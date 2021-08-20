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Наука

Люди стали чаще умирать от жары и холода

Ученые подсчитали жертв глобального потепления

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Сергей Савостьянов/ТАСС
Исследования, проведенные американскими учеными, демонстрируют рост смертей, связанных с глобальными изменениями климата. За последние годы от жары людей умерло на 74% больше, а от холода — на 31%.

Американские исследователи последние годы наблюдают очень тревожную тенденцию: рост числа смертей, связанных с глобальным изменением климата и экстремальными температурами — не только чрезвычайно высокими, но и чрезвычайно низкими. В статье, опубликованной в журнале Lancet показано, что число смертей, вызванных высокими температурами, во всем мире увеличилось на 74% с 1980 по 2016 год. Смертность, связанная с экстремальным холодом, возросла на 31% с 1990 года.

По мнению подавляющего большинства климатологов, текущие изменения климата носят антропогенный характер — они обусловлены дополнительными выбросами в атмосферу так называемых парниковых газов, в том числе углерода и метана. Парниковые газы в больших количествах образуются из-за промышленности развитых стран, транспорта и сельского хозяйства. Все это приводит к тому, что экстремальные температуры устанавливаются все чаще, а такие периоды длятся все дольше.

В шестом докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC) содержатся убедительные свидетельства в пользу того, что изменения климата вызваны именно человеческой деятельностью. Рекордная жара, наводнения и засухи уже перевернули жизнь миллионов людей от американского запада до Южной Европы и Центрального Китая. Вероятно, в ближайшее время природные катастрофы станут еще более распространенным явлением, поскольку глобальные температуры продолжат свой рост.

Новые исследования предоставляют доказательства связи экстремальных температур, жары и холода со множеством реальных смертей. «Наши статьи дают убедительные научные аргументы в пользу того, что нельзя больше игнорировать влияние потепления на здоровье людей», — говорится в редакционной статье журнала Lancet.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 600 человек только в США ежегодно умирают от сильной жары, хотя многие смертельные случаи и болезни, связанные с жарой, можно было бы предотвратить. В этом году уже были зарегистрированы сотни смертей, связанных с небывалой тепловой волной на западе США. По прогнозам, к концу столетия более половины населения мира будет ежегодно сталкиваться с неделями опасной жары.

В рамках нового исследования ученые Вашингтонского университета изучили 64,9 млн записей о смертях из девяти разных стран и выяснили, что по крайней мере 1,69 млн из них в одном лишь 2019 году могут быть связаны с экстремальными температурами. Около 356 тыс. человек пострадали от экстремальной жары, а 1,3 млн — от холода. И это лишь консервативные оценки. Эти цифры неизбежно продолжат рост по мере того, как во всем мире наблюдаются все более экстремальные температуры.

Медики насчитывают как минимум 17 причин смерти, связанных с экстремальными температурами. Прежде всего это сердечные заболевания и проблемы с дыханием, но к смертельным случаям, связанным с избыточной температурой, относят также некоторые случаи самоубийств, убийств и утоплений.

Предыдущие исследования уже показали, что воздействие сильной жары может вызвать проблемы с психическим здоровьем, проблемы у беременных женщин и плохие исходы родов. Пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и дети находятся в зоне максимального риска.

«Наш анализ показывает, что вредное воздействие экстремальной жары может значительно превышать вредное воздействие холода в тех местах, где уже жарко, например, в Южной Азии, на Ближнем Востоке и во многих частях Африки», — рассказала соавтор исследования доктор Кэтрин Бёркхарт из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Вашингтонского университета в Сиэтле. — Это вызывает большое беспокойство, особенно с учетом того, что риск воздействия высоких температур, похоже, неуклонно возрастает в течение последних десятилетий».

Эпидемиолог Тарик Бенмархния из Калифорнийского университета в Сан-Диего уверяет, что приведенные в исследовании цифры смертей отражают лишь те случаи, когда в свидетельстве о смерти явно указано, что ее причиной стала жара. При этом косвенные причины смерти тоже находят свои объяснения. Зачастую это именно та «соломинка, что сломает спину верблюду», по выражению Бенмархнии, который сам не участвовал в этих исследованиях.

«Самая большая проблема с жарой заключается в том, что это скрытая климатическая проблема: жара убивает много людей, но действует не столь впечатляющим образом, как ураган или подобный катаклизм. Она действует без остановки, поэтому особенно коварна», — заявил Бенмархния в интервью CNN.

Сопоставление этого исследования с отчетом Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата показывает, что «нас ждет довольно пугающее будущее», считает ученый-климатолог Виджай Лимайе из американского Совета по защите природных ресурсов. И предупреждает: имейте в виду, цифры в исследовании — это лишь консервативная оценка!

«Конечно, изменение климата усугубит все прочие риски для здоровья, но это исследование предполагает, что даже если не брать в расчет болезни сердца и легких, мы можем ожидать довольно больших скачков смертей, вызванных другими внешними факторами. Нам нужно извлекать уроки из подобных исследований, когда мы выстраиваем наше понимание климатического кризиса и тактику реагирования на него», — резюмирует Виджай Лимайе.

Чрезвычайно жаркие дни или тепловые волны, которые раньше наблюдались примерно раз в 20 лет, теперь случаются все чаще и могут возникать даже каждый год к концу этого столетия, если текущие выбросы парниковых газов не уменьшатся или возрастут. Это повышение температуры в сочетании с увеличением численности пожилого населения означает, что здоровье все большего числа людей будет подвергаться рискам, связанным с жарой и холодом.

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