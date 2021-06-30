«Завтра встретимся, готовьте коньяк»: как погибали Добровольский, Волков, Пацаев

30 июня 1971 года экипаж корабля «Союз-11» погиб при возвращении с орбитальной станции «Салют». В годовщину трагедии были опубликованы последние переговоры космонавтов с Землей.

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Запуск первой в истории орбитальной станции «Салют-1» был произведен двумя месяцами ранее — 19 апреля 1971 года.

Станция состояла из трех отсеков – агрегатного, рабочего и переходного, к которому пристыковывался корабль «Союз». На первом этапе полет осуществлялся в автоматическом режиме.

Первая экспедиция на станцию в составе космонавтов Владимира Шаталова, Алексея Елисеева и Николая Рукавишникова на транспортном пилотируемом корабле «Союз-10» стартовала 23 апреля 1971 года. Полностью состыковаться с «Салютом» не удалось — не произошла «стяжка» корабля и станции для образования внутреннего герметичного перехода из-за поломки стыковочного агрегата.

Второй экипаж в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева, стартовавший 6 июня 1971 года на транспортном пилотируемом корабле «Союз-11», 7 июня успешно состыковался. На околоземной орбите начала работать первая в мире пилотируемая орбитальная станция с первым экипажем на борту.

Этот полет открыл новую страницу в истории пилотируемой космонавтики.

Космонавты проработали на станции более 22 суток и поставили рекорд продолжительности космического полета человека. Экипаж выполнил большой объем научно-технических, медико-биологических, физических, астрофизических и других исследований. Кроме того, Добровольскому и Пацаеву пришлось ликвидировать первый в истории ОС пожар, вспыхнувший в обитаемом гермоотсеке.

Но успешно начавшаяся экспедиция окончилась трагедией. 29 июня 1971-го была произведена расстыковка, и после выдачи тормозного импульса «Союз-11» начал спуск с орбиты. Однако после разделения отсеков произошла разгерметизация спускаемого аппарата. Добровольский, Волков и Пацаев погибли при спуске корабля.

В рассекреченных материалах можно прочитать, как шла подготовка к пуску «Янтаря» (позывной экипажа) и переговоры экипажа с «Зарей» (измерительный пункт) во время старта.

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В них, к примеру, отмечен доклад экипажа о необычной раскачке корабля в тангажной плоскости на четвертой минуте после старта, после отделения головного обтекателя.

--«Здорово раскачивает. Здорово качает», — доложил «Янтарь-2».

— «Поняли. Здорово качает. Ракета идет нормально», — ответила «Заря».

Отстыковка корабля «Союз-11» от станции «Салют» прошла штатно 29 июня в 21:28 по московскому времени. Примерно 4 часа продолжался полет «Союза-11» в автономном режиме до включения автоматической системы ориентации. 30 июня в 01:10 мск была включена система ориентации для направления к Земле, двигательная установка отработала положенное время. Все это время экипаж докладывал в Центр управления полетами о всех своих действиях.

Опубликована и стенограмма последних переговоров экипажа с Землей перед спуском.

--Заря: «Янтарь», еще раз напоминаю ориентацию — ноль-сто восемьдесят градусов.

— Янтарь-2: Ноль-сто восемьдесят градусов.

— Заря: Правильно поняли.

— Янтарь-2: Горит транспарант «Спуск».

— Заря: Пусть горит. Все отлично. Правильно горит. Связь заканчивается. Счастливо!

Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Владислава Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк».

«Подлинность записи переговоров подтверждаю», подписался на документе 27 декабря 1971 года командир войсковой части 26266 (будущий Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина) инженер-полковник Гуляев.

Судя по имеющимся на первой странице расшифровки отметкам, запись была рассекречена 10 апреля 2013 года.

В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 км радиосвязь с космонавтами прервалась. В те времена спускаемый аппарат не имел телеметрической системы, и на Земле никто не знал, что в данный момент происходит с экипажем.

Прибывшая к месту посадки поисковая группа после вскрытия спускаемого аппарата обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни. Врачи сразу же приступили к проведению искусственного дыхания, непрямого массажа сердца, но повреждения тканей из-за декомпрессионной болезни были критическими.

Смертельный клапан

Позднее правительственная комиссия подтвердила, что космонавты погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата в результате преждевременного открытия одного из вентиляционных клапанов. Причиной их смерти стала взрывная декомпрессия. С момента разделения отсеков на высоте более 150 км давление в спускаемом аппарате стало очень быстро снижаться, и в течение 115 секунд упало до 50 мм рт. ст. Темп снижения давления соответствовал открытому вентиляционному клапану.

Как вспоминал ученый-конструктор Борис Черток в своей книге «Ракеты и люди», после катастрофы инженеры провели эксперимент, чтобы смоделировать поведение злополучного клапана. «Пироболты подрывались одновременно по схеме, которая использовалась в полете. Эксперимент проводили дважды. Клапаны не открывались. Истинная причина открытия дыхательного клапана при разделении СА и БО «Союза-11» так и осталась тайной», — писал Черток.

Погибшие космонавты были похоронены в Кремлевской стене. На тот момент это была самая крупная катастрофа в космосе по числу жертв. Трагедия «Союза-11» вынудила отложить на 27 месяцев запуски пилотируемых «Союзов» и внести в корабли дополнительные доработки.