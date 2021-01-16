«Головой о грузовик»: как убивали Патриса Лумумбу

Приход Лумумбы к власти и дружба с СССР

Патрис Лумумба пользовался большой популярностью в СССР и был кумиром знаменитого борца за права афроамериканцев Малкольма Икса, который назвал его величайшим чернокожим современности. В отличие от многих африканских лидеров, получивших воспитание и образование в столицах колониальных держав, Лумумба жил, учился и сложился как руководитель национально-освободительного движения в Конго, принадлежавшем Бельгии.

В юности он предпочел протестантскую школу католической и начал трудовую деятельность почтовым клерком.

Выделяясь на фоне своих соплеменников знаниями и тонким умом, он мог построить хорошую карьеру у бельгийцев. В 1955 году его представили бельгийскому королю Бодуэну, который совершал поездку по Конго. Однако карьерный взлет Лумумбы перечеркнула темная история с растратой средств. После отбытия наказания он смог трудоустроиться лишь на пивзаводе. Сегодня его виновность в финансовых махинациях считается недоказанной.

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Постепенно политические взгляды Лумумбы эволюционировали от умеренных до радикальных: он превратился в принципиального сторонника идеи образования независимого государства и основал левоцентристское Национальное движение Конго (НДК).

Политическая деятельность Лумумбы пришлась на эпоху кризиса и ликвидации колониальной системы. В декабре 1957 года в Бельгийском Конго были разрешены муниципальные выборы и создание политических партий. Крупнейшими политсилами стали стоявший на этнорегиональных позициях Альянс народа баконго (АБАКО) во главе с Жозефом Касавубу и НДК. В 1959-м один из митингов в Леопольдвиле (ныне Киншаса) перерос в массовые беспорядки. Сторонники АБАКО нападали на полицию и европейцев, громили магазины и поджигали католические церкви. Члены партии даже отправили письмо первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву, попросив немедленно оказать военную поддержку.

В том же году с послом СССР в Гвинее Павлом Герасимовым встретился Лумумба. Он пообещал установить дипотношения после обретения независимости и попросил финансовую помощь, обязуясь со своей стороны противостоять антисоветской пропаганде и посетить СССР.

Комиссия парламента Бельгии, расследовавшая погромы, пришла к выводу, что их причинами стали несогласие местных жителей с расовой дискриминацией, низкий уровень жизни, безработица и предоставление Францией самоуправления соседнему Конго.

Страны Европы лишались своей ресурсной базы, но были вынуждены уступить: того требовали веяния времени. Знаменательным в данном отношении выдался 1960-й – год Африки, когда независимость обрели 17 стран. Именно тогда на карте появилась Республика Конго (в 1971-1997 годах – Заир), хотя бельгийцы изначально планировали постепенно отпускать вожжи и предоставить полный суверенитет колонии лишь к середине 1980-х.

В день провозглашения независимости Хрущев послал в Конго поздравительную телеграмму.

Советскую делегацию пригласили на торжества в Леопольдвиль. Как отмечал ее руководитель, председатель Президиума Верховного совета Таджикской ССР и автор книги «Африка идет к свободе» Мирзо Рахматов, бельгийцы были недовольны визитом гостей из Москвы и встретили их крайне неприветливо, на каждом шагу вставляя палки в колеса.

Победу на первых в истории всеобщих выборах в парламент Республики Конго одержало НДК. Ее вождь Лумумба возглавил правительство, а Касавубу из партии-конкурента стал первым президентом страны. Советские граждане впервые услышали о Лумумбе 19 мая 1960-го, когда «Известия» опубликовали сообщение о требовании конголезцами немедленного вывода бельгийских войск.

По Конго прокатилась волна насилия по отношению к белым. Удовлетворяя желания военных, Лумумба повысил офицеров-конголезцев в званиях. Во внешней политике он проводил курс неприсоединения и окончательной ликвидации колониализма. Был запрещен вывоз финансовых средств за рубеж. Лумумба стремился заморозить цены на основные товары и улучшить положение работников.

Его идеи заключались в прекращении расовой сегрегации, изгнании бельгийцев из Конго и национализации их компаний, эксплуатировавших природные богатства. В силу неопытности он не смог – или не успел – построить эффективно работающий государственный аппарат, но, безусловно, к этому стремился.

Многие на Западе считали Лумумбу отъявленным коммунистом, а потому, однозначно, — врагом. В Европе и США боялись, что после ухода бельгийцев он откроет двери в Конго Советскому Союзу. Этого никак не могли допустить в ЦРУ, где называли Лумумбу вторым Фиделем Кастро. А президент США Дуайт Эйзенхауэр выступал за устранение конголезского «коммуниста».

«Патрис Лумумба прославил свой народ и выдвинул на арену бурной современной истории, — писал в своей книге о нем собкор «Известий» в Республике Конго Николай Хохлов. — Официальный Брюссель пришел в замешательство перед словом и действием первого министра суверенного Конго и в критические повороты конголезских событий, у руля которых находился Лумумба, не нашел ничего другого, кроме знакомого еще по прошлому веку вооруженного вмешательства. Взлет Конго при Лумумбе означал, кроме всего прочего, моральную капитуляцию Бельгии. Как рыцарь без страха и упрека, Патрис погиб в атаке: он умер победителем, не отступив перед общим натиском озверевших колонизаторов».

