Дрон напугал медведей: ученые осудили вирусное видео

Вирусное видео, на котором медведица-мать вместе с медвежонком героически преодолевают снежный склон, уже неделю набирает популярность в интернете. В начале ролика медведи стоят на опасном каменистом выступе, после чего медведица начинает идти по заснеженному склону, немного проваливается вниз, но вскоре забирается на его край и поджидает детеныша. Но проделать операцию восхождения так быстро не удается,

он то и дело начинает скользить вниз, снова забираясь вверх и снова теряя высоту.

С умилением глядя на упорство медвежонка в попытках забраться на край обрыва, пользователи интернета делятся друг с другом роликом, восхищаются мастерством оператора, которому при помощи дрона удалось снять редкие кадры.

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Однако среди просмотревших видео нашлось немало критиков, которые обратили внимание на то, что дрон, с которого велась съемка, сам был участником событий, нервировал животных

и потому сам мешал медвежонку забраться на обрыв.

Видео по-прежнему собирает много просмотров на Западе, поэтому в комментариях присутствует немало англоязычной критики. Но главное – к этим негативным комментариям присоединились многие ученые, которые обвинили оператора дрона в безрассудном поведении в попытках снять «горячие» кадры.

Dmitry Kedrov/Vimeo.com Кадр из видео

«На это трудно смотреть, — заявила Софи Гилберт, эколог из Университета штата Айдахо, занимающаяся, помимо прочего, оценкой воздействия дронов на изучаемых с их помощью животных. – Видео демонстрирует полное отсутствие понимания оператором дрона воздействия, производимого им на медведей. С точки зрения медведицы это НЛО – неопознанный летающий объект. Она не понимает, что у него на уме.

Она никогда в жизни такого не видела, рядом с ней очень молодой медвежонок, и конечно, ее главной реакцией был страх».

«Не имеет значения, как далеко находился дрон, поскольку по поведению медведей я могу сказать, что он был слишком близко», — пояснил изданию The Atlantic Клейтон Лэмб из Университета Альберты, который занимается изучением медведей гризли, живущих в Канадских Скалистых горах, и при помощи дронов картографирует их ареал обитания. По его словам, подозрения вызывает и сама обстановка, в которой происходит действие – слишком странным выглядит решение медведицы забираться по столь опасному склону вместе с маленьким и неловким медвежонком.

«Для самки нет причин принимать на себя такой риск, если ее не вынудили к этому», — считает Лэмб. На протяжении всего ролика, отмечает специалист, самка постоянно смотрит на летающий объект и беспокоится по поводу его присутствия. В тот самый момент, когда медвежонок почти достиг ее, дрон приблизился, и мать замахнулась лапой – по мнению ученого,

она восприняла дрон, как опасность и таким образом пыталась спасти детеныша.

По мнению некоторых специалистов, мать могла принять дрон за хищную птицу (тень которой действительно мелькает на кадрах), однако, по мнению Лэмба ее озабоченность объясняется куда проще – странный, жужжащий объект, приближающийся к ее детенышу. «Многие думают, что дроны тихие, как парящая птица или бумажный самолетик, но с близкого расстояния они могут быть весьма громки», — добавил эксперт.

Опасения экологов опираются на проведенные ранее исследования, в которых изучалось воздействие близко летающих дронов на диких животных, в том числе на диких медведей. Так, Марк Дитмер, эколог из Университета штата Айдахо в Бойсе показал, что, хотя медведи не спасаются бегством от зависающих дронов,

частота их сердцебиения резко увеличивается, что говорит о сильном стрессе.

«Резкое учащение сердцебиения указывает на стрессовую реакцию, — пояснил он. – В самых острых случаях мы видели, как пульс учащался с 41 удара в минуту до 162».

С критикой выступила и доктор Жаклин Гилл из Университета Мэна. «Донимать животных ради фотографии, селфи или видео – ненормально. Уважайте животных, давая им пространство, и не делитесь постами, на которых они испытывают стресс или находятся в опасности, просто потому, что что кто-то хотел снять вирусное видео, — призывает она. – Видео с медвежонком, карабкающимся к его взволнованной матери, разлетелось, как символ настойчивости. Но это не так. Это опасная настойчивость безответственного оператора, который должен был предполагать последствия».

Выяснилось, что видео было снято в России, в Магаданской области еще 19 июля.

После появления критики в свой адрес автор видео Дмитрий Кедров рассказал, что хотел показать «интересный, нестандартный эпизод, связанный с жизнью диких животных», уточнив при этом, что дрон не приближался к животным, а использовался зум.

«Снимал с достаточно большого расстояния. Там 4К качество, поэтому в видеоредакторе можно приблизить любой момент. И движение по этому отвесному обрыву они начали гораздо раньше, чем я их увидел. И «подлетел» на расстояние достаточное для съемки. Может быть они ускорились в какой-то момент, услышав жужжание. Но на самом деле квадрокоптер настолько небольшой - размером с ладонь взрослого человека. Говорить, что он напугал — это не серьезно», — отметил он в интервью ТАСС.

По его словам, те, кто пишут, что «квадрокоптер мог напугать животных — это люди далекие от видеооператоров и от пользователей квадрокоптеров».

Кстати, среди осудивших действия оператора нашлись не только ученые, но и профессиональные операторы дронов. «Как пилот дрона, это видео заставило меня разозлиться. Вы заметили, как медведица отмахивается, когда детеныш почти забрался на отметке 1.19?», — возмутился пользователь твиттера Йон Йонсон.

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY — IMHIM (@ziyatong) November 3, 2018

В том, что приближение осуществлялось при помощи не зума, а подлета, может убедиться любой желающий.

«Когда дрон приближается, можно обратить внимание на края картинки: там, где сходятся линии снега и начинаются ели (слева). Если увеличивать картинку при монтаже, никаких изменений с перспективой не происходит,

Dmitry Kedrov/Vimeo.com Кадры из видео, коллаж

— пояснил видеопродюсер «Газеты.Ru» Михаил Долидзе. — На ролике же мы видим, что при приближении снег почти полностью закрывает собой ели, что происходит в результате приближения именно самого коптера».