям, нарушению формирования условных рефлексов.

Основной признак хореи — внезапные непроизвольные движения.

Также больные непроизвольно гримасничают и усилено жестикулируют, они не могут длительно поддерживать определенную позу, пошатываются при ходьбе. Ухудшаются когнитивные функции, страдает психика.

Симптомы со временем прогрессируют и в итоге приводят к инвалидности. Продолжительность жизни после появления первых симптомов — около 15—20 лет.

Смерть обычно происходит не из-за хореи Гентингтона, а из-за сопутствующих осложнений, включая пневмонию, заболевания сердца и травмы. Частой причиной смерти является суицид.

Широкой публике о болезни стало известно после выхода сериала «Доктор Хаус», где актриса Оливия Уайлд сыграла интерна Реми Хэдли, чья мать умерла от хореи Гентингтона. Сама героиня тоже оказалась носительницей мутантных генов.

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