Тайна убийства и извинения бельгийских властей

Между тем бельгийские промышленники не смирились с потерей Конго. Они хотели и дальше пользоваться ресурсами, рассматривая государственность республики как формальность. Используя массовые беспорядки в Конго как повод, Бельгия ввела войска. Их задачей была заявлена защита своих граждан. Почти одновременно правитель провинции Катанга, где добывались почти все полезные ископаемые в Конго, Моиз Чомбе, объявил о выходе своего региона из состава страны. Он сотрудничал с крупнейшей бельгийской компанией, которая, в свою очередь, боялась объявленной Лумумбой национализации. После провозглашения независимости Катанги Чомбе обратился к Бельгии с просьбой о финансовом и военном содействии.

Сепаратистские устремления Катанги оставили Леопольдвиль без прибыли за реализацию урана, меди, кобальта и алмазов. Желание сохранить для казны основной источник доходов настроило президента Касавубу против Лумумбы. Премьер продолжал сопротивляться интервенции, разорвал отношения с Бельгией и обратился за помощью к ООН. Миротворческий контингент Организации Объединенных Наций, однако, выступил против его правительства, способствуя интересам Катанги и бельгийцев.

В сентябре 1960 года Лумумбу отстранили от власти и арестовали. Его сторонник Антуан Гизенга поднял восстание и освободил премьера. Однако вскоре того вновь захватили враги.

17 января 1961 года Лумумбу доставили в Катангу к Чомбе. После избиений и пыток его вместе с соратниками расстреляли. На следующий день тело свергнутого премьер-министра выкопали из могилы, расчленили, растворили в соляной кислоте и сожгли. В окружении Чомбе цинично заявили, что их противники попросту сбежали. Позднее утверждалось, что к убийству причастны местные крестьяне.

А лейборист Дэвид Ли утверждал в наше время, что операцию против Лумумбы провела британская MI6. По словам политика, в 2010 году ему рассказала об этом бывшая сотрудница спецслужбы и экс-консул в Леопольдвиле Дафна Парк. Если верить этой версии, Великобритания опасалась передачи Советскому Союзу контроля за добычей алмазов и урана.

В США с воодушевлением встретили весть о расправе над Лумумбой. СМИ писали, что «еще один коммунист попал в ад» и называли погибшего «несомненной марионеткой Москвы». В симпатиях к СССР Лумумбу обвиняли и другие западные страны.

Напротив, советские газеты скорбели о так и не успевшем приехать в СССР лидере Конго, а в Москве произошел погром бельгийского посольства. На фотографиях 1961 года видно, как пришедшие к зданию с плакатами молодые люди выбили окна и испортили дверь.

Советское правительство потребовало немедленного смещения генсека ООН Дага Хаммаршельда, заявив, что он «заслуживает лишь презрения всех честных людей», и пригрозило не признавать его в качестве должностного лица. Свержение правительства Лумумбы привело к резкому снижению наметившегося было влияния СССР в Республике Конго. Советских дипломатов и специалистов вынудили срочно покинуть страну. А собкор Хохлов даже провел полтора месяца в тюрьме.

«Патрис Лумумба убит. Трагедия, разыгравшаяся в конголезской провинции Катанга, обрушилась на мир потоком свершившихся фактов, — писал он в своей книге. — Подробности кошмарны: у него, законно избранного премьер-министра суверенной африканской республики, вырывали пряди волос, охранник, схватив Лумумбу за голову, бил ею о борт грузовика; из ушей и носа текла кровь. Напоследок — выстрел в затылок. Замелькали фотографии: премьер-министр Конго, скрученный веревками, окровавленный, сидит на земле, окруженный солдатами, у каждого — автомат или винтовка. В нем еще теплится жизнь, а может быть, и надежда. Последний взгляд перед гибелью... Вместе с ним были растерзаны председатель сената Жозеф Окито и министр обороны Морис Мполо».

На самом деле обстоятельства убийства Лумумбы оставались неизвестными широким массам на протяжении десятилетий.

Лишь в начале XXI века комиссия бельгийского парламента расследовала и установила все подробности преступления. Выяснилось, что в захвате Лумумбы и его единомышленников принимали участие люди Мобуту Сесе Секо – будущего диктатора Заира, который позже «прославился» культом личности, крайне роскошным образом жизни и шапкой из леопардовой шкуры. Лумумбу, Окито и Мполо отправили в Катангу, где лидер сепаратистов Чомбе и его бельгийские компаньоны глумились над ними.

Пленников подвергли изощренным издевательствам, после чего их казнили солдаты Катанги под руководством бельгийских офицеров. Было установлено также, что король Бодуэн знал о планах убить Лумумбу – и одобрил это злодеяние. Более того, тогдашнее бельгийское правительство оказывало всестороннюю поддержку противникам премьер-министра Республики Конго из Катанги. После публикации отчета комиссии глава правительства Бельгии Ги Верхофстадт принес Конго официальные извинения.

А летом 2020 года федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леув заявил, что расследование по делу убийства Лумумбы все еще продолжается. Власти страны продемонстрировали решимость привлечь к ответственности всех лиц, виновных в злодеянии. Бельгийская прокуратура считает, что сейчас живы два человека, которые, предположительно, были тесно связаны с трагическими событиями 17 января 1961 года.

У данного дела отсутствует срок давности, поскольку факты квалифицированы как военное преступление.

Известно, что у живого или уже мертвого Лумумбы был вырван зуб – после уничтожения трупа он оставался, вероятно, единственным биологическим образцом политика. В качестве сувенира зуб забрал себе один из бельгийцев, который участвовал в расстреле и помогал заметать следы. В наше время бельгийский суд постановил, что зуб принадлежит семье Лумумбы: его конфисковали у бывшего бельгийского силовика и передали потомкам премьера.

В год 60-летия независимости Конго король Бельгии Филипп впервые официально выразил сожаление из-за колонизации. Он также осудил акты насилия и жестокости, которые совершались на территории страны в период бельгийского колониального господства при короле Леопольде II (правил в 1865-1909 годах).