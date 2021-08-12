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Наука

Самый опасный астероид оказался еще опаснее

Ученые пересчитали вероятность удара астероида Бенну по Земле

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Ученые повысили вероятность столкновения Земли с потенциально опасным астероидом Бенну. Результаты недавней миссии к нему показали, что ряд факторов не удавалось учесть раньше.

Потенциально опасный околоземный астероид Бенну может столкнуться с Землей до 2300 года с вероятностью 1/1750, и эта вероятность оказалась выше, чем считалось до последнего времени. К такому выводу пришли американские ученые, сделавшие наиболее точные вычисления орбиты этого космического тела.

Астероид Бенну диаметром 560 метров привлекает исключительное внимание астрономов с момента своего открытия в 1999 году. Он входит в группу Аполлонов — околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны, и представляет собой «груду щебня», как называют астрономы тела, являющиеся не монолитами, а конгломерацией обломков, удерживаемых взаимным притяжением.

С момента открытия астрономы пристально изучали свойства и орбитальные характеристики астероида с помощью телескопов, и на сегодняшний момент в NASA считают его одним из двух наиболее опасных в Солнечной системе вместе с астероидом 1950 DA.

В 2016 году NASA запустило к астероиду миссию OSIRIS-REx с целью детального изучения и возврата с тела на Землю образцов породы. Аппарат прибыл к нему в 2018 году, провел два года на орбите астероида, после чего взял образцы с поверхности и отправил их на Землю.

Но помимо этого ученые получили возможность с исследовать параметры астероида, определяющие его вероятность столкновения с Землей в будущем.

Чтобы уточнить его траекторию в следующие два столетия, ученые оценили такие малозначимые факторы, как давление солнечного света на астероид, гравитационное притяжение со стороны более чем трехсот других астероидов и влияние межпланетной пыли. Одним из ключевых факторов стал так называемый эффект Ярковского, который возникает из-за влияния на космические тела фотонов солнечного излучения. Эффект Ярковского, а точнее, эффект Ярковского—О'Кифа—Радзиевского—Пэддэка, в принципе может ускорить вращение астероида порой до такой степени, что космическое тело более не сможет существовать в виде единого целого.

Ученые смогли оценить даже импульс, который придал астероиду сам аппарат OSIRIS-REx в момент сближения и посадки. Как и ожидалось, этот маневр произвел на астероид почти неуловимый эффект.

Все это теперь позволяет ученым считать Бенну самым изученным астероидом Солнечной системы. «Миссия OSIRIS-REx дала нам исключительно точные данные о положении Бенну и его движении в пространстве, что не было ранее сделано ни с одним астероидом», — считает Линдли Джонсон из подразделения NASA, отвечающего за защиту Земли от астероидов.

В статье, опубликованной в журнале Icarus, ученые под руководством Дэвида Фарночии из Лаборатории реактивного движения NASA использовали новые данные и компьютерное моделирование, чтобы сузить неопределенности в орбите астероида, оценили вероятность его столкновения с Землей до 2300 года как 1/1750 (0,057%)

и назвали дату 24 сентября 2182 года как наиболее опасную с этой точки зрения (вероятность столкновения – 1/2700).

«Бенну стал самым изученным астероидом Солнечной системы, — отмечает соавтор статьи Данте Лоретта. – Теперь мы знаем, где он окажется через сто лет с точностью до метров. Ни один объект в Солнечной системе не имеет такого точного решения своей орбиты, даже Земля!»

Новые данные помогли лучше предсказать эволюцию орбиты тела со временем и то, попадет ли астероид в особые точки пространства, т.н. замочные скважины, во время сближения с Землей в 2135 году, которые определят его возможное столкновение с Землей в будущем.

Несмотря на небольшое повышение рисков столкновения, ученые не спешат бить тревогу — риск остается ниже 0,1%. Но, хотя столкновение с ним и не идет в сравнение с ударом астероида, сгубившего динозавров, оно все же способно вызвать катастрофу регионального масштаба.
Прежние расчеты показали, что столкновение Земли с Бенну будет эквивалентно взрыву 1,1 млрд тонн тротила, что в миллион раз мощнее прошлогоднего взрыва в порту Бейрута.

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