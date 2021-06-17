«Путь в будущее»: российские ученые анонсировали коктейль-вакцину

Разработчики вакцины «Спутник V» против коронавируса скоро предложат другим производителям вакцин бустерную прививку, адаптированную для работы против Delta-варианта коронавируса – так называемого «индийского штамма».

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«Мы всегда говорили, что вакцины — это путь в будущее. Мы предлагаем всем производителям вакцин использовать нашу вакцину в коктейлях против мутации COVID. Еще в ноябре 2020 года мы говорили о преимуществах гетерогенного бустинга», — сообщается в блоге Sputnik V в Twitter.

Как следует из твита, уникальность российского препарата заключается в использовании двух разных аденовирусных векторов человека, что позволяет обеспечить более сильный и длительный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух доз.

«Спутник V» является пионером в разработке гетерогенной бустерной вакцинации (с использованием двух разных векторов для двух прививок)», — говорится в комментарии.

Отметим, что «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной комбинированной векторной вакциной для профилактики COVID-19, она была разработана московским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций.

Что касается «индийского штамма» — B.1.617, то с момента обнаружения в октябре прошлого года он успел распространиться в десятках стран, спровоцировав новую волну инфицирования.

Это создало дополнительную нагрузку на системы здравоохранения и привело к отмене в целом ряде стран планов по открытию границ.

Штамм B.1.617.2 беспокоит чиновников здравоохранения во всем мире. Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, на вариант Delta сейчас приходится более 6% секвенированных образцов вирусов в США – стране, являющейся лидером по количеству заболевших (34,3 млн) и умерших (616 тыс.) от COVID-19.

Хотя это может показаться относительно небольшой долей, скорость ее роста вызывает беспокойство. Месяц назад этот штамм составлял чуть более 1% секвенированных образцов вируса, согласно данным CDC.

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Эксперты считают, что именно вариант Delta ответственен за новую волну инфицирования, наблюдаемую в Индии в последние два месяца. По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, у британских властей этот штамм также вызывает беспокойство: на этот вариант приходится 91% новых случаев COVID-19.

Распространение варианта Delta привело к значительному всплеску числа случаев заболевания COVID-19 в Великобритании в последние дни. Это вынудило британское правительство развернуть подразделения вооруженных сил в наиболее пострадавших районах, чтобы помочь в проведении проверок и отслеживании заболевших и обязанных соблюдать карантин жителей Королевства.

В целом этот вариант был выявлен в 74 странах на всех континентах, кроме Антарктиды, сообщила Всемирная организация здравоохранения в своем последнем еженедельном эпидемиологическом отчете, опубликованном на прошлой неделе.

Он распространяется очень быстро — месяц назад ВОЗ заявила, что эта мутация присутствует чуть более, чем в 40 странах.

10 мая ВОЗ определила B.1.617 и его подлинии, включая B.1.617.2, как «вызывающие озабоченность мутации». Эта классификация означает, что вариант может быть более заразным и вызывать более тяжелое течение болезни. Также придание такого статуса штамму предполагает, что он может уклоняться от иммунного ответа организма или может не быть диагностирован стандартными тестами.

Впрочем, команда исследователей из BioNTech и Медицинского отделения Техасского университета сообщала, что нашла доказательства того, что существующие на Западе прививки от COVID-19 также должны работать против варианта Delta.

При заражении индийским вариантом коронавируса наблюдается изменение основных симптомов COVID-19, отмечала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, для индийского штамма более характерны боли в животе, рвота, тошнота, потеря аппетита, а также боль в суставах и потеря слуха. При этом лихорадка и кашель при заражении индийским вариантом патогена встречаются реже, а потеря обоняния не входит в топ-10 распространенных симптомов.

Кроме того, индийские врачи сообщают, что у пациентов с COVID-19 в последнее время начали чаще фиксировать диарею и микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к гангрене и ампутации пальцев.