Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российские волейболисты проиграли второй сет французам в финале Олимпиады 16:24
В США у семьи сгорел трейлер, ставший временным жильем из-за другого пожара 16:24
Иран считает заявление G7 о нападении Тегерана на танкер Mercer Street... 16:20
Россия поднялась на одну позицию в медальном зачете Олимпиады 16:19
Тихонов: Аверину засудили из-за допингового прошлого России, куда делся Мутко? 16:10
Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде 16:00
Тихановская призвала Белоруссию покончить с «зависимостью» от России 15:59
Врач поделилась способами похудения без физической нагрузки 15:55
Россия уступила Франции в первом сете финала волейбольного турнира 15:52
Эпидемиолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1500 человек 15:42
Наука

Как выглядит самая большая в мире ракета производства SpaceX

Илон Маск опубликовал фотографии собранной ракеты Starship

Двухступенчатая Starship достигает около 120 метров в длину, что является рекордным показателем для космических ракет-носителей. Ее тяга примерно вдвое больше, чем у ракеты Saturn V, которая запускала астронавтов NASA на Луну. Если все пойдет по плану, то ракета может быть готова к орбитальному полету в течение ближайших месяцев.

Американская компания SpaceX завершила сборку самой большой в истории ракеты Starship и уже примерила ее на стартовую площадку. Снимки были опубликованы на официальной странице корпорации в Twitter, фотографиями делится в своих соцсетях и глава SpaceX Илон Маск.

В длину двухступенчатая ракета Starship, которая включает Booster 4 (прототип ракетной ступени Super Heavy) и Ship 20 (прототип космического корабля Starship) достигает около 120 метров. Это является рекордным показателем для ракет космического назначения. Ее тяга примерно вдвое больше, чем у сверхтяжелой ракеты Saturn V, которая запускала астронавтов NASA на Луну.

Сборка Starship проводилась на космодроме SpaceX в штате Техас, в местности Бока-Чика.

Космическая компания Маска собирается провести отдельные испытания этих ступеней, после чего планируется перейти к совместным. В компании не исключают, что связка Booster 4 и Ship 20 может совершить совместный полет, но это потребует разрешения Федерального управления гражданской авиации США. Ведомство проводит экологическую проверку миссий по запуску Starship, и пока неизвестно, когда она будет завершена.

Ранее компания выкатила сверхтяжелую ракету Super Heavy с 29 двигателями Raptor на стартовую площадку. Несколько дней инженеры компании занимались установкой двигателей, после чего прототип ракеты Super Heavy под названием Booster 4 отправился на стартовую площадку, находящуюся в нескольких километрах от места сборки.

Специалисты приступили к проверке ракеты на герметичность, а также к тестам двигателей. Если все пойдет по плану, то Super Heavy может быть готова к орбитальному полету в течение ближайших месяцев.

Super Heavy представляет собой 70-метровую первую ступень многоразовой космической транспортной системы Starship, которая разрабатывается для полетов на Луну и Марс. В NASA ранее выбрали HLS Starship в качестве лунного посадочного модуля в рамках американской программы Artemis, которая направлена на «обеспечение устойчивого присутствия людей на Луне к концу десятилетия».

Верхняя ступень системы представляет собой 50-метровый корабль Starship, финальная версия которого, как ожидается, будет оснащена шестью двигателями Raptor. Что касается финальной версии ракеты Super Heavy, то в ней будет задействовано 32 двигателя Raptor. В прошлом месяце SpaceX провела статические огневые испытания на прототипе ракеты под названием Booster 3.

Согласно намеченному плану, компания Илона Маска проведет тестовый пуск Booster 4 с кораблем SN20. Предполагается, что первая ступень системы должна приводниться в Мексиканском заливе через несколько минут после старта. Тогда как сам корабль выйдет на орбиту, совершит один виток вокруг Земли и сядет в Тихом океане вблизи гавайского острова Кауаи примерно через 90 минут после старта.

Пока неясно, когда удастся провести испытания Booster 4 и SN20. Даже если все предпусковые проверки и испытания будут пройдены успешно, могут возникнуть логистические препятствия.

Руководитель корпорации Илон Маск на своей странице в Twitter ранее опубликовал фотографии, которые демонстрируют процесс установки Super Heavy на место старта. «Для будущих ракет будет использоваться Mechazilla, но он пока не готов», — пошутил он.

В июле SpaceX сообщила, что построила сотый двигатель Raptor.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Судьи — твари, устроили беспредел»: Россия проиграла золото в гимнастике впервые с 1996 года
Сестры Аверины заняли второе и четвертое места в индивидуальном многоборье Олимпиады
«Сын думает, что мама в больнице»: что происходит с делом Кохал, расчленившей рэпера Картрайта
Адвокат рассказала последние подробности дела о расчленении Энди Картрайта
От паразитов и COVID-19: найдено лекарство от коронавируса
Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса
Глава Федерации профсоюзов заявил, что идею увеличить рабочую неделю продвигают «жлобы»
Тихонов призвал отстранить судей за оценку Дине Авериной и назвал трусами глав МОК и ОКР
Летучая мышь пролетела более 2000 км от Лондона до России и погибла от лап кошки
Британский пенсионер увидел Лох-Несское чудовище и нарисовал его
Новости и материалы
Российские волейболисты проиграли второй сет французам в финале Олимпиады
В США у семьи сгорел трейлер, ставший временным жильем из-за другого пожара
Иран считает заявление G7 о нападении Тегерана на танкер Mercer Street беспочвенным
Россия поднялась на одну позицию в медальном зачете Олимпиады
Тихонов: Аверину засудили из-за допингового прошлого России, куда делся Мутко?
Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде
Тихановская призвала Белоруссию покончить с «зависимостью» от России
Врач поделилась способами похудения без физической нагрузки
Россия уступила Франции в первом сете финала волейбольного турнира
Эпидемиолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1500 человек
В Госдуме предложили раздать российские паспорта всем желающим на Украине
Синхронистка Ищенко о победе россиянок: это космос, фантастический и недосягаемый
Дина Аверина думала о протесте после скандального судейства на Олимпиаде
На Москву надвигаются грозовые ливни
Уильям и Кейт поделились новой фотографией принцессы Шарлотты
Немов не исключил, что судьи намеренно занизили оценку Дине Авериной
Израильская гимнастка, победившая на Олимпиаде, осталась довольна судейством
Российский борец Садулаев выиграл золото Олимпиады
Все новости
Финал мечты: Испания отыгралась у Бразилии в матче за золото Игр. LIVE
Токио-2020. Футбол. Финал. Бразилия – Испания. Онлайн
«Деньги перед посадкой на рейс»: Литва придумала новый способ борьбы с мигрантами
Литва готова платить мигрантам по €300 за вылет домой
Увеличат выплаты и пересмотрят условия: как дальневосточным регионам помогут после ЧС
Мишустин поручил ускорить выплаты жителям Дальнего Востока, пострадавшим от ЧС
Безработный рецидивист. Составлен портрет среднестатистического преступника
В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России
«Оплата наличными – каменный век»: кому россияне оставляют чаевые онлайн
В CloudPayments рассказали, кому и сколько россияне оставляют чаевых
Вирусолог рассказал о суперраспространителях коронавируса
Стало известно, как один человек заразил полторы тысячи россиян
«Небольшой кусочек». В Киеве снова говорят о распаде Украины
На Украине допустили, что страну вскоре разделят на части
«Целлюлит отличается от жира»: как побороть главную проблему женщин
Врачи развеяли главные мифы о целлюлите
Когда и почему могут подешеветь авиабилеты
Глава Эмирейтс в России и СНГ сообщил, что отрасль восстанавливается медленнее прогнозов
«Один и тот же пароль годами»: рабочие аккаунты россиян оказались под угрозой
25% россиян признались, что годами не меняли пароль от рабочего компьютера
Миллион за Мавриди: беглецу оборудовали отдельное место, а инструмент мог передать адвокат
Что нового стало известно о побеге обвиняемого в убийстве «колбасного короля»
Все свободны: как приговор по делу Baring Vostok изменит инвестклимат в России
Майклу Калви дали 5,5 лет условно: бизнесмены, юристы и экономисты — о приговоре
70 лет Toyota Land Cruiser: история в фотографиях
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях