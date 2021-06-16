«Скажут на Луну – полетят на Луну»: китайцы полетели обживать станцию

С космодрома Цзюцюань на границе китайской провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия осуществлен запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F») с кораблем «Шэньчжоу-12», на борту которого на орбиту Земли впервые за пять лет отправились китайские космонавты.

Трое членов экипажа, 56-летний Не Хайшэн, 54-летний Лю Бомин и 45-летний Тан Хунбо станут первыми тайконавтами, которым предстоит осваивать создаваемую на орбите Земли китайскую космическую станцию.

О планах запуска в среду сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР. «Все системы «Шэньчжоу-12» прошли всеобъемлющие проверки. Экипаж находится в отличной форме», — заявил накануне помощник главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин.

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Члены экипажа станут первыми «постояльцами» базового модуля китайской космической станции «Тяньхэ», который был запущен Китаем 29 апреля.

Длина модуля «Тяньхэ» — 16,6 метра, максимальный диаметр — 4,2 метра, стартовый вес — 22,5 тонны. Это самый большой и самый тяжелый космический аппарат, когда-либо построенный в Китае.

В конце мая к строящейся станции был отправлен грузовой корабль «Тяньчжоу-2», успешная стыковка состоялась 30 мая. Грузовик доставил на орбиту 1,95 т топлива и 4,69 т прочих грузов.

Не Хайшэн – командир экипажа, самый опытный китайский космонавт, это его третий полет в космос. Ранее он летал на орбиту в 2005 году, а в ходе полета в 2013 году он испытывал технологии стыковки на орбите.

«Мы получили благословение от народа, поддержку команды и опыт из тренировок, — заявил он. – Я уверен, что мы сможем успешно провести эту миссию».

Лю Бомин, второй член экипажа, первый раз летал в 2008 году. Еще студентом он узнал о подготовке пилотируемых миссий и подал заявление на обучение пилотированию военных самолетов втайне от родителей. Он стал летчиком истребителя в 1990 году и налетал свыше тысячи часов.

«Мне придется подолгу оставаться за бортом станции и проводить сложные операции. Однако мы долго тренировались, и у нас будут новые современные скафандры. В успехе нашей работы я уверен больше, чем в прошлый раз», — заявил космонавт.

Самый молодой член экипажа — Тан Хунбо, единственный из тройки ранее не летал в космос, сообщают СМИ Китая. Его подготовка к полету продолжалась 11 лет, это заняло гораздо больше времени, чем он ожидал.

«Я знал, что мне надо быть сильным. Но я не думал, что придется быть сильным так долго, — рассказал он. – Я готовился последние десять лет. Я надеюсь, что смогу провести следующее десятилетие, помогая космической станции». Перед полетом он не скрывал, что немного нервничает. «Определенно есть некоторое давление. Но я надеюсь, что смогу обратить стресс в мотивацию», — добавил он.

Планируется, что космонавты пробудут на орбите до сентября, после чего им на смену направят еще трех человек. В ходе трехмесячной экспедиции космонавты должны дважды выйти в открытый космос для установки оборудования станции.

На станции для каждого космонавта предназначен индивидуальный жилой отсек, общими будут ванная комната, помещение для приема пищи и центр связи с центром управления.

Известно, что совокупное время тренировки членов экипажа перед полетом составило свыше 6 тыс. часов, в том числе они прошли через подводные погружения в полной экипировке.

За следующие полтора года к станции будет совершено еще 11 полетов, в ходе экспедиций на нее установят дополнительные солнечные панели и два лабораторных модуля.

Известно, что срок службы модуля модуля «Тяньхэ» составляет минимум десять лет. Запуск первого экипажа национальной космической станции очень важен для Китая, где 1 июля будет отмечаться 100-летний юбилей коммунистической партии.

«Думаю, сами китайцы не очень задумываются, веха это для мировой космонавтики, или нет. Они идут по намеченному ими 20 лет назад плану, довольно аккуратно реализуемому. Партия сказала, что нужна постоянная космическая станция – ее сделали. Скажут, что надо полететь на Луну – полетят на Луну, — пояснил «Газете.Ru» научный журналист, эксперт в области космонавтики Игорь Лисов. — Для остального мира это будет очевидным раздражителем, напоминанием о том, что нехорошо бросать пилотируемый космос. Для некоторых появится дополнительное окно возможностей – европейцы давно смотрят в эту сторону, как бы еще и на китайской станции поработать.

Китай с периодичностью раз в несколько лет осуществляет пилотируемые космические миссии, первая из них («Шэньчжоу-1») в тестовом режиме (без людей на борту) была осуществлена в ноябре 1999 года. КНР впервые отправила в околоземное пространство астронавта в октябре 2003 года (Ян Ливэй). Нынешний пилотируемый запуск «Шэньчжоу-12» — первый с октября 2016 года, это будет самый долгий срок непрерывного пребывания (три месяца) китайских космонавтов на орбите.

По американскому пути

«У китайцев на станции вполне продуманная научная программа. Они пошли по американскому пути, — заполняют отсеки станции специализированными научными стойками под конкретные направления исследований. Например, стойки для изучения процессов горения, или бесконтактной сварке в невесомости – это очень похоже на то, что было сделано для американского сегмента МКС. А также некоторыми универсальными стойками, куда можно пригласить сторонних исследователей, иностранных и китайских, чтобы они поставили свою аппаратуру, — пояснил Лисов. — Это должно работать. Конкурс первый уже был проведен, там много народу из весьма экзотических стран, в том числе есть один российско-индийский проект».