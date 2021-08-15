Забивают моржей камнями: как охотятся белые медведи

Белые медведи в Арктике забивают моржей с высоты камнями и кусками льда, сообщают канадские ученые. О подобном поведении инуиты сообщали неоднократно, но лично ученые его не наблюдали. Анализ сообщений и наблюдение за белыми медведями в неволе и дикой природе подтвердили, что такой способ охоты более чем возможен — медведи умеют использовать подручные средства, чтобы добраться до добычи. В случае моржей, которые могут защищаться острыми бивнями, лучше не рисковать и не подходить слишком близко.

В 1865 году исследователь Арктики Чарльз Фрэнсис Холл в своей книге «Арктические исследования и жизнь среди эскимосов» пересказал историю инуитов о том, как белый медведь на Баффиновой земле в Канаде напал на моржа и скинул ему на голову булыжник.

«Медведь взбирается на скалу и обрушивает на голову животному большой камень, с поразительной точностью рассчитывая расстояние и траекторию, и таким образом раздрабливает толстый пуленепробиваемый череп», — писал Холл.

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Инуиты делились подобными историями с исследователями на протяжении веков, но до сих пор они считались не более чем мифами и легендами коренных народов Арктики. Исследователи из Альбертского университета в Канаде проанализировали все известные данные и пришли к выводу, что медведи все-таки способны на такое поведение. Об этом они рассказали в журнале Arctic.

«Меня всегда впечатляла точность и достоверность наблюдений опытных охотников-инуитов, поэтому я подумал, что эти рассказы могут быть не просто мифами, а результатом реальных наблюдений, хотя само явление, скорее всего, довольно редкое», — рассказывает ведущий автор исследования биолог Ян Стирлинг.

Исследователи собрали все подобные сообщения за последние 200 лет. Во многих случаях речь шла о рассказах охотников, которые лично наблюдали за нападением белых медведей на моржей и других ластоногих. Истории были настолько похожими и распространенными, что выглядели достаточно правдоподобно. Во всех них описывалось, как белый медведь берет булыжник или глыбу льда, и запускает в голову добыче — иногда забравшись для этого повыше, а иногда просто встав на задние лапы.

Если морж не умирал на месте, медведь бросался на него и продолжал бить камнем по голове, пока не проламывал череп.

Также авторы работы обратили внимание на сообщения охотников о том, что медведи уничтожали их ловушки, забрасывая камнями и льдом. Лично, впрочем, медведей за этим занятием никто не ловил — охотники обнаруживали сломанные ловушки с булыжниками рядом, которые вряд ли набросал бы туда другой человек.

Важным косвенным доказательством стали наблюдения за белым медведем Гого в зоопарке Японии. Сотрудники зоопарка подвешивали кусок мяса на высоте около 3 м над бассейном — слишком высоко, чтобы Гого мог его схватить. Первые недели медведь прыгал в попытках добраться до мяса, но затем придумал другую стратегию. Сначала он использовал кусок пластиковой трубы, которую кидал в мясо, чтобы его сбить. Потом усовершенствовал технологию и взял двухметровую ветку, с которой вскоре научился снимать мясо с крючка всего за пару минут.

Наряду с более ранними данными эти наблюдения позволяют сделать вывод, что медведи вполне способны пользоваться подручными средствами, чтобы добыть пищу. Хотя это явление нельзя назвать частым, идея, что подобным образом медведи могут убивать моржей, выглядит вполне закономерной.

«Взрослый белый медведь может быть способен мысленно представить себе подобное использование куска льда или камня в качестве инструмента», — заключают исследователи.

Однако такие меры, вероятно, используются только для самой крупной добычи.

Несколько лет назад специалисты Геологической службы США смогли заснять, как медведь бросает глыбы льда в воду, где находятся тюлени.

Белые медведи охотятся на моржей и тюленей, и моржи — наиболее опасная, но и желанная добыча, отмечают исследователи. Если вес взрослой кольчатой нерпы может достигать 75 кг, то двухлетний морж может весить целых 340 кг, а взрослые особи — более 907 кг. При этом у моржей куда более крепкие черепа, которые трудно расколоть, а бивни позволяют обороняться от нападающего. Поэтому для медведей может быть оптимальной стратегией сначала атаковать жертву с безопасного расстояния с помощью каменного «снаряда», а затем уже добить голыми лапами.

Тем не менее, лично за убийством моржа пока что медведей никто из ученых не засек. Поэтому авторы работы не берутся утверждать, что все истории о таком поведении — стопроцентная правда.