В России создают новую вакцину и биочип для выявления COVID-19

В России разрабатывают биочип для тестирования на COVID-19 и другие внебольничные пневмонии, сообщили в Роспотребнадзоре. В Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии сообщили, что планируют охарактеризовать «региональные особенности этиологической структуры» внебольничных пневмоний. ФМБА сообщало о создании чипов для быстрого выявления коронавируса еще весной 2020 года.

В Роспотребнадзоре сообщили о ведении российскими учеными работ по созданию биочипа, предназначенного для тестирования на актуальные возбудители воспаления легких. Об этом сообщается на сайте ведомства, где опубликованы итоги комплексного изучения коронавируса Нижегородским институтом эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — говорится в сообщении.

По сути, биочип представляет собой экспресс-тест, который может быстро выявлять тысячи аллергенов, онкогенов и биологически активных веществ. Биочип выглядит как небольшая пластина, с размером стороны в 5-10 мм, являясь матрицей, на которую можно нанести несколько тысяч самых разных микротестов. Их, в свою очередь, создают из биологических макромолекул – ДНК, белков и ферментов.

Если действие компьютерного чипа позволяет лишь подтвердить или опровергнуть наличие определенного патогена, то биочип дает возможность выбрать единственно верный вариант из миллионов возможностей. Чип для тестов на заболевания не планируется вживлять в организм человека, это, по сути, — умная «лакмусовая бумажка».

Этиологическая структура – это совокупность причин, лежащих в основе возникновения той или иной болезни. Характеристика региональных особенностей этиологической структуры, которую планируют в НИЭМ им. Блохиной, представляет собой, по-видимому, классификацию различных пневмоний по условиям их возникновения в зависимости от регионов мира.

«В лабораториях института выполняются научные исследования, связанные с изучением COVID-19, оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 населения Нижегородского региона в условиях пандемии COVID-19, мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в субъектах Приволжского федерального округа», — отмечается в сообщении.

Биочип для индикации коронавируса разрабатывают также в Инжиниринговом центре микротехнологии ЛЭТИ в Санкт-Петербурге. Там ученые изучают инновационную систему лечения COVID-19 и выявления заболевания с помощью пептидов, которые, «как замок к ключу», подходят к шипу коронавируса. Если испытания будут пройдены успешно, то эта система может стать первой в России, которая способна всего за 10 минут выявить коронавирус в организме человека.

Кроме биочипа, в Нижегородском ИЭМ им. Блохиной ведутся исследования для разработки прототипа новой вакцины от коронавируса.

«Разрабатываемый прототип базируется на использовании авторской молекулярной платформы, представляющей собой вирусоподобные частицы на основе белков норовируса человека. Для создания вакцины они были модифицированы белками SARS-CoV-2», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Эта вакцина может быть интраназальной, в форме спрея для носа, и применять ее планируют для профилактики коронавирусной инфекции у детей и пожилых людей.

Отнюдь не революция

Еще в апреле 2020 года Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало компактные чипы для быстрого выявления коронавируса нового типа, рассказывала глава агентства Вероника Скворцова.

Заявлялось, что новые аппараты смогут определить наличие вируса за 15-20 минут.

В целом, в России биочипы упоминались в прессе еще в 2007 году. Тогда президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства организовать эффективное расходование немалых средств, которые будут выделяться на развитие наноиндустрии.

«Это то направление деятельности, на которое государство не будет жалеть никаких средств», — говорил он. Тогда же Путин ознакомился с выставкой, посвященной инновационным и наноразработкам российских ученых.

В экспозиции были представлены, в частности, биочипы для медицинской диагностики, носители информации на основе 3D микро- и наноструктур.