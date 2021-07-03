«Cутки думали, как все сделать»: что произошло с модулем «Наука»

Запуск многоцелевого лабораторного модуля «Наука», который много лет ждет своей отправки для достройки российского сегмента МКС, снова отложен. На днях уже после накатки на него головного обтекателя модуль был возвращен в монтажно-испытательный корпус. В конце июня в Роскосмосе сообщили о завершении сборки и испытания модуля, головного обтекателя и переходного отсека. Позже головную часть отправили на заправку топливными компонентами и сжатыми газами.

Реклама

О причине возврата модуля в МИК «Газете.Ru» рассказал источник в ракетно-космической отрасли. «Модуль сейчас находится на 254-й площадке, в «Энергии», там устраняют недоделки», — рассказал собеседник издания.

По его словам, специалисты при сборке забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией.

«Когда вся конструкция пришла на заправку, это все заметили. Вернули в монтажно-испытательный комплекс «Энергии». Где-то сутки думали, как все сделать, не снимая обтекатель. В итоге обтекатель сняли, сейчас готовится решение, в том числе по срокам переноса», — добавил источник.

«Звездный датчик напоминает бинокль, его линзы смотрят в пространство. А боковые грани черные, на солнце они будут сильно греться, поэтому их закрывают этой «тканью» для соблюдения терморежима. Экранно-вакуумная теплоизоляция закрывает корпуса датчиков от солнечного света и заряженных частиц, а также не дает переохладиться, — объяснил «Газете.Ru» член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. — Сами металлические листы ЭВТИ золотистые и очень тонкие, напоминают спасательные одеяла для походников. Используется несколько слоев этой фольги, но сверху и снизу она покрывается тканью. И есть ткань, которая прилегает к объекту, и есть ткань, которая снаружи. На МКС внешняя ткань светлая, а на «Союзах» — темная».

Ранее на то, что не все элементы внешнего корпуса модуля покрыты ЭВТИ, обратил внимание создатель портала RussianSpaceWeb Анатолий Зак.

По словам другого источника в ракетно-космической отрасли, забыть закрыть ЭВТИ звездные датчики модуля перед накаткой головного обтекателя могли только специалисты, никогда ранее не занимавшиеся этой сборкой. «Все очень просто. Ни один из этих людей никогда не отправлял такой модуль. Только корабли и, возможно, небольшие модули, например Малый исследовательский модуль-2 «Поиск».

Они все относительно молодые, те, кто отправлял на орбиту крупные блоки станций, – уже на пенсии или умерли. Последний подобный модуль «Звезда» полетел в 2000 году, прошло 20 лет.

Это же обычные работяги, которые ведут сборку по документации – устанавливают, закрывают, если операция в технологии пропущена, то ее не сделают и визуально не поймут, что что-то не так… », — пояснил источник.

Изначально запуск был намечен на 15 июля, ранее СМИ сообщали, что, возможно, в связи с обнаруженными недоделками старт перенесут на неделю, однако сейчас новые сроки не называются, задержка в запуске может оказаться дольше.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль Российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» им. С.П. Королева совместно с ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в целях расширения функциональных возможностей Российского сегмента МКС.

Сегодня российский сегмент МКС состоит из двух больших модулей — «Заря» и «Звезда» — и трех малых: стыковочный отсек «Пирс», малый исследовательский модуль «Рассвет» и малый исследовательский модуль «Поиск».

«Наука» должна существенно повысить научную отдачу от российского сегмента. Внутри модуля есть несколько рабочих мест для научного оборудования, а снаружи расположены универсальные адаптеры для установки исследовательской аппаратуры.

Модуль должен был полететь на МКС еще 12 лет назад, однако его отправке помешало то, что в его трубопроводах и топливных баках нашли металлическую стружку, которая могла оставить его на Земле навсегда.

Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой «Науки» был не засор, а брак.

Ранее глава Центра Хруничева Алексей Варочко заявлял, что всего на МЛМ заменили 576 трубопроводов, а топливные баки «разобрали, придирчиво проверили, испытали — никаких микротрещин и грязи не обнаружили».

19 января 2021 года в Роскосмосе сообщили, что топливная система модуля «Наука», из-за проблем с которой его отправка к МКС откладывалась несколько лет подряд, успешно прошла испытания. Также были проведены испытания телевизионной связи и антенно-фидерного устройства телевизионной системы, в том числе ТВ-цепей и кодеров, ТВ-связи через универсальные рабочие места экипажа.

Запуск модуля запланирован на май 2021 года, но как сообщал в декабре Рогозин, в случае необходимости дополнительных проверок он может быть перенесен на июль.