Герметиком не заделать: Россия может отказаться от МКС

Технические неисправности МКС дают о себе знать все чаще и чаще, поэтому для недопущения риска аварийной ситуации специалисты проведут полное обследование объекта. Об этом сообщил курирующий космическую отрасль заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

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По итогам проверки Москвой будет принято решение о дальнейшем участии в проекте, вся информация будет доведена до партнеров РФ по МКС.

«[В таком случае Россия] честно предупредит [партнеров] о выходе из МКС с 2025 года», — подчеркнул вице-премьер РФ.

В Роскосмосе в свою очередь заявили, что Россия после 2024 года может вывести на орбиту свою собственную станцию, передает ТАСС.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», — сказали в госкомпании.

Объем финансирования проекта создания российской независимой орбитальной станции до 2030 года может достигнуть $6 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

«Пока есть только предварительные подсчеты и первые сроки финансирования — до 2030 года», — указали источники.

О запуске Россией собственной орбитальной станции, которая станет альтернативой для МКС, писал на прошлой неделе mk.ru со ссылкой на осведомленный источник.

«Проект по созданию альтернативы для МКС был одобрен в понедельник президентом страны на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли, которое [президент России] Владимир Путин проводил из Энгельса», — отмечало издание.

Строительство станции РОСС будет начато в ближайшее время. Это будет сделано, чтобы не было большой временной разницы между консервацией российского блока на МКС и созданием новой рабочей площадки.

Источник подчеркнул, что датой консервации российского сегмента на МКС, вероятно, станет 2025 год. Решение властей он объяснял изношенностью ряда модулей российского сегмента.

В январе текущего года совет Российской академии наук (РАН) по космосу призвал пересмотреть сроки полета МКС из-за неизбежного роста трат на ее эксплуатацию.

О том, что через пять лет МКС грозят массовые сбои в работе и лавинообразное увеличение числа поломок, на Совете РАН по космосу предупреждал и первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

«Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене.

После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», — объяснял специалист.

По оценкам специалистов корпорации, затраты на дальнейшее функционирование станции, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики.

«Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», — отмечал Соловьев.

Сообщения о поломках на МКС в последние годы появляются регулярно. В начале нынешнего месяца российские космонавты обнаружили несколько мест утечки воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда», после чего оперативно заделали их несколькими слоями герметика.

В ноябре прошлого года космонавт Сергей Рыжиков заделал трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги. В том же месяце на российском сегменте вышли из строя туалет и система получения кислорода, а также задымился пылесос.

В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Ширина трещины тогда оказалась примерно равна толщине волоса. Годом ранее также произошла небольшая утечка воздуха.