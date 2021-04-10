«Портфель вакцин»: в РФ готовится к выпуску четвертая прививка от COVID-19

В России создается еще одна вакцина от коронавируса COVID-19, этим занимается санкт-петербургский НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Глава ведомства напомнил про высокий научный потенциал института, в котором действуют научная и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностикой.

«Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время», — приводит ТАСС слова чиновника.

Как пояснил директор учреждения Дмитрий Лиознов, вакцина, предназначенная для интраназального применения, создана на основе ослабленного вируса гриппа.

«Это похожая технология со «Спутником V», которую мы все знаем, но в данном случае используется вирус гриппа. Эффект, мы будем надеяться, будет такой же хороший, как и у остальных наших вакцин. Планируется начало клинических испытаний уже осенью, таким образом, в лучшем случае, зима — следующая весна, препарат будет доступен», — спрогнозировал инфекционист.

По его словам, вакцина также сможет поставляться в другие страны.

«Этот препарат интересен тем, что у него несколько другая технология производства, и именно задействование разных производственных площадок, имеющих разные компетенции, является очень важным для формирования именно того портфеля вакцин, которые позволяют нам быстро переориентироваться на новые вызовы, и в том числе быстро масштабировать производство», — детализировал профессор.

Две недели назад Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи подал в Минздрав заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Препарат будет в основном поставляться на внешние рынки.

Вакцина сможет дать иммунитет от коронавируса только на 3-4 месяца, предупредил директор Центра Александр Гинцбург.

«Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти <...>. То есть иммунитет будет непродолжительный, думаю, к сожалению, месяца три, от силы четыре — по принципу гриппозной вакцины, она месяца четыре действует от силы», — подчеркнул специалист.

При этом если у двухкомпонентного «Спутника V» наблюдается эффективность больше 90%, то у однокомпонентной вакцины она составит 85%. У пожилых людей этот показатель, возможно, будет меньше.

В России созданы три препарата от коронавируса нового типа — «Спутник V», зарегистрированный более чем в 50 странах мира, «ЭпиВакКорона» новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

«Спутник V» основана на аденовирусной векторной технологии: ген коронавируса, не способный к размножению, помещают в ослабленный аденовирус, который, как курьер, доставляет информацию о новой инфекции в организм. После этого организм «печатает» необходимый белок, по которому иммунная система может распознавать необходимый вирус.

Препарат вводится двукратно с интервалом в три недели. Вакцина двухкомпонентная: это значит, что при производстве двух компонентов препарата используются разные типы аденовируса (26-го и 5-го типов), что повышает эффективность выработки иммунитета до 90%.

В состав «ЭпиВакКороны» входят три пептида (искусственные белки), которые копируют фрагменты S-белка коронавируса, нанесенные на крупный белок-носитель. В дальнейшем пептиды стимулируют образование только конкретных антител, критически необходимых для борьбы с COVID-19.

Таким образом, препарат позволяет не нагружать организм выработкой всех видов антител, которые образуются при естественном заражении. Вакцина также вводится двукратно, с интервалом в две-три недели.

По словам директора Центра Константина Чернова, «КовиВак» — цельновирионная вакцина, в ней используется «обезоруженный» вирус SARS-CoV-2, специально обработанный для безопасного запуска иммунной реакции, передает РИАМО.

«В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная», — отметил он.

Это классический тип вакцины, который масштабно производится с прошлого века. По словам экспертов, препарат действует по принципу имитации природного процесса борьбы организма с болезнью и знакомит иммунитет с инактивированным вирусом. При этом мертвые вирусные частицы, которые содержатся в вакцине, уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда. Препарат вводится двукратно с интервалом в две недели.