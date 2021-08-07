Как выглядит самая большая в мире ракета производства SpaceX

Двухступенчатая Starship достигает около 120 метров в длину, что является рекордным показателем для космических ракет-носителей. Ее тяга примерно вдвое больше, чем у ракеты Saturn V, которая запускала астронавтов NASA на Луну. Если все пойдет по плану, то ракета может быть готова к орбитальному полету в течение ближайших месяцев.

Американская компания SpaceX завершила сборку самой большой в истории ракеты Starship и уже примерила ее на стартовую площадку. Снимки были опубликованы на официальной странице корпорации в Twitter, фотографиями делится в своих соцсетях и глава SpaceX Илон Маск.

В длину двухступенчатая ракета Starship, которая включает Booster 4 (прототип ракетной ступени Super Heavy) и Ship 20 (прототип космического корабля Starship) достигает около 120 метров. Это является рекордным показателем для ракет космического назначения. Ее тяга примерно вдвое больше, чем у сверхтяжелой ракеты Saturn V, которая запускала астронавтов NASA на Луну.

Starship on the orbital launch pad pic.twitter.com/7p02cgNnUA — SpaceX (@SpaceX) August 6, 2021

Сборка Starship проводилась на космодроме SpaceX в штате Техас, в местности Бока-Чика.

Космическая компания Маска собирается провести отдельные испытания этих ступеней, после чего планируется перейти к совместным. В компании не исключают, что связка Booster 4 и Ship 20 может совершить совместный полет, но это потребует разрешения Федерального управления гражданской авиации США. Ведомство проводит экологическую проверку миссий по запуску Starship, и пока неизвестно, когда она будет завершена.

Ранее компания выкатила сверхтяжелую ракету Super Heavy с 29 двигателями Raptor на стартовую площадку. Несколько дней инженеры компании занимались установкой двигателей, после чего прототип ракеты Super Heavy под названием Booster 4 отправился на стартовую площадку, находящуюся в нескольких километрах от места сборки.

Специалисты приступили к проверке ракеты на герметичность, а также к тестам двигателей. Если все пойдет по плану, то Super Heavy может быть готова к орбитальному полету в течение ближайших месяцев.

Super Heavy представляет собой 70-метровую первую ступень многоразовой космической транспортной системы Starship, которая разрабатывается для полетов на Луну и Марс. В NASA ранее выбрали HLS Starship в качестве лунного посадочного модуля в рамках американской программы Artemis, которая направлена на «обеспечение устойчивого присутствия людей на Луне к концу десятилетия».

Верхняя ступень системы представляет собой 50-метровый корабль Starship, финальная версия которого, как ожидается, будет оснащена шестью двигателями Raptor. Что касается финальной версии ракеты Super Heavy, то в ней будет задействовано 32 двигателя Raptor. В прошлом месяце SpaceX провела статические огневые испытания на прототипе ракеты под названием Booster 3.

Согласно намеченному плану, компания Илона Маска проведет тестовый пуск Booster 4 с кораблем SN20. Предполагается, что первая ступень системы должна приводниться в Мексиканском заливе через несколько минут после старта. Тогда как сам корабль выйдет на орбиту, совершит один виток вокруг Земли и сядет в Тихом океане вблизи гавайского острова Кауаи примерно через 90 минут после старта.

Пока неясно, когда удастся провести испытания Booster 4 и SN20. Даже если все предпусковые проверки и испытания будут пройдены успешно, могут возникнуть логистические препятствия.

Руководитель корпорации Илон Маск на своей странице в Twitter ранее опубликовал фотографии, которые демонстрируют процесс установки Super Heavy на место старта. «Для будущих ракет будет использоваться Mechazilla, но он пока не готов», — пошутил он.

В июле SpaceX сообщила, что построила сотый двигатель Raptor.