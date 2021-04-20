Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Уйти нельзя остаться: построит ли Россия замену МКС

Эксперты перечислили риски создания новой российской космической станции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
РКК «Энергия», коллаж «Газеты.Ru»
Выйдет ли Россия из проекта МКС, действительно ли будет строить новую орбитальную станцию, и главное — из чего и хватит ли сил, с помощью экспертов разбиралась «Газета.Ru».
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Вот уже неделю Россия обсуждает главную после юбилея полета Гагарина новость – выход из проекта МКС и строительство национальной станции РОСС (Российская орбитальная служебная станция).

Еще в ноябре 2020 года заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил о лавинообразном выходе из строя многочисленных элементов на борту МКС и о том, что затраты на дальнейшее функционирование станции, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. «Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», — отметил тогда чиновник.

Новости о неисправностях на российском сегменте МКС действительно давно стали обыденностью. Российский экипаж постоянно борется с утечками воздуха, кроме того, в ноябре 2020 года на российском сегменте вышли из строя туалет и система получения кислорода, а также задымился пылесос.

12 апреля президент Владимир Путин на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли одобрил строительство национальной орбитальной служебной станции.

Позднее о выходе из проекта МКС и деталях проекта РОСС рассказал вице-премьер России Юрий Борисов. Борисов заявил, что новая станция может стать перевалочным пунктом для освоения Луны и лунного пространства. По его словам, Россия способна как построить станцию с партнерами, так и осуществить этот проект самостоятельно. В фактах и неопределенностях последних заявлений попыталась разобраться «Газета.Ru».

Выходим ли с МКС после 2024 года?

Пока не ясно. «Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров. И честно их предупредить о выходе из МКС с 2025 года», — сообщили в аппарате Борисова.

Тем временем сам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказывается о выходе из МКС более туманно. «Почему четыре? Условия обслуживания российского сегмента МКС — предмет переговоров», — написал Рогозин в Facebook в ответ на сожаление о том, что новый российский модуль «Наука» проработает на станции всего 4 года.

«Вся движуха эта началась по одной причине – грядущая встреча Владимира Путина и Байдена. Путин должен продемонстрировать максимальную независимость. И козырь, что мы уйдем с МКС, что она нам не нужна – один из аспектов российской независимости от США. А что будет после этой встречи, никто не скажет», — считает эксперт в области космонавтики, основатель сообщества «Открытий космос» Виталий Егоров.

Достраивать ли МКС

Очевидно, многострадальный модуль «Наука», который должен был полететь к МКС еще несколько лет назад, все-таки войдет в состав МКС, его запуск намечен на июль этого года.

Полетит к МКС и узловой модуль «Причал», запуск которого запланирован на осень. «Причал» должен полететь к МКС по той причине, что верхний и нижний стыковочные узлы МЛМ «Наука» не позволяют пристыковаться к ним грузовым кораблям «Прогресс».

Из чего строить РОСС

Накануне Дмитрий Рогозин заявил о начале строительства первого базового модуля для новой российской орбитальной станции. В действительности речь не о каком-то новом, а о Научно-энергетическом модуле НЭМ, который должны отправить к МКС в 2024 году, чтобы достроить наконец российский сегмент станции. С ним-то и могут возникнуть проблемы.

«Любой новый проект, который упоминает Роскосмос, обычно идет на смену старому, чтобы его не исполнять. НЭМ заложен в Федеральную космическую программу, его обязаны сделать и отправить в 2024 году к МКС», считает Александр Хохлов.

По словам эксперта, чтобы сделать из модуля НЭМ базовый для новой станции, требуется его масштабная переработка, а ведь даже в нынешнем виде его собирают уже много лет.

«У него нет гиродинов для ориентации, слабое место НЭМа – только один стыковочный узел, поскольку это не базовый, а периферийный модуль. Поэтому для РОСС надо сделать копию «Причала», куда будут стыковаться корабли и другие модули. НЭМ нужно оснащать связью, на нем нужно установить полноценный компьютер, пульт, который выдает тревогу в случае пожара или разгерметизации. Поэтому для базового варианта потребуется полная переработка НЭМа, который и так делают около 10 лет. Это можно сделать, но потребует много времени и средств, — считает Хохлов. — Можно предположить, что лишь к 2027 году у нас на орбите появится один большой модуль, один узловой и шлюзовая камера. Но к этому времени у китайцев будет огромная станция, у компании Axiom Space будет своя станция, а у России к этому времени будет лишь какой-то обрубок».

Неопределенности и риски

Известно, что новая станция будет высокоширотной, как заявил Юрий Борисов. «Это позволит нам максимально видеть российскую территорию, и особенно важно – полярные районы, а это связано с освоением Северного морского пути», — сказал вице-премьер.

«Технический вопрос, на который нет ответа, это наклонение орбиты. 64,5 градуса – предельное наклонение для запуска над сушей, чтобы наши космонавты на этапе выведения не летали над океаном при запуске с Восточного, — пояснил Егоров.

– Это значит, что запускаться станция будет с Восточного и обслуживаться, скорее всего будет кораблями «Орел» и тоже с Восточного. По сути, уход с МКС означает отказ от Байконура».

По словам эксперта, сейчас наклонение орбиты МКС – идеально с точки зрения баланса между охватом Земли и радиационной опасностью для космонавтов на высоких широтах.

«Важный вопрос нетехнического характера – когда и сколько дадут денег. Без финансирования, на основе НЭМа можно долго делать вид, что мы строим новую станцию, но для новых модулей нужно новое финансирование, и в это все упирается», — считает Егоров.

С тем, что к планам выхода с МКС и строительства новой станции не стоит относиться буквально, согласен и Александр Хохлов.

«Я бы не относился к инициативе новой станции, как к догме. Достаточно вспомнить, что Владимир Путин в 2015 году говорил, что Россия к 2023 году создаст собственную национальную космическую станцию, — вспоминает эксперт. — На мой взгляд, заявление Борисова чисто политическое, вызванное, в том числе новыми санкциями США. Думаю, от МКС нам не выгодно отказываться, поскольку там есть поддержка партнеров по связи, по электропитанию. Роскосмосу выгодно работать в составе МКС. Это большая станция, ведь как нам возить тех же туристов на одномодульную станцию?»

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку