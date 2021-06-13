Симптомы меняются: как мутирует коронавирус

По симптомам не понять

Коронавирус может проявляться в нехарактерных симптомах на фоне сочетания с другой инфекцией, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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По ее словам, речь может идти о микст-инфекции, как вариант — сочетания риновирусной инфекции, сопровождающейся обильными выделениями из носа, и коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости».

«В этом случае вирус SARS-CoV2 быстро подавляется активно размножающимся в верхних дыхательных путях риновирусом, и коронавирусная инфекция протекает значительно легче, но в клинической картине встречаются несвойственные симптомы в виде обильной ринореи, что характерно именно для риновируса», — указала эксперт.

Пшеничная пояснила, что изменение спектра ранних клинических проявлений произошло вследствие мутации SARS-CoV-2.

Так, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах, потеря слуха.

Лечение усложняется

Мутации вируса SARS-CoV-2 приводят к тому, что на поступающих в российские больницы пациентов уже не действуют прежние методы терапии, сообщал главврач московской Городской клинической больницы №40 Денис Проценко.

«Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. В последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти 1,5 года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал», — указывал врач.

Пока в России доминируют «старые» штаммы — B.1.317 и B.1.397+ — с ними связано большинство случаев заражения, сообщает пресс-служба Сколковского института науки и технологий, ссылаясь на исследование ученых, опубликованное на virological.org. Однако есть и оригинальные версии.

Столичная версия

Так, врачи констатируют появление нового, так называемого «московского штамма» коронавируса, этот оригинальный вариант COVID-19 сейчас изучают ученые.

«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», — заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Н. Ф. Александр Гинцбург.

Замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов подтвердил появление новых специфических штаммов в Москве.

«Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы», — сказал ученый.

Штамм из Кента

Одним из самых распространенных вариантов коронавируса нового типа является «британский штамм» (известный как линия B.1.1.7 или 20B/501Y.V1), который был впервые обнаружен осенью прошлого года в графстве Кент.

«Отличающийся наиболее высокой заразностью» «британский штамм» распространился более чем в 100 странах мира, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Исследования Университета Эксетера и Бристоля показывают, что вариант B117 обуславливает более высокую вероятность госпитализации и смерти, чем исходный штамм.

Впрочем, Служба общественного здравоохранения Великобритании успокаивала: «нет доказательств» того, что новый штамм устойчив к вакцине Pfizer-BioNTech, которая в настоящее время используется в программе вакцинации королевства.

Опасные мутации в Индии

Еще один опасный штамм коронавируса нового типа — вариант B.1.617, который впервые появился в Индии в октябре 2020 года. Этот вариант в настоящее время способствует резкому увеличению числа случаев коронавируса в некоторых частях страны.

Вариант B.1.617 имеет несколько мутаций — E484Q, L452R и P681R — которые могут облегчить его передачу или сделать его устойчивым к иммунному ответу организма.

Бразильская версия

В апреле международная группа исследователей нашла доказательства того, что вариант коронавируса P.1, который впервые был обнаружен в некоторых частях Бразилии, может быть в два раза более опасным, чем предыдущие штаммы, сообщал журнал The Science.

Вариант SARS-CoV-2 P.1 впервые был выявлен в Манаусе, столице штата Амазонас. Он быстро стал доминирующим штаммом. Предполагается, что он может заражать людей, которые уже были инфицированы первоначальным штаммом COVID-19.

В начальный период заражения им были инфицированы около 70% жителей города. Вскоре вариант P.1 распространился по Бразилии, а затем и по миру — на сегодняшний день он обнаружен в 37 странах.

Исследователи определили, что у вируса было 17 идентифицируемых мутаций и что три мутации белка-шипа — N501Y, E484K и K417T — вызывали особое беспокойство, потому что они, по-видимому, позволяли вирусу более прочно связываться с клетками человека, а в некоторых случаях даже помогали избегать антител.

Ученые также нашли доказательства того, что этот вариант может уклоняться от иммунного ответа организма на предшествующие штаммы вируса.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), бразильский вариант коронавируса в настоящее время является также доминирующим штаммом, циркулирующим в США.

Вьетнамский гибрид

В конце прошлого месяца вьетнамские специалисты выявили новый вариант коронавируса — гибрид британского и индийского штаммов. Об этом сообщил глава Минздрава республики Нгуен Тхань Лонг. По его словам, новый штамм быстрее и легче передается воздушным путем.

«Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», — пообещал чиновник.

Нгуен Тхань Лонг добавил, что этот вид коронавирус привел к массовому заражению жителей северных вьетнамских провинций Бакзянг и Бакнинь.

Все штаммы в гости к нам

Стоит отметить, что все наиболее распространенные и опасные мутировавшие штаммы встречаются и в России.

«На сегодняшний день мы выделили более тысячи изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас», — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, количество случаев перечисленных штаммов распределено следующим образом: 70% приходится на британский вариант, 24% — на индийский и 6% — на южноафриканский штамм.