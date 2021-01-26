«Пациенты на протяжении 7-8 месяцев сохраняют иммунитет к коронавирусу»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, сколько держится иммунитет у переболевших COVID-19.

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«Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7-8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся», — сообщил чиновник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Очень важным является соблюдение и контроль за циркуляцией коронавируса на территории Российской Федерации. Сегодня по заданию Министерства здравоохранения идет контроль у пациентов, страдающих коронавирусной инфекцией, генетического разнообразия циркулирующего на территории РФ коронавируса», — добавил он, отметив, что такая стратегия позволяет своевременно отслеживать новые варианты коронавируса.

По его словам, в России наблюдается достаточно стабильная ситуация с генетическим разнообразием коронавируса среди заболевших.

В середине декабря британские власти заявили о выявлении в стране нового штамма коронавируса. По мнению специалистов, он распространяется на 70% быстрее, чем уже известный вид. Власти связывают его появление с увеличением смертности от заболевания в стране — возможно, эта мутация также более опасна.

Тем не менее, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет людей, которые уже переболели COVID-19, защищает их и от новых штаммов. «Иммунитет, который сформировался после перенесенной болезни у людей... остается и очень эффективен, и противодействует британскому штамму, который имеет определенные мутации», — цитирует ее ТАСС.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что людям, которые перенесли COVID-19, не стоит опасаться снижения уровня антител, которые формируют иммунитет к вирусу.

«На самом деле, на антитела не следует ориентироваться никогда. Понятно, что антитела короткие живут не более двух месяцев, IgG — от четырех максимум до шести. А у нас остается Т-клеточная память пожизненная, которая строго специфическая», — пояснил специалист.

По его словам, Т-клеточная память запоминает «на всю оставшуюся жизнь» возбудители, с которыми встречался организм. Даже если антитела исчезли, «организм о встрече с этим коронавирусом не забудет».

В качестве препарата для вакцинации он рекомендовал вакцину центра им. Чумакова. «На мой взгляд, например,

в той ситуации, если вы перенесли коронавирус, иммунитет снизился, то, вероятнее всего, наиболее адекватно прививаться будет живой ослабленной вакциной», — предположил он.

Эта вакцина является цельновирионной, то есть в ней имеется инактивированный вирус SARS-CoV-2. Он способен вызывать иммунный ответ, но лишен своих инфекционных свойств.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, этот препарат, который станет уже третьей вакциной, созданной отечественными специалистами, поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы.

«Это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит — защитить еще больше людей от коронавируса», — уточнил глава кабмина. Он отметил, что правительство уже получило документы для регистрации препарата.

Пока для россиян доступны две прививки: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».