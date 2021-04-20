Уйти нельзя остаться: построит ли Россия замену МКС

Вот уже неделю Россия обсуждает главную после юбилея полета Гагарина новость – выход из проекта МКС и строительство национальной станции РОСС (Российская орбитальная служебная станция).

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Еще в ноябре 2020 года заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил о лавинообразном выходе из строя многочисленных элементов на борту МКС и о том, что затраты на дальнейшее функционирование станции, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. «Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», — отметил тогда чиновник.

Новости о неисправностях на российском сегменте МКС действительно давно стали обыденностью. Российский экипаж постоянно борется с утечками воздуха, кроме того, в ноябре 2020 года на российском сегменте вышли из строя туалет и система получения кислорода, а также задымился пылесос.

12 апреля президент Владимир Путин на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли одобрил строительство национальной орбитальной служебной станции.

Позднее о выходе из проекта МКС и деталях проекта РОСС рассказал вице-премьер России Юрий Борисов. Борисов заявил, что новая станция может стать перевалочным пунктом для освоения Луны и лунного пространства. По его словам, Россия способна как построить станцию с партнерами, так и осуществить этот проект самостоятельно. В фактах и неопределенностях последних заявлений попыталась разобраться «Газета.Ru».

Выходим ли с МКС после 2024 года?

Пока не ясно. «Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров. И честно их предупредить о выходе из МКС с 2025 года», — сообщили в аппарате Борисова.

Тем временем сам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказывается о выходе из МКС более туманно. «Почему четыре? Условия обслуживания российского сегмента МКС — предмет переговоров», — написал Рогозин в Facebook в ответ на сожаление о том, что новый российский модуль «Наука» проработает на станции всего 4 года.

«Вся движуха эта началась по одной причине – грядущая встреча Владимира Путина и Байдена. Путин должен продемонстрировать максимальную независимость. И козырь, что мы уйдем с МКС, что она нам не нужна – один из аспектов российской независимости от США. А что будет после этой встречи, никто не скажет», — считает эксперт в области космонавтики, основатель сообщества «Открытий космос» Виталий Егоров.

Достраивать ли МКС

Очевидно, многострадальный модуль «Наука», который должен был полететь к МКС еще несколько лет назад, все-таки войдет в состав МКС, его запуск намечен на июль этого года.

Полетит к МКС и узловой модуль «Причал», запуск которого запланирован на осень. «Причал» должен полететь к МКС по той причине, что верхний и нижний стыковочные узлы МЛМ «Наука» не позволяют пристыковаться к ним грузовым кораблям «Прогресс».

Из чего строить РОСС

Накануне Дмитрий Рогозин заявил о начале строительства первого базового модуля для новой российской орбитальной станции. В действительности речь не о каком-то новом, а о Научно-энергетическом модуле НЭМ, который должны отправить к МКС в 2024 году, чтобы достроить наконец российский сегмент станции. С ним-то и могут возникнуть проблемы.

«Любой новый проект, который упоминает Роскосмос, обычно идет на смену старому, чтобы его не исполнять. НЭМ заложен в Федеральную космическую программу, его обязаны сделать и отправить в 2024 году к МКС», считает Александр Хохлов.

По словам эксперта, чтобы сделать из модуля НЭМ базовый для новой станции, требуется его масштабная переработка, а ведь даже в нынешнем виде его собирают уже много лет.

«У него нет гиродинов для ориентации, слабое место НЭМа – только один стыковочный узел, поскольку это не базовый, а периферийный модуль. Поэтому для РОСС надо сделать копию «Причала», куда будут стыковаться корабли и другие модули. НЭМ нужно оснащать связью, на нем нужно установить полноценный компьютер, пульт, который выдает тревогу в случае пожара или разгерметизации. Поэтому для базового варианта потребуется полная переработка НЭМа, который и так делают около 10 лет. Это можно сделать, но потребует много времени и средств, — считает Хохлов. — Можно предположить, что лишь к 2027 году у нас на орбите появится один большой модуль, один узловой и шлюзовая камера. Но к этому времени у китайцев будет огромная станция, у компании Axiom Space будет своя станция, а у России к этому времени будет лишь какой-то обрубок».

Неопределенности и риски

Известно, что новая станция будет высокоширотной, как заявил Юрий Борисов. «Это позволит нам максимально видеть российскую территорию, и особенно важно – полярные районы, а это связано с освоением Северного морского пути», — сказал вице-премьер.

«Технический вопрос, на который нет ответа, это наклонение орбиты. 64,5 градуса – предельное наклонение для запуска над сушей, чтобы наши космонавты на этапе выведения не летали над океаном при запуске с Восточного, — пояснил Егоров.

– Это значит, что запускаться станция будет с Восточного и обслуживаться, скорее всего будет кораблями «Орел» и тоже с Восточного. По сути, уход с МКС означает отказ от Байконура».

По словам эксперта, сейчас наклонение орбиты МКС – идеально с точки зрения баланса между охватом Земли и радиационной опасностью для космонавтов на высоких широтах.

«Важный вопрос нетехнического характера – когда и сколько дадут денег. Без финансирования, на основе НЭМа можно долго делать вид, что мы строим новую станцию, но для новых модулей нужно новое финансирование, и в это все упирается», — считает Егоров.

С тем, что к планам выхода с МКС и строительства новой станции не стоит относиться буквально, согласен и Александр Хохлов.

«Я бы не относился к инициативе новой станции, как к догме. Достаточно вспомнить, что Владимир Путин в 2015 году говорил, что Россия к 2023 году создаст собственную национальную космическую станцию, — вспоминает эксперт. — На мой взгляд, заявление Борисова чисто политическое, вызванное, в том числе новыми санкциями США. Думаю, от МКС нам не выгодно отказываться, поскольку там есть поддержка партнеров по связи, по электропитанию. Роскосмосу выгодно работать в составе МКС. Это большая станция, ведь как нам возить тех же туристов на одномодульную станцию?»