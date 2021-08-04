«Такого не должно было случиться»: в Роскосмосе раскрыли детали инцидента с «Наукой»

В Роскосмосе объяснили нештатное включение двигателей «Науки». Сработал алгоритм безопасности — система управления модулем «не могла поверить», что уже произошла стыковка с МКС. Инцидент не нанес видимых повреждений Международной космической станции, однако последствия могут проявиться в будущем. В причинах произошедшего разберется комиссия.

Нештатное включение двигателей модуля «Наука» после стыковки с МКС было вызвано срабатыванием системы безопасности, посчитавшей, что модуль все еще находится в свободном полете. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался,

поэтому, когда приводили в исходное систему управления, то она решила, что еще находится в свободном полете: не понимала, что происходит. Сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод», — пояснил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, инцидент с включением двигателей не нанес видимых повреждений МКС, однако последствия могут проявиться в будущем. «Повреждений, наверное, нет. От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить, но то, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия, будут оценивать специалисты», — сообщил Крикалев.

В причинах разберется комиссия

«Такого, конечно, не должно было случиться. Причины... сейчас в этом разбирается комиссия», — добавил он.

При этом Роскосмос не будет привлекать зарубежных специалистов к расследованию ситуации с «Наукой». Речи о создании совместной комиссии с NASA не идет, но российская сторона поделится выводами, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Сообщается, что сроки работы комиссии не ограничены.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что модуль «Наука» интегрирован в состав российского сегмента МКС. Напомним, когда космонавты открыли люк в многоцелевой лабораторный модуль, из него вылетел болт.

Откуда болт

Эта деталь могла остаться после сборочных операций на Земле и не способна навредить МКС, заверил Крикалев. «Нужные болты на месте. Видимо, если это болт, который был в этом модуле, он, может быть, остался с каких-то сборочных операций», — сказал он.

«Это опасности никакой не представляет. Станция сделана так, что какие-то посторонние объекты не приводят к тому, что что-то заклинит», — уточнил он.

Специалисты по внешнему виду и конструкции болта определят, откуда он и для чего предназначен, добавил Крикалев, напомнив о подобных случаях, происходивших ранее.

«В некоторых модулях на станции находили стружку, которая оставалась после механической обработки в цехах и которую на Земле распознать было практически невозможно, а в невесомости она «всплывала». С таким явлением научились бороться, и сейчас модули перед отправкой на МКС детально чистят», — подытожил он.

Инцидент с «Наукой»

Тяжелая ракета «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля модуль состыковался с российским сегментом МКС. «Наука» заняла место модуля «Пирс», который был отстыкован от станции, и стала первым новым российским модулем МКС за последние 11 лет.

Вскоре после стыковки «Науки» со станцией у нее внезапно включились двигатели. Это привело к тому, что МКС развернулась на 45 градусов. Чтобы ее стабилизировать, пришлось задействовать двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17» и модуля «Звезда».

Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. В апреле в Роскосмосе рассказали, что благодаря модулю «Наука» станет возможным проводить эксперименты в открытом космосе, не выходя со станции, а также появится дополнительная каюта для космонавта.

Обвинения американцев

29 июля в NASA заявили, что второй испытательный полет в беспилотном режиме космического корабля Starliner отложен из-за инцидента с «Наукой». Однако 3 августа в корпорации Boeing сообщили, что причиной отмены полета стали технические проблемы с самим кораблем.

В Роскосмосе назвали некрасивой ситуацию с обвинениями в адрес российской стороны. Как заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, неясно, почему при наличии у американской стороны серьезных проблем и плохих погодных условий были сделаны подобные заявления.