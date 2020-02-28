Лишнее отрезать: найдено лекарство от хореи Гентингтона

Международная команда исследователей под руководством специалистов из канадской детской больницы SickKids нашла способ вылечить хорею Гентингтона или, как минимум, замедлить ее развитие, а также облегчить симптомы других заболеваний сходной природы. Работа была опубликована в журнале Nature Genetics.

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Хорея Гентингтона — генетическое заболевание нервной системы, которое возникает из-за мутации гена HTT. Он кодирует белок гентингтин, точные функции которого до конца неизвестны. Хорея возникает из-за увеличения числа тринуклеотидных повторов (цитозин, аденин, гуанин — ЦАГ), которые отвечают за входящий в состав гентингтина глутамин. Цепочка аминокислот удлинняется, нарушая структуру гентингтина. Он слипается с другими белками, что приводит к гибели нейронов и нарушению работы центральной нервной системы.

У здорового человека количество тринуклеотидных повторов ЦАГ составляет до 36. При хорее оно увеличивается и может достигать более сотни.

Чем больше количество тринуклеотидных повторов, тем раньше проявляются симптомы.

Они могут появиться в любом возрасте, но чаще всего это происходит в 35-45 лет.

Хорея Гентингтона — довольно редкое заболевание, оно встречается в 3-7 случаях на 100 тыс. населения среди людей с европейскими корнями и в одном случае на миллион среди остальных рас.

Болезнь передается по наследству. Мутантный аллель доминантный, поэтому в семье, где один из родителей несет такую мутацию, каждый из потомков может получить ее с вероятностью 50%. Наследование не зависит от пола носителя или его детей.

Болезнь приводит к атрофии полосатого тела — области мозга, которая регулирует мышечный тонус. При его разрушении наблюдается гипертонус скелетных мышц, нарушение сложных двигательных реакций, тормозится формирование условных рефлексов.

Основной признак хореи — внезапные непроизвольные движения.

У пациентов возникают непроизвольные гримасы, усиленная жестикуляция, неспособность длительно поддерживать определенную позу, пошатывание при ходьбе. Выраженность данных симптомов носит прогрессирующий характер и со временем приводит к инвалидности.

Болезнь сказывается на психике — у пациента ухудшаются когнитивные функции, могут развиться депрессия, тревожные расстройства, усиливаются вредные привычки, иногда появляется агрессия и гиперсексуальность. С момента появления первых симптомов продолжительность жизни составляет около 15—20 лет.

Смерть обычно происходит не из-за хореи Гентингтона, а из-за сопутствующих ей осложнений, включая пневмонию, заболевания сердца и травмы. Частой причиной смерти является суицид.

Широкой публике о болезни стало известно после выхода сериала «Доктор Хаус», где актриса Оливия Уайлд сыграла интерна Реми Хэдли, чья мать умерла от хореи Гентингтона. Сама героиня тоже оказалась носительницей мутантных генов.

До сих пор хорея Гентингтона считалась неизлечимой — с помощью ряда препаратов можно было лишь облегчить симптомы и замедлить их развитие. Однако новые эксперименты дают надежду на то, что болезнь все же удастся победить в будущем.

Исследователи выяснили, что вещество нафтиридин-азахинолон способно сокращать количество повторов ЦАГ, тем самым снижая риск развития симптомов. Его эффективность они протестировали на мышах с хореей Гентингтона — число повторов ЦАГ в клетках их мозга снизилось.

Также они изучили работу нафтиридин-азахинолона на образцах тканей людей, страдавших от хореи, и получили аналогичный результат.

«Мы обнаружили, что, если нацелиться на структуры, которые приводят к критическим мутациям в тканях пациентов, можно уменьшить число этих мутаций, — отмечают исследователи. — Поскольку их количество напрямую связано с тяжестью заболевания, результаты нашей работы дают надежду на то, что начало хореи Гентингтона удастся отсрочить и замедлить ее развитие».

«До сих пор мы только мечтали найти такое соединение, — говорит один из авторов работы Кристофер Пирсон. — Когда мы впервые начали исследования тринуклеотидных повторов в середине 1990-х годов, было известно только о трех заболеваниях, которые они вызвали. Теперь мы знаем, что они приводят примерно к 50 болезням. Наши открытия создают новый путь, с помощью которого можно лечить хорею Гентингтона и другие заболевания, такие как миотоническая дистрофия».

Крайне важным открытием оказалась специфичность нафтиридин-азахинолона именно к гену HTT. В работу других генов вещество не вмешивается, а, значит, риск побочных эффектов невысок.